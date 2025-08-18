Judicatura de Ecuador investigará a juez que dejó libre a detenido en «narco mansión»

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- El Consejo de la Judicatura de Ecuador señaló que iniciará una «investigación exhaustiva» contra un juez del municipio La Maná, ubicado en la provincia andina de Cotopaxi, después de que el magistrado decidió dejar en libertad, bajo medidas cautelares, a un presunto miembro de la banda criminal Los Lobos, que fue detenido en una «narco mansión».

El hombre, identificado como Lizandro L., fue detenido el pasado viernes en un operativo policial y militar cuya finalidad fue atacar a la delincuencia responsable «de los crímenes más atroces» en la provincia tropical de Los Ríos, pero fue «puesto en libertad horas después», dijo la Judicatura en un comunicado.

«En ese sentido, la investigación tiene como finalidad identificar si el juez que lo liberó incurrió en alguna inconducta en el ejercicio de sus funciones. La subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia serán las encargadas de ejecutar las acciones correspondientes», añadió la institución.

Una «narco mansión»

Lizandro L. trabajó en 2020 como guardia de seguridad en el Ministerio de Gobierno y «en muy poco tiempo pasó de ser un funcionario público a un presunto delincuente», según dijo el sábado el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en su cuenta de la red social X, en la que publicó también un video en el que se describe la vivienda en la que fue capturado.

«¿Cómo alguien con un sueldo promedio, como cualquier ecuatoriano, pasó a tener una narco mansión en tan poco tiempo?», pregunta una voz de fondo en el video colgado por Loffredo, en el que se refiere a una casa de al menos tres pisos, «llena de lujos».

Se detalla también que la vivienda tiene «paredes de mármol, varias cocinas, bar, salón de juegos, mesas de billar, espacios de recreación y dormitorios de lujo».

Dentro de la «narco mansión» también se encontraron armas, municiones y credenciales que vinculaban a Lozada con su pasado laboral, según un comunicado del Ministerio difundido el fin se semana.

En esa operación de seguridad se detuvo además a Edgar G., alias Cojo, y Joffre C., alias Mocho, presuntos miembros de Los Lobos, y se logró la liberación de un transportista secuestrado desde el jueves y por cuyo rescate exigían 200.000 dólares a su familia.

Jueces y fiscales cuestionados

Los jueces y fiscales han estado bajo el ojo público en los últimos meses, especialmente después de que el ministro del Interior, John Reimberg, anunciara que expondría públicamente a quienes dejaran en libertad a detenidos por las fuerzas de seguridad.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales causantes de una escalada de la violencia sin precedentes en el país, que se ubica a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Con esa declaratoria, Noboa pasó a tildar de «terroristas» a una veintena de grupos delictivos, entre ellos Los Lobos.

Con 4.619 asesinatos entre enero y junio de 2025, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE

