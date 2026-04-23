Jueces del Supremo israelí, desalojados por protestas en una vista sobre el 7 de octubre

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Jerusalén, 23 abr (EFE).- Los siete jueces del Tribunal Supremo de Israel que analizan este jueves en una vista establecer una comisión de investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 tuvieron que ser desalojados de la sala ante las protestas de familiares de las víctimas de la masacre de Hamás y simpatizantes del Gobierno, que se disponían a irrumpir en ella.

En imágenes difundidas por medios israelíes se ve cómo un ordenanza pide a los jueces salir de la sala ante las intentonas de un grupo de personas de entrar en ella por la fuerza. Minutos después, los magistrados volvieron a entrar y reanudaron la vista.

En ella, los jueces tratan la creación de una llamada «comisión estatal de investigación» para analizar los fallos de seguridad previos al 7 de octubre de 2023 que facilitaron el ataque a territorio israelí de Hamás, en el que 1.200 personas fueron asesinadas.

Los miembros de dicha comisión sería designados por el presidente del Tribunal Supremo -que ejerce de contrapoder del Ejecutivo en Israel- y no por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que a su vez tramita la creación de una comisión paralela presidida por el primer ministro y criticada por organizaciones israelíes por carecer de neutralidad.

Hasta el momento, en Israel solo se ha celebrado una comisión militar para analizar internamente dichos fallos, que se saldó con la destitución de varios generales y altos cargos, pero el propio jefe del Ejército, Eyal Zamir, ha solicitado una investigación externa.

Durante la vista de este jueves, un representante del Gobierno declaró al tribunal que hasta que no termine la guerra en Gaza -actualmente hay vigente un alto el fuego aunque continúan los ataques israelíes- no debería establecerse ninguna investigación sobre lo que pasó el 7 de octubre de 2023, tras lo que Israel lanzó una ofensiva en la Franja que ha dejado más de 72.000 muertos.

«¿Cuántos años más podemos esperar?», le respondió el juez Noam Sohlberg durante la vista, en la que, siguiendo los usos del Supremo israelí, los magistrados tienen un papel muy activo comentando en vivo las peticiones de una u otra parte.

«¿Solo después de que termine la guerra investigaremos lo que sucedió hace tres o cuatro años? En mi opinión, su postura es exagerada», dijo por su parte la jueza Yael Wilner, según recoge el diario Times of Israel.

A unos meses de la celebración de elecciones generales en Israel, previstas en otoño, el político señalado como el principal rival de Netanyahu, Naftali Bennet, criticó en un comentario en sus redes sociales que el Gobierno no tiene intención de investigar «nunca» los fallos del 7 de octubre. EFE

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