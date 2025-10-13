Jueces y senadores donan parte de su salario a damnificados por lluvias en México

3 minutos

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- Los integrantes de la Suprema Corte y del Senado de México anunciaron este lunes que donarán parte de su salario para atender la emergencia por las lluvias torrenciales que golpearon el centro del país la semana pasada, dejando más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y miles de damnificados.

Los nueve ministros (jueces) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron realizar «una aportación de salario de cada uno» para contribuir a «la compra de víveres», según anunció el presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

«Vamos a hacer esta aportación en los días subsecuentes, y de igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal», declaró Aguilar.

El ministro presidente de la SCJN detalló que se establecerán puntos de acopio en los edificio de la Corte, ubicados en las calles Pino Suárez y Revolución, en el centro de la Ciudad de México, donde exhortó a donar agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé e insumos para primeros auxilios, entre otros.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que en la sesión del martes propondrá a los 128 integrantes de la Cámara Alta donar 15 días de su salario para apoyar a los afectados por las lluvias.

«Estamos considerando que sea una quincena del salario, para comprar lo necesario, pueden ser picos y palas. En fin, vamos a ver de acuerdo a los requerimientos que nos planteen», señaló Castillo, tras la instalación de un punto de acopio en el Senado.

La senadora precisó que el donativo será «en especie» y se presentarán las facturas de lo que «específicamente se vaya a comprar».

Castillo añadió que, tanto lo que se recaude en el centro de acopio, como lo que sea donado por los senadores, será entregado directamente a la Secretaría de la Defensa para que se brinde «la atención adonde se requiera».

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México informó de la apertura de 32 centros en distintos puntos de la capital para recibir víveres para los damnificados, lo que se suma a decenas de estados que han habilitado centros de recepción de ayuda.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Gobierno tiene «suficientes recursos» para atender la emergencia que ha dejado miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en los estados de Veracruz (este), Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

Hasta el momento, reportes oficiales dan cuenta de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las lluvias torrenciales que azotaron el centro del país, del 6 al 9 de octubre. EFE

