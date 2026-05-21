Juegos para siempre o reembolsos: la UE sopesa cómo frenar la «destrucción» de videojuegos

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Ignacio Blanco

Bruselas, 21 may (EFE).- Comprar un videojuego y no poder volver a utilizarlo pasado un tiempo ha centrado este jueves un debate en el Parlamento Europeo sobre la llamada «destrucción intencionada» de títulos digitales, ante el reclamo de más de un millón de jugadores europeos que exigen una legislación que garantice su vida infinita, herramientas para «revivir» los títulos digitales o reembolsos justos.

Los responsables de la iniciativa ciudadana «Alto a la destrucción de los videojuegos» (Stop destroying videogames, en inglés) han llevado hoy a la Eurocámara de Estrasburgo su advertencia sobre la «desprotección» de los jugadores de la UE ante una práctica empleada por grandes distribuidores que desactivan deliberadamente videojuegos de forma remota e impiden su acceso y uso a sus clientes.

«Cuando una empresa deja de dar soporte a un juego que la gente ya ha comprado y pagado, debe dejar el juego funcionando. Exigimos que aquello por lo que pagamos no pueda ser destruido deliberadamente. Existe una clara necesidad de una nueva legislación europea», explica a EFE el director del movimiento de consumidores, el alemán Moritz Katzner.

La iniciativa ciudadana considera que la desconexión del juego por parte de las plataformas es contraria a los derechos de propiedad de los consumidores, y por ello exigen que se legisle para prohibir el fin de su vida útil.

Por ejemplo, proponen modificar la futura ley de equidad digital de la UE o añadir esta práctica en la directiva de cláusulas abusivas de 1993.

Katzner sugiere como ‘plan B’ que se dé a los consumidores herramientas para «revivir el juego» en caso de cierre remoto, «pero sin perseguirlos si lo hacen, ya que actualmente eso puede ser ilegal».

«Y como última solución, si no quieren hacer nada de eso, creo que es razonable considerar un reembolso», dice.

La causa: una «posición de fuerza» de las plataformas

Según detalla el asesor legal de esta iniciativa, el español Alberto Hidalgo, esta práctica «claramente perjuidicial» viene dada por la «posición de fuerza» de las plataformas de videojuegos, que son las que redactan las normas de los contratos.

«Quien redacta el contrato y puede poner lo que le dé la absoluta gana es la parte fuerte, los distribuidores, compañías… Y los consumidores tienen dos opciones: aceptar o quedarse completamente fuera de la era digital», subraya el asesor.

El problema, expone Hidalgo, es que mientras los videojuegos son hoy mayoritariamente digitales (y, por tanto, más dependientes a una posible desconexión automática), la legislación no se adapta a ese contexto: «Si la tecnología evoluciona, pero los derechos se quedan atrás, yo creo que como sociedad no estamos avanzando realmente».

Sin esperanza ante la respuesta de Bruselas

Ante la «indefensión» de los consumidores frente a esa «obsolescencia forzada», la Comisión Europea responderá con una propuesta el 16 de junio, pero Katzner prevé que su respuesta «no sea legislativa», lo que considera insuficiente.

Hidalgo, por su parte, lamenta que el Ejecutivo comunitario «no está entrando al fondo» de la cuestión y se está limitando a proteger «la información al consumidor», que incluiría avisar a los jugadores del cierre del videojuego con antelación. «Porque tú pongas una etiqueta gigante con algo, eso no quiere decir que automáticamente sea legal», responde.

Pese a ello, ambos celebran el «sentimiento general de apoyo» expresado hoy por los eurodiputados, y confían en el papel de la Eurocámara para frenar el cierre remoto.

El comisario europeo Apostolos Tzitzikostas ha dicho hoy en la Cámara que «esto es un tema complejo que tiene bastantes implicaciones» y ha señalado que la Comisión está aún «examinando» la iniciativa, aunque sí ha hecho hincapié en el «derecho de disfrutar los servicios por los que los consumidores han pagado».

La iniciativa, que ha contado en la UE con el respaldo de 1,3 millones de firmantes, también ha sido propuesta en el Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Brasil y California (EE. UU.). Katzner indica que en California, donde hay un importante número de empresas de videojuegos, se está trabajando en una ley más restrictiva que «nos lleva ventaja».

«Puede haber riesgo de que Estados Unidos obtenga una ventaja competitiva si tiene una ley aún más restrictiva que la UE. Por ello, en el mejor de los casos, las empresas europeas incluso se verían fortalecidas», zanja. EFE

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