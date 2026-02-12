Jueves, 12 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

9 minutos

Bangkok/Madrid, 12 ene (EFE).-

Bilzen (Béglica).- Los líderes de la UE celebran una cumbre informal en la que discutirán cómo potenciar la competitividad de los Veintisiete, sacar más partido de su mercado único y avanzar en su autonomía estratégica en el actual contexto de rápidos cambios geopolíticos.

Bilzen (Béglica).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldará en la reunión informal de los Veintisiete que se pueda avanzar en la competitividad o el mercado único europeo permitiendo, si es necesario, velocidades distintas de integración.

La Habana.- Los dos barcos mexicanos con 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba tienen previsto llegar este jueves a la isla, que se ve progresivamente sumida en una situación crítica por el asedio petrolero de EEUU.

Caracas.- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se traslada en su segundo día de visita a Venezuela a las instalaciones de las empresas mixtas Petropiar y Petroindependencia, donde opera la petrolera estadounidense Chevron en el estado Anzoátegui, en el este de Venezuela, después de sellar un acuerdo energético en su encuentro con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Caracas.- Venezuela sigue esperando que avance la ley de amnistía en el Parlamento mientras continúan los debates sobre el texto con los familiares de los presos políticos y también las protestas de organizaciones civiles.

Caracas.- Con convocatorias a movilizaciones y otras actividades, los jóvenes venezolanos celebran su día, una fecha marcada por la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones de presos políticos.

Bogotá.- La aerolínea colombiana Avianca reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos en noviembre pasado, con un acto al que asistirán miembros del Gobierno y de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

Bruselas.- Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.

Daca.- Bangladés acude este jueves a las urnas en una doble jornada de elecciones parlamentarias y referéndum constitucional donde más de 2.000 candidatos compiten por definir el nuevo rumbo democrático del país tras el levantamiento de 2024.

Río de Janeiro.- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

Berlín.- La Berlinale abre este jueves sus puertas con la proyección de la película afgana ‘No Good Men’, de Sharbanoo Sadat, y con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh, en una jornada en la que el jurado oficial, presidido por Wim Wenders, contará en una rueda de prensa lo que espera de esta 76 edición.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el administrador de la Agencia de Protección Medioambietal (EPA), Lee Zeldin, hacen oficial la revocación del llamado dictamen de peligro, aprobado en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud.

Silwan.- El distrito palestino de Silwan, que discurre por una de las laderas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del Ayuntamiento de la ciudad y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas.

Social Circle (Estados Unidos).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ha adquirido una instalación en el área metropolitana de Atlanta que planea convertir en un centro de detención de inmigrantes.

Nueva York.- La administración del presidente Donald Trump retiró la bandera del orgullo LGTB que ondeaba en el Monumento Nacional de Stonewall, en Nueva York, frente al emblemático bar Stonewall Inn, considerado el punto de partida del movimiento moderno por los derechos del colectivo.

Londres.- La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés) divulga el primer cálculo del PIB británico correspondiente al último trimestre de 2025.

Nom Pen.- El Ministerio de Medio Ambiente de Camboya informó este jueves que la calidad del aire del país se mantiene en un nivel «Bueno», con una concentración promedio de PM2.5 de 40,77 µg/m³, por debajo del estándar nacional de 50 µg/m³.

Nueva York.- La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

Yiwu/Yangzhou (China).- Lo que comenzó como un error de costura en una fábrica terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del inicio del Año del Caballo en China: un caballo de peluche cuya boca se cosió al revés, transformando una sonrisa en un gesto compungido, ha disparado las ventas.

Londres.- Una muestra de los Archivos Nacionales británicos invita a los visitantes a descubrir cartas de amor que han sobrevivido a siglos de guerras o al olvido, como la abdicación por amor de Eduardo VIII, aunque caben también misivas de amor filial, como la que un religioso español envió a su madre desde Perú en el siglo XVIII y terminó en manos de los piratas.

Londres.- Hay cartas de amor, testamentos o súplicas desesperadas que han sobrevivido a siglos de guerras y al olvido, como la abdicación por amor de Eduardo VIII o una misiva de un religioso español enviada a su madre desde Perú.

Viena.- La capital austríaca celebra su famoso Baile de la Ópera, al que este año asistirán las actrices Fran Drescher («The Nanny») y Sharon Stone.

Lisboa.- Portugal entrega a México tres piezas arqueológica de gran valor histórico recuperadas en el país ibérico, en la que es la primera restitución de objetos prehispánicos por parte de las autoridades lusas a las mexicanas.

París.- La artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington (1917-2011), maestra del surrealismo, tendrá una exposición dedicada a su obra en el museo del Palacio de Luxemburgo de París, quince años después de su muerte. La exposición será visitable del 18 de febrero al 19 de julio y contará con obras como “Le Bon Roi Dagobert” o su serie “Hermanas de la Luna”.

Los Ángeles.- El actor italiano Franco Nero devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

París.- El Centro Pompidou presenta una batería de proyectos artísticos y culturales destinados a mantener el impacto del museo en su barrio, a pesar del cierre por reformas de su sede.

Río de Janeiro.- Desfile callejero de la comparsa Loucura Suburbana, en la víspera del inicio oficial del Carnaval de Río de Janeiro.

Lima.- Un centenar de parejas se da el «sí, quiero» en un multitudinario matrimonio comunitario en Lima, como muestra de amor en las vísperas del día de San Valentín.

Bogotá.- Inauguración en Bogotá del monumento ‘Umbral’, del artista colombiano Carlos Castro Arias, una obra permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 que rinde homenaje al personal de salud que atendió la pandemia de covid-19.

San Juan.- Familiares, colegas y amigos recuerdan el centenario de Catalino ‘Tite’ Curet Alonso, autor de presuntamente 2.000 canciones, en su mayoría éxitos de la salsa que interpretaron destacados cantantes como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, entre otros.

Ciudad del Cabo.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronuncia su discurso anual del estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento en Ciudad del Cabo (suroeste) que se celebra en el Ayuntamiento de esa urbe.

Banda Aceh (Indonesia).- Ciudadanos de Banda Aceh ultiman los preparativos para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino, que se celebra desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo y marca el comienzo del Año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino.

Ciudad de México.- Mientras la Ciudad de México se prepara para el Mundial de Fútbol, trabajadoras sexuales resisten para quedarse en la avenida Tlalpan, donde han trabajado por décadas, aunque hoy una ciclovía en construcción busca desplazarlas y las expone a violencias y precarización.

