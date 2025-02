Jueves, 13 de febrero de 2025 (08.00 GMT)

Bruselas.- En un contexto de posibles negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania, los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

París.- París acoge una conferencia internacional sobre la transición política y la reconstrucción de Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

Jerusalén.- Hamás e Israel mantienen la tensión después de que los islamistas suspendieran el canje de prisioneros hasta que el Gobierno israelí ponga fin a sus «violaciones» del alto el fuego, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, amenazó con poner fin a la tregua si este no se producía.

París.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la excandidata de la izquierda francesa a primera ministra, Lucie Castets, participan en un debate sobre cómo Europa puede afrontar el avance de la política reaccionaria.

Bruselas.- El jueves no aterrizará ni despegará ningún vuelo en ningún aeropuerto belga debido a la huelga general.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de la India en un encuentro marcado por la migración, la competencia con China y, sobre todo, el comercio, después de que el mandatario estadounidense haya impuesto aranceles al aluminio y el acero, con impacto directo en la economía india.

Tapachula (México).- Responsables de albergues de la Iglesia católica en la frontera sur de México alertan de que están atendiendo con sus propios recursos a la creciente cantidad de migrantes que quedan varados en la zona o no pueden regresar a sus países tras las restricciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sao Paulo (Brasil).- La líder opositora venezolana María Corina Machado participa de forma telemática en una conferencia sobre «La lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro», organizada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso.

San Salvador.- Representantes de organizaciones civiles no gubernamentales dan a conocer este jueves en San Salvador una propuesta de ley de protección de los derechos humanos a migrantes y sus familias.

Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebra este jueves su rueda de prensa semanal, en la que se espera que trate temas como la situación de los migrantes retornados que llegan a territorio panameño y la posible deportación de venezolanos, o si todavía tiene previsto conversar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que se pospuso hace una semana la llamada en plena tensión por el Canal.

Tokio.- Las juntas directivas de los fabricantes de vehículos nipones Nissan Motor y Honda Motor decidieron este jueves abandonar las negociaciones dirigidas a fusionar ambas empresas, según informaron los medios locales.

Seúl.- Seguimiento de la octava vista del juicio ante el Tribunal Constitucional para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial, será o no definitiva.

Nueva Delhi.- La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos venezolana, Delcy Rodríguez, finalizó una visita oficial a la India que estuvo marcada por su participación en la Semana de la Energía y las conversaciones con las autoridades indias sobre comercio y proyectos de explotación petrolera.

Chautauqua (EE.UU.).- El ciudadano libanoestadounidense Hadi Matar, acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022, comparece ante un tribunal local con motivo del juicio en el que podría ser condenado a 25 años de cárcel.

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco abre un foro sobre justicia social y fiscalidad en el que también intervienen en remoto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).

Berlín.- La 75ª edición de la Berlinale se abre este jueves con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz escocesa Tilda Swinton, nominada este año al Óscar por el último filme de Pedro Almodóvar, mientras que el jurado oficial, presidido por Todd Haynes, habla en rueda de prensa de sus objetivos.

Berlín.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la apertura del European Film Market de la Berlinale, donde España es el país foco.

Berlín.- Gala de inauguración oficial de la 75ª edición de la Berlinale.

San Juan.- El artista puertorriqueño Bad Bunny tiene un gran impacto social a nivel mundial debido a que sus canciones abordan problemáticas locales que son globales como un grito de lucha, según el análisis de 29 especialistas de varias disciplinas.

Londres.- La Galería de Arte Courtauld de Londres presenta la exposición ‘Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection’, que incluye obras de los pintores españoles Francisco de Goya y un cuadro de Pablo Picasso que ocultaba un retrato inédito femenino desde hace un siglo.

Madrid.- La Semana de la Moda de Madrid da su pistoletazo de salida con el desfile inaugural en la Plaza de la Villa, en el que veintisiete diseñadores presentan 40 creaciones.

Londres.- El artista español Manolo Valdés presenta en la Opera Gallery de Londres su exposición ‘The Library’, una muestra individual de pinturas y nuevas esculturas de técnica mixta.

Buenos Aires.- Las víctimas de una masacre de jóvenes en el Madrid de 1936 tienen el don de habitar el cuerpo de los vivos para intentar salvar de la muerte a Federico García Lorca, Carmen Luna y Antonio Machado en ‘Los Habitantes’, una miniserie teatral que sube los crímenes franquistas de la Guerra Civil a un escenario de Buenos Aires.

Los Ángeles (EE.UU.).- Anthony Mackie y Danny Ramirez inyectan diversidad al universo de Marvel en ‘Captain America: Brave New World’, una película que los actores esperan que promueva «empatía y compasión» en un contexto político marcado por la polarización en EE.UU.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2025, después de que en diciembre se registrara una inflación interanual del 117,8 %.

Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) presentan el proyecto ‘Mejorando la resiliencia de la democracia’ en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Caracas.- El Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela celebra sus 50 años de fundado con un ‘Exposistema’ en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, con programa académicos, presentaciones en vivo, así como la develación de una escultura de su fundador, José Antonio Abreu.

Rabat.- Exposición de instrumentos de música de Al Andalus en el marco del festival de música marroquí-andalusí organizado por la Academia del Reino de Marruecos Instituto Real de investigación sobre la Historia de Marruecos.

Yakarta.- La capital indonesia acoge desde este jueves y hasta el 23 de febrero el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, una exposición en la que se muestran las últimas innovaciones, tecnologías de vanguardia y productos estrella del sector automovilístico.

