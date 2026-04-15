Jueves, 16 de abril de 2026 (19.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 15 abr (EFE).-

Bamenda (Camerún).- El papa se desplaza a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, centro del conflicto interno, donde participa en un encuentro por la paz con la comunidad local en la catedral de San José.

(Vídeo)(Foto)

Bamenda (Camerún).- El papa llega a Bamenda, en el centro de la llamada «crisis anglófona» que sacude al país desde 2016, y donde celebrará un encuentro por la paz con la comunidad local en la Catedral de San José y celebrará una misa en el aeropuerto.

(Vídeo)(Foto)

Bamenda (Camerún).- El papa celebra una misa en el aeropuerto de Bamenda después de haber celebrado un encuentro por la paz en el país.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Acto conmemorativo de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, en el que se espera que participen altos cargos del Gobierno cubano. El evento se produce en medio de las tensiones entre La Habana y Washington por las presiones de EE.UU. para que la isla emprenda reformas económicas y políticas.

(Vídeo)(Foto)

Miami.- Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecerán una rueda de prensa para hablar de Artemis II, la misión de diez días que terminó el viernes pasado tras orbitar la Luna, marcando el regreso del hombre al satélite en más de cincuenta años.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

(Vídeo)(Foto)

Glasgow.- El ministro principal escocés, John Swinney, presenta este jueves el manifiesto del Partido Nacional Escocés (SNP) en Glasgow, a tres semanas de las elecciones autonómicas del 7 de mayo, en las que el partido defenderá su apuesta por la independencia y la gestión de los servicios públicos.

(Vídeo)(Foto)

Santiago.- El Presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El economista independiente Juan Daniel Oviedo está revolucionando la manera de hacer política en Colombia con una combinación de calle y redes sociales que lo han convertido en un fenómeno electoral como compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Sindicalistas marchan hasta la sede de la embajada de Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la comercialización del oro, petróleo y exponer la crisis del país.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución del producto interior bruto (PIB) de la segunda economía mundial durante el primer trimestre.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- El Museo del Estanquillo presenta la exposición ‘Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal’ conformada por más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y otros objetos provenientes de su archivo personal y la cual busca mostrar una parte del inmenso legado de la escritora.

(Vídeo)(Foto)

París.- La casa Sotheby’s subasta dos paisajes prácticamente inéditos del pintor impresionista Claude Monet, en manos privadas durante casi 115 años en un caso y 98 años en el otro, por valores que podrían sobrepasar los 5 y 8 millones de euros.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- El Festival Internacional de Cine de Pekín abre este jueves su 16ª edición con la directora española Isabel Coixet en la competición oficial por el Tiantan con ‘Tres adioses’ y con la actriz francesa Juliette Binoche al frente del jurado.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- Se inaugura la 48º edición del Festival Internacional de Cine de Moscú.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Se exhiben las fotografías candidatas al SONY WORLD AWARDS 2026, entre los que aparecen los mejicanos Pablo Ramos y Citali Fabian, el colombiano Santiago Mesa entre otros.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- La sombrerería más antigua del mundo, la londinense Lock&Co, cumple 350 años de historia. Entre sus ilustres clientes se encuentran Lord Nelson, Winston Churchill y el mismo rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- La bailarina y coreógrafa española Sol Picó habla con EFE de su conexión «mágica» con el mundo de la danza y de su desembarco en Panamá con la presentación este jueves de su creación «Malditas plumas», sobre una corista que desea ser vedete en la Barcelona de los cabarés de los años 20 del siglo pasado.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- La nueva entrenadora del equipo masculino del Unión Berlín, Marie-Louise Eta, la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga, ofrece una rueda de prensa tras asumir el cargo y antes de enfrentarse el equipo al Wolfsburgo el sábado.

(Vídeo)(Foto)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.