Jueves, 16 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Nuuk (Groenlandia).- Seguimiento de la situación en Groenlandia después de que la Casa Blanca considerara que el envío de tropas, a lo que se comprometieron varios socios europeos de la OTAN, no afecta «en absoluto» al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla.

Washington.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa en el marco de su visita a Washington, durante la cual se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre el futuro de su país en la era pos-Maduro.

Teherán.- Las protestas contra el régimen iraní parecen amainar en las calles de las principales ciudades del país, a medida que pasan los días, aunque el Gobierno mantiene el despliegue de seguridad y el acceso al internet global interrumpido.

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta sus cartas para gobernar el país sin «miedo a las contradicciones» con una reforma a la Ley de Hidrocarburos luego de que EE.UU. anunciara que controlará la venta de crudo por tiempo «indefinido» y que depositará los ingresos de estas transacciones en cuentas administradas por Washington.

São Paulo (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur, que tendrá lugar el sábado en Asunción.

La Habana.- Cuba revive las Marchas del Pueblo Combatiente, una práctica de reafirmación de los años de la Guerra Fría y el expresidente Fidel Castro, con motivo del homenaje a los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Manila.- Los padres del español Diego Bello declaran en el juicio en Filipinas contra tres policías acusados de la muerte del joven coruñés, fallecido en enero de 2020 en la isla de Siargao.

Nicosia.- Chipre arranca su presidencia del Consejo de la Unión Europea con la misión de influir la agenda comunitaria más allá de la perenne cuestión de la ocupación turca de parte de la isla desde 1974, que les sitúa en una posición única para seguir defendiendo el apoyo a Ucrania o ser un puente de la UE a Oriente Medio, entre otros objetivo

Tokio.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, subrayaron este viernes su afinidad personal al elevar la relación estratégica entre ambos países durante una cumbre en Tokio, con un foco especial en la cooperación en materia de seguridad económica y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy en Pekín con el primer ministro candiense, Mark Carney, en la primera visita de un mandatario del país norteamericano en casi una década, marcada por el intento de reconducir unos lazos deteriorados los últimos años por tensiones comerciales y políticas.

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta su informe de Gobierno tras cumplir el pasado 14 de enero su segundo año al frente del país centroamericano, con el remozamiento de escuelas y la construcción de hospitales como las principales acciones positivas de su Administración desde su toma de posesión en enero de 2024.

San Salvador.- El Salvador cumple este viernes 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), con la esperanza de justicia para las víctimas del conflicto pero marcado por la salida del país o disolución de organizaciones civiles y de derechos humanos por «una escalada represiva», según denunciaron.

Lisboa.- Los candidatos a las elecciones presidenciales en Portugal cierran sus campañas con las encuestas dando un empate técnico de los aspirantes favoritos entre los que están el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el ultraderechista André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Berlín.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el 18º Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2026 (GFFA) en Berlín.

Berlín.- Berlín acoge la 100 edición de la Semana Verde, feria dedicada a la alimentación, la agricultura y la horticultura.

Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, visita Serbia.

Miami (EEUU).- La misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y posicionamiento del cohete SLS y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento en Florida, una compleja operación que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación más allá de la órbita terrestre, con una ventana de despegue prevista a partir del 6 de febrero.

Tokio.- Casarte con ChatGPT, o con tu personaje manga favorito es ya una realidad en Japón, un país que abraza una nueva forma de decir ‘sí quiero’ y redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial (IA).

Ciudad de México.- El director mexicano José Luis Isoard Arruabarrena habla con EFE sobre su nueva película ‘Una canción sobre lo que sea’, que retrata el desafío económico y personal de sacar adelante un proyecto artístico sin el impulso de las grandes plataformas

Bayamón (Puerto Rico).-. El artista urbano puertorriqueño Farruko trata de «romper estigmas» al presentar su primera línea de cannabis medicinal, Carbonabis, que busca ofrecer un «mejor estilo de vida» a pacientes con condiciones crónicas como padece él. Por Jorge J. Muñiz Ortiz

Tegucigalpa.- Los arquitectos españoles Marta Peris y José Toral comparten su experiencia profesional en Honduras con el ‘Taller de Arquitectura: Casas sin ciudad, ciudades sin casas: estrategias para la vivienda colectiva contemporánea’, con el auspicio de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET).

Arabia Saudí.- Seguimiento del Rally Dakar que se desarrolla en Arabia Saudí.

