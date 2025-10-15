Jueves, 16 de octubre de 2025

17 minutos

FRANCIA GOBIERNO

París – La Asamblea Nacional francesa discute y vota dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de la Francia Insumisa, las primeras que se presentan contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel y Hamás mantienen un frágil alto el fuego en Gaza, a la espera de que se consolide la entrada de ayuda humanitaria y mientras el grupo islamista reúne los cadáveres de los 21 rehenes restantes contemplados en el acuerdo de paz.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Se mandará una crónica desde Madrid sobre una gazatí que logró salir de Gaza y ha hecho de la enseñanza del bordado típico palestino una forma de resistencia. Por Irene Escudero (Texto)(Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prepara su nueva reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, de este viernes con el objetivo de obtener nuevos compromisos de EE.UU., entre ellos la entrega de misiles Tomahawk, para reforzar militarmente a Ucrania e incrementar la presión sobre Rusia.

(Texto)

– Rueda de prensa de la alta representante de la Comisión Europea, Kaja Kallas, sobre la hoja de ruta para la preparación en materia de defensa, que incluye el muro de drones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, interviene en el foro Semana Rusa de la Energía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su colega marroquí, Naser Burita. (Texto)

ALEMANIA DEFENSA

Berlín – El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas alemanas, que incluye la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comienza a debatirse este jueves en la Cámara Baja o Bundestag en medio de una gran controversia política y social.

(Texto)

VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – Un jurado formado por doce personas dicta sentencia este jueves sobre el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez, supuestamente asesinada por su exnovio en octubre de 2022.

(Texto) (Foto) (Audio)

FMI BANCO MUNDIAL

Washington – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ofrece este jueves una conferencia de prensa en el marco de las reuniones anuales de esta institución multilateral que esta semana ha pronosticado un crecimiento económico mundial para 2025 del 3,2 %.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

– El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, participa en un foro de la reunión anual del Institute of International Finance, en el que también interviene la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rueda de prensa del G20 en el marco de las reuniones anuales del FMI.

DÍA ALIMENTACIÓN

Roma – La reina Letizia de España, el papa León XIV o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras autoridades, participan en Roma en el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE SÁJAROV

Bruselas – El Parlamento Europeo selecciona a los tres finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia, de entre los nominados este año: el periodista bielorruso Andrzej Poczobut, el escritor franco argelino Boualem Sansal, el activista estadounidense fallecido Charlie Kirk, Mzia Amaglobeli y el movimiento de protesta en favor de la democracia en Georgia, el Orgullo de Budapest, los estudiantes serbios y periodistas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto.

(Texto)

MADAGASCAR GOLPE

Antananarivo – El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, intenta afianzar la toma del poder en el país, donde los militares golpistas parecen tener apoyo popular pese a las condenas de la comunidad internacional.

(Texto)

SIP ASAMBLEA

Punta Cana (República Dominicana) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, prevista para el próximo 19 de octubre y a la que concurren los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, la Agencia EFE enviará este jueves la última entrega de una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido correspondiente al mes de agosto. (Texto)

09:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- Examen de las mociones de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, presentadas por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y por la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.

09:00h.- Bruselas.- BÉLGICA VIOLENCIA MACHISTA.- Un jurado formado por doce personas dicta sentencia este jueves sobre el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez, supuestamente asesinada por su exnovio en octubre de 2022. (Texto) (Foto) (Audio)

09:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- La Asamblea Nacional francesa discute dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de la Francia Insumisa contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, hace una declaración de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano de cara a la próxima cumbre europea en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Roma.- DÍA ALIMENTACIÓN.- La reina Letizia de España, el papa León XIV o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras autoridades, participan en Roma en el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Luxemburgo.- UE COMERCIO.- Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de agosto. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu, visita la acampada de mujeres que defienden la paz en Gaza y participará en una conferencia sobre el estado de Europa. Atiende a los medios de comunicación durante su visita a la acampada.

11:30h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ABUSOS.- La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, instituida por el papa Francisco para atajar la lacra de los abusos, presenta su segundo informe anual sobre las políticas y los procedimientos de la Iglesia ante estos delitos (Texto)

11:40h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Presentación del festival ‘Otoño mágico en el Valle de Ambroz’ en la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española con la presencia del director general de Turismo de Extremadura, Óscar Mateos Prieto.

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Bundesbank alemán publica su boletín económico de octubre en el que analiza la situación de la economía de Alemania, que está estancada desde hace más de dos años.

12:00h.- París.- OCDE EMPLEO.- La OCDE publica sus estadísticas mensuales sobre el mercado de trabajo en los países miembros.

12:30h.- Bruselas.- ESPAÑA IGUALDAD.- La presidenta de la comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, y la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, dan una rueda de prensa después de que la ministra se reúna con la delegación del PSOE en la Eurocámara

14:00h.- París.- OCDE SOLEDAD.- La OCDE publica un informe comparativo sobre los vínculos sociales y la soledad en los países miembros.

16:15h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- La Cámara Baja del Parlamento alemán empieza a debatir el proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas, que incluye algunos elementos obligatorios como la posibilidad de un reclutamiento forzoso si no hay suficientes voluntarios. (Texto)

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA COSTA RICA.- Acto conmemorativo por el 175 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Costa Rica (Texto)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO ARQUITECTURA.- Gala de entrega de los premios RIBA Stirling de arquitectura, los más prestigiosos del sector en el Reino Unido.

21:00h.- Newcastle.- R.UNIDO MÚSICA.- Ceremonia de entrega del premio Mercury Prize 2025, uno de los más prestigiosos de la industria musical del Reino Unido e Irlanda, en Newcastle (noreste de Inglaterra) y con actuaciones de los 12 artistas preseleccionados al galardón. Utilita Arena

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prepara su nueva reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, de este viernes con el objetivo de obtener nuevos compromisos de EE.UU. para reforzar militarmente a Ucrania e incrementar la presión sobre Rusia. (Texto)

Moscú.- RUSIA MARRUECOS.- El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reúne con su colega marroquí, Naser Burita. (Texto)

MOSCU.- RUSIA ENERGÍA.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, interviene en el foro Semana Rusa de la Energía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- AUSTRIA CINE.- Viena acoge a partir de hoy la 63 edición de su festival internacional de cine, Viennale, que tendrá lugar hasta el 28 de octubre.

Bruselas.- UE SÁJAROV.- El Parlamento Europeo selecciona a los tres finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia

París.- GERHARD RICHTER.- La Fundación Louis Vuitton de París estrena una nueva exposición monográfica dedicada a repasar en profundidad la trayectoria de otra de las grandes figuras del arte contemporáneo, el alemán Gerhard Richter. (Texto)

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre una demanda contra España de Air Europa referida al derecho de propiedad.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra España de una mujer que ha reclamado una pensión de viudedad tras la muerte de la persona con la que estuvo conviviendo como pareja de hecho, y que se vio afectada por un dictamen del Tribunal Constitucional.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra España de Marcos de Pedro Guri, un ejecutivo que reclama que desaparezcan en las búsquedas en Google unos artículos sobre unas conversaciones privadas que dieron lugar a un proceso penal en su contra en el que fue finalmente absuelto.

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- Los notarios dan a conocer este jueves los datos de compraventas de viviendas realizadas por los extranjeros en la primera mitad del año después de que en el último semestre de 2024 creciesen un 10,3 % hasta representar algo menos del 20 % del total de las operaciones. (Texto)

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en agosto del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU COMIDA.- Una cocina comunitaria de Nueva York ofrece una cena de siete y los clientes son los que deciden si pagan 15, 45 o 125 dólares por el manjar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU NEGOCIOS.- Directivos de las compañías Mercado Libre, la Corporación Multi Inversiones (CMI), FedEx América Latina y el Caribe y Embraer serán galardonados esta noche con los Premios BRAVO Business 2025, que concede anualmente en Estados Unidos el Council of the Americas COA) al empresariado latinoamericano. (Texto) (Foto)

18:00h.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, enfrenta una vista en el tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) donde representantes del Buró Federal de Prisiones de EE.UU. (BOP) abordarán si mantienen o no las medidas de aislamiento y máxima seguridad carcelaria que actualmente pesan sobre el capo.

18:00h.- Los Ángeles.- EEUU CINE.- Gloria Estefan y Laila Lockhart Kraner se embarcan en una aventura con ‘La casa de muñecas de Gabby: La película’, un filme infantil que trae un mensaje para los adultos: «No olvidarse del niño interior», dijo a EFE la artista cubana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del G20 en el marco de las reuniones anuales del FMI. Fondo Monetario Internacional (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Salón de la Fama de los Compositores Latinos reconoce a Ángela Aguilar, Enrique Bunbury y la canción mexicana ‘El Rey’ (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, participa en un foro de la reunión anual del Institute of International Finance. Institute of International Finance (Texto)

23:00h.- Bogotá.- COLOMBIA D. HUMANOS.- El Programa Somos Defensores presenta su informe semestral sobre agresiones a quienes luchan por los derechos humanos en Colombia. (Texto)

Santo Domingo.- REPÙBLICA DOMINICANA MIGRACIÓN.- Un año después del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Luis Abinader, las deportaciones de haitianos han aumentado de forma significativa, en medio de denuncias de violaciones a derechos humanos y redadas masivas. (Texto) (Foto)

Punta Cana.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO UNIÓN EUROPEA.- La Fundación Euroamérica y la Unión Europea organizan en Ciudad de México el VI Foro México-Unión Europea en el que funcionarios europeos y mexicanos buscan reforzar la asociación económica y política desde la inclusión y la sostenibilidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en septiembre, después de que en los primeros ocho meses del año el país suramericano acumulara un superávit primario equivalente al 0,4 % del PIB. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO CINE.- Se inaugura hoy la octava edición del Festival de Cine de El Gouna, a orillas del mar Rojo, en la que la actriz Cate Blanchett pone el broche de oro como invitada de honor.

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a dos ceremonias conmemorativas en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén para recordar a los muertos durante el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 y durante la guerra posterior en Gaza.

África

Abuya.- NIGERIA YIHADISTAS.- Un tribunal de Nigeria inicia el juicio contra cinco hombres acusados de perpetrar un ataque yihadista contra una iglesia católica en 2022 en el suroeste del país, en el que murieron al menos cuarenta personas. (Texto)

Asia

Hsinchu – TSMC RESULTADOS – TSMC, el principal fabricante de chips avanzados del mundo, publica sus resultados financieros del tercer trimestre, en pleno auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial.

Pekín – CHINA CANADÁ – La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, realiza una visita oficial a China, tras años de desavenencias entre Pekín y Ottawa a cuenta de cuestiones comerciales, tecnológicas y de derechos humanos.

Pekín – CHINA SUECIA – La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, realiza una visita oficial a China.

Pekín – CHINA FRANCIA – El asesor diplomático presidencial francés, Emmanuel Bonne, concluye su visita oficial a China.

Yakarta – INDONESIA NÍQUEL – La organización de defensa del clima y los derechos humanos Climate Rights International presenta en Yakarta su nuevo informe sobre el impacto de la industria del níquel en Indonesia, que posee las mayores reservas del mundo de este elemento químico.

Nueva Delhi – INDIA MONGOLIA – El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, finaliza su visita de estado a la India durante la que Ulán Bator y Nueva Delhi han revisado sus relaciones bilaterales.

Nueva Delhi – INDIA ONU – Finaliza el Cónclave de jefes de los países que aportan tropas a las Naciones Unidas (UNTCC) celebrado en Nueva Delhi.

Nueva Delhi – INDIA BRASIL – El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, realiza una visita oficial de dos días a la India destinada a impulsar la cooperación económica y política entre ambos países, socios clave del grupo BRICS, con reuniones previstas con los ministros indios de Comercio, Defensa y Asuntos Exteriores.

Seúl – GUERRA COMERCIAL – El ministro de Industria y Comercio, Kim Jung-kwan, y el jefe de gabinete presidencial para políticas, Kim Yong-beom, de Corea del Sur, partirán a Washington este jueves para realizar negociaciones arancelarias que podrían centrarse en los detalles del paquete de inversión de 350.000 millones de dólares de Corea del Sur. Ambos tienen previsto reunirse, por separado, con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245