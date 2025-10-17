Jueves, 17 de octubre de 2025 (07.30 GMT)

11 minutos

Bangkok, 17 oct (EFE).-

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, reunión que se produce tras la conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin y en la que abordaron la posible entrega de los misiles Tomahawk a Kiev.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, Israel todavía no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda excusándose en el retraso de la entrega de los cuerpos de 19 rehenes en manos de Hamás, que asegura no puede localizar por los escombros.

(foto)(vídeo)

Antananarivo.- El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jura el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar» entre la aprobación popular y la condena internacional.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con quien va a discutir sobre los preparativos del Consejo Europeo del 23 de octubre, así como el apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia y la paz en Oriente Próximo, entre otros asuntos.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Japón El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por primera vez por una mujer, Sanae Takaichi, y su principal opositor, el Partido Democrático Constitucional (PDC), acordaron este viernes que la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro de Japón será el próximo martes, con negociaciones contrarreloj para asegurar apoyos de última hora.

(foto)(vídeo)(audio)

Tokio.- La nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, evitó visitar el controvertido santuario de Yasukuni de Tokio, donde se celebra desde este viernes un señalado festival, antes de una inminente votación en el Parlamento en la que aspira a ser elegida primera ministra.

(foto)(vídeo)

Washington.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación durante su visita a Washington, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebran sus reuniones anuales.

(foto)(vídeo)(directo)

Washington.- Conferencia de prensa del responsable del FMI para el Hemisferio Occidental.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- La aparición con vida de un estudiante universitario y de varios jóvenes rescatados en los últimos días en la central de autobuses reafirma las sospechas de que Jalisco es un punto neurálgico para el reclutamiento forzado de jóvenes de otros estados de la república que son atraídos con ofertas de trabajo con alta paga.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- El periodista salvadoreño Mario Guevara, deportado de Estados Unidos tras su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y que pasó más de 100 días en prisión, dijo en una entrevista con EFE que la libertad de prensa en el país norteamericano ha experimentado un «retroceso horrible».

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, explica a la prensa los preparativos para la IV CELAC-UE que se realizará en la ciudad caribeña de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- Kenia honra con un funeral de Estado al fallecido ex primer ministro y líder de la oposición, Raila Odinga.

(foto)(vídeo)

Luxemburgo.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios a la llegada al Consejo de EPSCO (Empleo y Política Social) de la UE en Luxemburgo.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El Gobierno cubano celebra este viernes un acto público de apoyo a Venezuela frente a las acciones militares de EEUU en el mar Caribe. Cuba suscribe sin fisuras el discurso chavista en su actual confrontación con Washington. Caracas es un estrecho aliado político de La Habana y uno de sus principales suministradores de crudo.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El juzgado responsable debate la sentencia para el exnovio de una enfermera española asesinada a puñaladas en Bélgica, declarado culpable este jueves.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente de Talgo, Carlos Palacio, el consejero delegado de Deutsche Bahn responsable para los trenes de larga distancia, Michael Peterson, y el ministro alemán de Transportes, Patrick Schnieder, presentan en una estación de tren de Berlín el tren Talgo 230 para la compañía ferroviaria de Alemania, un contrato estratégico para Talgo y un modelo que formará parte de la flota ICE L.

(foto)(vídeo)

Roma.- El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi.

(foto)(vídeo)

Roma.- El arzobispo de Caracas, el cardenal Raúl Biord, y la postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, Silvia Correale, entre otros, participan en la jornada «Testigos de la paz para un proceso de paz, el nuevo reto de los santos en Venezuela», donde abordan el papel de los primeros santos venezolanos que serán proclamados por el papa León XIV este domingo.

(foto)(vídeo)

Gimpo (Corea del Sur).- Ahn Hak-sop, un ex soldado de Corea del Norte de 95 años que recientemente trató de cruzar la frontera hacia el Norte, pero fue bloqueado por las autoridades surcoreanas, habla con EFE de cómo pasó más de 40 años en la cárcel como prisionero de guerra, al mantenerse leal a los ideales del régimen norcoreano.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Comienza la campaña electoral para las presidenciales en Chile, que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric y que tienen al ultraderechista José Antonio Kast y a la izquierdista Jeannette Jara como los grandes favoritos para ganar la primera vuelta del 16 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, clausura el VI Foro México-Unión Europea, en el marco de la actualización del tratado comercial con la UE.

(foto)(vídeo)

Caracas.- En esta sala no hay batas blancas ni estetoscopios, pero abundan los «pacientes». Quienes se preparan para atenderlos no son médicos, sino espiritistas. Aquí todos llegan buscando sanación, y para ello los médiums invocan el espíritu del médico José Gregorio Hernández, figura de culto en el sincretismo en Venezuela y quien será santo, por decreto del Vaticano, desde este domingo.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- En plena campaña para las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, representantes del peronismo se reúnen la Quinta 17 de Octubre, en las afueras de Buenos Aires, para conmemorar 80 años de la gran manifestación obrera que pidió la libertad de Juan Domingo Perón y que dio lugar al nacimiento del movimiento peronista.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- El jefe de las Fuerzas Armadas de Australia, almirante David Johnston, inspeccionó este jueves la guardia de honor de Indonesia durante una visita al Ministerio de Defensa en Yakarta.

(foto)(vídeo)

Seongnam (Corea del Sur).- Corea del Sur realiza la Exposición Internacional Aeroespacial y de Defensa que se celebra en Seongnam, provincia de Gyeonggi-do, del 17 al 24 de octubre.

(foto)(vídeo)

Roma.- La catacumba de Commodilla, un cementerio cristiano excavado en el subsuelo de Roma hace más de 1.600 años, ha recuperado su esplendor tras una «compleja» restauración, llevada a cabo mediante un rayo láser que limpia cuidadosamente la suciedad acumulada en sus paredes y frescos a lo largo de los siglos.

(foto)(vídeo)

Sídney.- El impacto en la salud del calor extremo, responsable de más muertes en Australia que todos los demás desastres naturales juntos, se ha convertido en el foco de estudio de un laboratorio de la Universidad de Sídney, donde una cámara climática permite estudiar cómo las altas temperaturas afectan al organismo, especialmente en ancianos, niños y embarazadas.

(foto)(vídeo)

Londres.- Con una temática de color rosa, un coste de 2.000 libras por entrada (2.300 euros) y una lista de invitados de alto nivel, el Museo Británico celebrará este sábado su primer baile benéfico, que ya se perfila como la respuesta londinense a la ‘MET Gala’ neoyorquina.

(foto)(vídeo)

París.- La casa de subastas Christie’s de París pone a la venta un raro álbum fotográfico de Louis de Clercq, “Voyage en Orient et en Espagne” (1859–1860), con más de 200 imágenes del siglo XIX tomadas en Oriente Medio y España.

(foto)(vídeo)

París.- La exposición ‘Bridget Riley: Punto de partida’ en el Museo de Orsay explora cómo el estudio de la obra de Georges Seurat fue un impulso fundador en el desarrollo del enfoque artístico de Bridget Riley.

(foto)(vídeo)

París.- Una muestra en París repasa la carrera de Isao Takahata, desde la posguerra al Estudio Ghibli.

(foto)(vídeo)

París.- La firma española Lola Casademunt realiza su primera presentación en París y contará con la presencia de Maite Casademunt, presidenta y directora artistica, y Paco Sánchez, CEO de la firma.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El cantautor venezolano Marcelo Rubio habla en una entrevista con EFE sobre los retos de ser un artista emergente laitnoamericano en Estados Unidos, donde ha destacado en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de Billboard con letras “vulnerables” sobre la salud mental.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo.- Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a ‘influencers’ con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, 200 estudios y hasta una playa artificial para crear contenido.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Mujeres de 77 países y territorios competirán este sábado en Tailandia por la corona de Miss Grand International (MGI), el popular concurso de belleza femenino creado en 2013 bajo el lema de «Alto a la guerra y a la violencia».

(foto)(vídeo)

Guatemala.- Panorámica sobre los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que marcan desde este sábado hasta el 30 de octubre próximo el inicio de una nueva etapa para el deporte de la región.

(vídeo)

Guatemala.- Se disputan las finales de gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos, en una competencia que se extenderá hasta el 18 de octubre en las instalaciones de la Federación de Guatemala.

(vídeo)

Guatemala.- Se disputan las finales de la natación de los Juegos Centroamericanos, en una disciplina que se extenderá hasta el 22 de octubre en la sede establecida por la organización en el departamento (provincia) de Suchitepéquez (suroeste).

(foto)(vídeo)

cdp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.