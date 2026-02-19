Jueves, 19 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

9 minutos

Bangkok/Madrid,19 feb (EFE).- Washington.- La Junta de Paz, una iniciativa impulsada y presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump, se reunirá por primera vez en Washington desde su cita fundacional en Suiza, en un encuentro que se celebrará en el Instituto de la Paz de la capital estadounidense, donde se anunciará un compromiso de más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre y jefe del Gobierno de transición de Malasia.

(foto)(vídeo)

Lima.- El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, comienza su mandato buscando a los ministros que formarán su Gobierno de transición, tras haber dado la sorpresa en la votación del Congreso para escoger al sucesor del destituido mandatario José Jerí.

(foto)(vídeo)(audio)

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto debatir y votar la ley de Amnistía, que supondrá la puesta en libertad de cientos de presos políticos y que se postergó hace una semana debido a la diferencia de opiniones por los períodos de aplicación y los beneficiados.

(foto)(vídeo)

Cochabamba (Bolivia).- Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales presentarán a los candidatos de la nueva agrupación política Evo Pueblo para las elecciones regionales del país andino que se realizarán el 22 de marzo.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, recibe a EFE para hablar del bloqueo energético de EE.UU. sobre la isla y la posibilidad de conversaciones con la Administración de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, fue condenado hoy a cadena perpetua por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Firmas internacionales y pequeñas empresas privadas cubanas ultiman la importación directa de combustibles para salvar el bloqueo petrolero de EE.UU., según ha podido saber EFE.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, recibe a EFE para hablar del bloqueo energético de EE.UU. sobre la isla y la posibilidad de conversaciones con la Administración de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Líderes globales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, así como los máximos directivos de Silicon Valley se reúnen en Nueva Delhi con motivo de la Cumbre de Impacto IA, que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

Nueva Delhi.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, propuso este jueves la creación de un fondo global de 3.000 millones de dólares para garantizar que el desarrollo tecnológico llegue a todas las naciones por igual, durante su intervención en la jornada de clausura de la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, defendió este jueves un modelo de «hiperprogreso» tecnológico frente a las voces que piden mayores restricciones a la inteligencia artificial (IA) en Nueva Delhi, reivindicando el papel de las grandes empresas como motores de descubrimientos científicos de alcance global.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Argentina va a la huelga general, convocada por los sindicatos, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El Senado argentino debate y vota el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europa, así como la reforma de la Ley Penal Juvenil, que, entre otras cosas, rebaja la edad de imputabilidad por delitos a los 14 años.

(vídeo)

Londres.- La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, admitió en una entrevista con EFE en Londres que sospecha que el número de muertos en las protestas en ese país sea «mucho mayor» de los 3.000 estimados por las autoridades iraníes y enfatizó que un muerto ya «es bastante grave» y nadie debería perder la vida por «denunciar la situación del país».

(foto)(vídeo)(audio)

Miami (EE.UU.).- El exprisionero político cubano José Daniel Ferrer dijo en una entrevista con EFE que un golpe de Estados Unidos contra Cuba, similar al aplicado al Gobierno de Venezuela en enero, debería “sacar del poder” al presidente Miguel Díaz-Canel y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo mayor de Raúl Castro, a quienes calificó como “responsables de muchos crímenes y muertes”.

(foto)(vídeo)(audio)

Lima.- Perú acoge la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción, en la que participan delegaciones de entidades fiscalizadoras superiores de unos 40 países.

(foto)(vídeo)

Redacción internacional.- El ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes, arranca este jueves en varios países africanos, con Marruecos, Argelia y Egipto a la cabeza, siguiendo los pasos de sus vecinos de Oriente Medio, que se adelantaron y estrenaron el miércoles esta festividad religiosa que cambia la gestión del tiempo para cientos de millones de fieles.

(foto)(vídeo)

Asia (varios países).- El ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes, arranca este jueves en varios países asiáticos.

(foto)(vídeo)

Moscú.- La estación espacial soviética MIR, la primera plataforma multimodular tripulada de la historia que fue puesta en órbita hace 40 años, sentó las premisas para la creación de la Estación Espacial Internacional (EEI) y fue testigo del ocaso y la desintegración de la Unión Soviética.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Trabajadores y sindicatos participan este jueves en manifestaciones convocadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en defensa del llamado «salario vital», tras la suspensión por el Consejo de Estado del decreto que aumentó el salario mínimo en 23,7 %.

(foto)(vídeo)

París.- Conferencia de prensa final de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La mudanza del empresario y magnate Marc Zuckerberg a Florida, motivada por los impuestos, refleja el creciente atractivo de Miami para los ultrarricos, que se han duplicado en la ciudad en la última década, según un reporte de Henley & Partners, mientras que otras ciudades como Palm Beach y Miami Beach son ya las más caras de EE.UU. después de Nueva York.

(foto)(vídeo)(audio)

Londres.- Apertura de la Semana de la Moda de Londres, que durará hasta el 23 de febrero. En la inauguración desfilarán las colecciones de Paul Costelloe y Harris Reed.

(vídeo)

Berlín.- Amanda Seyfried presenta este jueves, fuera de competición en la Berlinale ‘The Testament of Ann Lee’, tras haber pasado por Venecia, mientras a la lucha por el Oso de Oro llegan ‘The Loneliest Man in Town’, de la austríaca Tizza Covi, y ‘Soumsoum, la nuit des astres’, del chadiano Mahamt-Saleh Haroun.

(foto)(vídeo)

Lille (Francia).- El Museo Metropolitano de Lille de Arte Moderno, Arte Contemporáneo y Arte Marginal (LaM), único en Europa por su confluencia de estilos, reabre este jueves tras 17 meses de obras de renovación con una exposición dedicada al pintor abstracto ruso Vassily Kandinsky (1866-1944).

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La ceremonia de ‘Premios Lo Nuestro’ reconoce a los mejores exponentes del pop, urbano, regional mexicano y tropical.

(foto)(vídeo)

San Juan.- ‘La Liga Femenina’ promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema ‘Yo perreo sola’.

(foto)(vídeo)

Ichikawa (Japón).- Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.

(foto)(vídeo)

