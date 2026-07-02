Jueves, 2 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 2 jul (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) refuerza desde este jueves la respuesta humanitaria en Venezuela con un hospital de campaña y medio centenar de cooperantes para atender a los afectados por los terremotos de hace una semana.

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La Guaira/Caracas.- Venezuela afronta este jueves el primero de los siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos que hace una semana sacudieron el norte del país y que han dejado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, mientras continúa la llegada de ayuda humanitaria y las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos.

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Teherán.- La República Islámica de Irán se prepara para despedir al que fuera líder supremo Alí Jameneí con los mayores funerales de su historia con siete días de ceremonias en siete ciudades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.

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Bogotá.- Representantes de los gobiernos saliente y entrante de Colombia se reúnen en la Casa de Nariño para dar inicio a la transición que culminará el próximo 7 de agosto, un proceso en el que no se prevé que participen ni el actual presidente, Gustavo Petro, ni el entrante, Abelardo de la Espriella, ubicados en dos orillas ideológicas diferentes.

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Kiev/Darnytskyi.- Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

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Deir al Balah (Gaza).- Cuando se cumplen 1.000 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, dos familias relatan a EFE, cómo ha sido pasar todo ese tiempo sin casa: desplazadas hasta seis veces y viviendo ahora en tiendas de campaña en Deir al Balah (centro de la Franja) que ha llevado a una población de dos millones de personas a vivir, según sus propias palabras, «como animales».

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Miami (EE.UU.).- Defensores de los migrantes en EE.UU. alertan de que la propuesta de Florida para prohibir que los indocumentados estudien en las universidades públicas cerraría una de las últimas vías de acceso a la educación superior para ellos en el estado, donde aún pueden matricularse si cumplen los requisitos de admisión. Advierten, además, de que la medida perjudicaría a la economía y a la futura fuerza laboral.

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Argel.- Los argelinos eligen este jueves a los 407 diputados que los representarán en la Asamblea Popular Nacional (APN, Cámara Baja) los próximos cinco años, en unos comicios cuyo principal reto es incrementar significativamente la participación del 23,03 % registrada en las legislativas de 2021, la más baja en la historia electoral de Argelia.

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Ciudad de Guatemala.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ofrecerá una conferencia de prensa al término de su visita oficial a Guatemala, en la que presentará sus conclusiones preliminares y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos y la búsqueda de justicia en el país centroamericano.

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Bruselas.- Segunda jornada del comité de las regiones, en el que habrá un debate sobre la Vivienda con la intervención de la presidenta del BEI, Nadia Calviño, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz (EPP).

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Dresde (Alemania).- El fabricante de semiconductores Infineon inaugura su nueve fábrica en Dresde, con la que reacciona al aumento de la demanda de chips para centros de datos, la movilidad eléctrica y las energías renovables.

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Pekín.- China acelera su carrera con Estados Unidos en inteligencia artificial apoyándose en una combinación de apertura y precios bajos, una estrategia con la que firmas como Zhipu, DeepSeek, Tencent o ByteDance buscan acercarse a la frontera tecnológica marcada hasta ahora por las grandes empresas estadounidenses.

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Leópolis (Ucrania).- Ucrania sigue siendo uno de los principales productores y exportadores mundiales de cereales, pero la cosecha tiene un alto costo, ya que los agricultores trabajan la tierra bajo la amenaza diaria de ataques rusos y de enormes incendios.

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Washington.- La feria estatal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con motivo del 250 aniversario de la independencia del país ha arrancado en Washington con menos afluencia de la esperada, la ausencia de una decena de estados que rechazaron participar y una estética neoclásica de «cartón piedra» que ha decepcionado a muchos asistentes.

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Quito.- El Chimborazo -la montaña más alta de Ecuador y el punto más cercano al sol medido desde el centro del planeta- fue escenario de un logro histórico cuando un robot humanoide superó pruebas de movilidad, eficiencia de baterías y comunicación, abriendo un nuevo camino para el uso de la robótica a más de 6.000 metros de altitud y temperaturas bajo cero, para estudios de conservación.

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Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves a su homóloga nipona, Sanae Takaichi, con una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial Rashtrapati Bhavan.

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Buenos Aires.- Matías Morla, abogado y apoderado de Diego Armando Maradona hasta su muerte, imputado en causas paralelas que involucran a la figura del astro, declarará este jueves en el juicio por la muerte del ídolo, que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

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Lisboa.- Lisboa acoge la segunda edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva (OOWC) los días 2 y 3 de julio, uno de los foros internacionales más importantes dedicados al sector del aceite de oliva, que reúne a expertos, investigadores, productores, empresas y representantes institucionales de diversos países productores de aceite de oliva.

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París.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia en el último caso que tenía pendiente en Francia José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, lo que debe abrir la perspectiva para la entrega a España del que fue uno de los históricos dirigentes de ETA, que está condicionada a ese dictamen.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Palacio Apostólico vaticano al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, un mes antes de que concluya su mandato.

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Bdadoun (Líbano).- Los ladridos se escuchan mucho antes de llegar al refugio de BETA Lebanon, donde unos 1.400 perros, medio centenar de gatos y decenas de otros animales rescatados de las zonas bombardeadas del Líbano encuentran una segunda oportunidad tras sobrevivir a la guerra y, en muchos casos, al abandono.

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Hong Kong.- El destructor Nanning y la fragata Hengyang de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China han llegado al Puerto de la Victoria de Hong Kong como parte del programa de intercambio cultural para conmemorar el 29º aniversario del regreso de Hong Kong a la soberanía china.

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Tokio.- La película de animación ‘La princesa Mononoke’ del japonés Studio Ghibli, galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, estrena desde mañana una versión en teatro kabuki, 7 años después de la primera adaptación de una obra de Hayao Miyazaki al tradicional estilo dramático.

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Tallín (Estonia).- Un proyecto de memoria histórica transforma actualmente la antigua cárcel de Patarei, en Tallin, en el primer gran museo sobre las víctimas del comunismo de Estonia, país en el que un quinto de los ciudadanos se vio afectado por la represión soviética.

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Roma.- El director del Parque Arqueológico del Coliseo de Roma, Simone Quilici, explica en conferencia de prensa su visión para el futuro de uno de los monumentos más visitados del mundo, las estrategias para abordar el turismo masivo y qué nuevos proyectos están destinados a redefinir la relación con su público contemporáneo.

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Londres.- Memorabilia de series y animación como los Simpsons, Alicia en el País de las Maravillas, Pokemon o Naruto, entre otros, se presenta ante el público previo a su subasta valorada en su conjunto en 1 millón de libras, según Propstore, el próximo 8 y 9 de julio.

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Inglewood (Estados Unidos).- La selección española afronta el inicio de las eliminatorias del Mundial, una fase que se ha convertido en un muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en el SoFi Stadium de Inglewood (California, Estados Unidos) ante un equipo de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales.

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Toronto (Canadá).- Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos compañeros del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentan en una eliminatoria de dieciseisavos de final cargada de simbolismo, que decidirá el rival del vencedor del España-Austria y que ha desbordado la expectación en una ciudad canadiense de Toronto con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas.

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Vancouver (Canadá).- Las selecciones de Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten este jueves en el BC Place de la ciudad canandiense de Vancouver, al no figurar entre las favoritas, en unos dieciseisavos del Mundial 2026 que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos.

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Ciudad de México.- La asociación civil feminista Las Panas, dedicada a fomentar la autonomía económica y procesos terapéuticos para las mujeres a través de la panadería, denuncia el desalojo de sus instalaciones por el fenómeno de la gentrificación intensificado desde el arranque del Mundial de fútbol.

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Miami (EE.UU.).- La venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país, mantiene la ilusión de disputar la repesca que podría darle a Venezuela una histórica clasificación al Mundial femenino de 2027 en Brasil, aunque reconoció en una entrevista con EFE que vive con «mucho dolor» los terremotos que asolaron el país el mes pasado.

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cdp/aca/EFE

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