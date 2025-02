Jueves, 20 de febrero de 2025 (08.30 GMT)

12 minutos

Bangkok/Madrid, 20 feb (EFE).-

Kiev.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el enviado especial de EEUU para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg, después de los contactos que Washington ha mantenido en Riad con Rusia y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le llamara «dictador sin elecciones».

(foto)(vídeo)(audio)

Washington.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ofrece una rueda de prensa al término de su visita a Estados Unidos en la que se ha reunido con los responsables de Comercio estadounidenses para abordar la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles «recíprocos» a los Veintisiete por su impuesto del IVA, así como por las exportaciones europeas de aluminio y acero hacia el país norteamericano.

(foto)(vídeo)(audio)

Jerusalén.- El grupo islamista Hamás entrega este jueves en Gaza los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, incluidos los de Shiri Bibas, de origen argentino, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de 2 y 5 años respectivamente, los primeros cadáveres entregados en la primera fase de la tregua con Israel, que a su vez liberará a decenas de presos palestinos.

(foto)(vídeo)

Washington.- Conferencia de prensa del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al término de su visita a Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Washington.- La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo, que comienza este jueves, reunirá, entre otros, a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, así como a varios dirigentes europeos y al líder del partido español VOX, Santiago Abascal.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente argentino, Javier Milei, se reúne en Washington con el empresario Elon Musk, en el marco de su viaje a Estados Unidos, y visitará la sede del FMI, donde se encontrará con su directora gerente, Kristalina Georgieva.

(foto)(vídeo)

Bratislava.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Eslovaquia para abordar el aumento del gasto militar de los socios europeos de la Alianza Atlántica.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- Concentración en la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv para respaldar a los familiares de los cuatro rehenes fallecidos, cuyos cuerpos fueron entregados el jueves por Hamás, entre ellos, tres miembros de la familia Bibas.

(foto)(vídeo)

Kissufim (Israel).- Concentración en la ruta por la que circularán los vehículos que trasladarán los cuerpos sin vida de los cuatro rehenes, secuestrados durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, entre ellos, tres miembros de la familia Bibas.

(foto)(vídeo)

Al Arish (Egipto).- Yazan, de 15 años, es uno de los heridos y enfermos que abandonaron la Franja de Gaza para recibir tratamiento en Egipto, y otro de los muchos niños a los que los bombardeos israelíes les destrozaron sus sueños.

(foto)(vídeo)(audio)

Dnipro (Ucrania).- Cerca de tres años después de que estallara la guerra en Ucrania debido a la invasión rusa, los ucranianos asisten a las negociaciones impulsadas por EEUU entre el recelo hacia el presidente Donald Trump y la esperanza de que ponga fin al conflicto con garantías de seguridad que eviten nuevas agresiones del Kremlin.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Serie previa sobre Ucrania con motivo del tercer aniversario del comienzo de la guerra ruso-ucraniana el próximo 24 de febrero.

(foto)(vídeo)

Roma.- El papa cumple su séptimo día hospitalizado por una infección en las vías respiratorias, tras el anuncio de «una ligera mejoría» en el último parte médico, que ha mitigado levemente la preocupación generada por el descubrimiento de una neumonía.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Los líderes del partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht y de los liberales cierran sus campañas, dos partidos pequeños que hasta hace poco las encuestas de intención de voto veían fuera de la Cámara Baja, pero que en los últimos días han recuperado terreno y, de entrar en el Parlamento, influirían en la formación de la coalición de un futuro Gobierno.

(foto)(vídeo)

Düsseldorf (Alemania).- El candidato liberal a canciller, el exministro de Finanzas alemán Christian Linder, cierra la campaña electoral en la ciudad de Düsseldorf cuando su partido teme no llegar al 5 % necesario para permanecer en el Parlamento en las elecciones generales del domingo.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Sahra Wagenknecht, líder del partido populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), cierra la campaña electoral en la Puerta de Brandeburgo de Berlín cuando las encuestas de intención de voto no dan por seguro que la nueva fuerza, de solo un año de vida, logre el 5 % necesario para entrar en el Parlamento en las elecciones del próximo domingo.

(foto)(vídeo)

Wolfsburgo (Alemania).- Wolfsburgo, donde el fabricante de coches Volkswagen tiene su sede y la mayor fábrica de automóviles de Europa, mantiene la fe en esta empresa que asumirá reducciones de plantilla de hasta 35.000 personas de aquí a 2030 y que simboliza las complicaciones del sector industrial de una economía alemana que suma dos años consecutivos en recesión.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona a la decisión de Estados Unidos de considerar a seis carteles mexicanos como grupos terroristas, con una defensa “de la soberanía” y con una acusación a la industria armamentista estadounidense de ser “cómplice” del terrorismo.

(foto)(vídeo)

Johannesburgo.- Los ministros de Exteriores del G20 se reúnen en Sudáfrica en un encuentro marcado por la ausencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y en la que abordarán los actuales retos geopolíticos ante la ofensiva política y económica del presidente estadounidense, Donald Trump.

(foto)(vídeo)(audio)

Bruselas.- El Comité Europeo de las Regiones tiene previsto elegir este jueves en su sesión plenaria a la húngara Kata Tutto y al español Juanma Moreno para alternarse en su presidencia.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Los alcaldes de grandes ciudades europeas, entre ellas Barcelona, París o Roma, que representan a casi 15 millones de personas, hacen pública una declaración conjunta para destacar el papel de las ciudades frente al problema de la vivienda y reclamar una acción urgente y decidida de las instituciones europeas en esta materia.

(foto)(vídeo)

Mae Sot (Tailandia).- Las autoridades de Tailandia empezaron este jueves a repatriar a extranjeros de varias nacionalidades -mayoritariamente chinos- que están siendo liberados en un operación contra centros de estafa en Birmania (Myanmar), donde miles de personas han sido captadas bajo engaño por bandas criminales.

(foto)(vídeo)

Tasmania (Australia).- Un equipo científico de Australia aplicó métodos de eutanasia a decenas de ballenas del grupo de 157 que se habían quedado varadas en una remota playa de Tasmania, isla ubicada en el sur del país, informaron este jueves autoridades locales.

(foto)(vídeo)

Bridgetown (Barbados).- Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reúnen en Barbados para tratar la seguridad alimentaria, el cambio climático y los desafíos en Haití, entre otros temas.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- En la víspera del primer aniversario del asesinato del exmilitar venezolano asilado en Chile Ronald Ojeda, el abogado de su familia dice en una entrevista con EFE que hay «indicios serios» para sospechar del chavismo y asegura que el crimen sirvió para mandar el mensaje a los opositores de que «nadie está salvo en ninguna parte».

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Comienza el foro sobre libertad de expresión y derechos humanos con motivo del 35º aniversario del asesinato del fotógrafo español Juantxu Rodríguez durante la invasión estadounidense de Panamá.

(foto)(vídeo)(directo)

Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comparece en su rueda de prensa semanal de los jueves, en la que se espera que trate temas como la situación de los migrantes en territorio panameño deportados desde Estados Unidos.

(foto)(vídeo)(directo)

Ciudad de Panamá.- Grupos sindicales convocan para este jueves una manifestación para protestar por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, da una rueda de prensa para hablar del viaje de tres días que realizó para visitar la accidentada central nuclear nipona de Fukushima Daiichi y la planta de Kashiwazaki Kariwa, y para reunirse con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en el contexto de reactivación de centrales niponas tras el apagón nuclear por el accidente de 2011.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El primer ministro de Laos, Sonxay Siphandone, realiza una visita oficial a Tailandia, donde se reunirá con su par, Paetongtarn Shinawatra, en el marco de los 75 años de relaciones bilaterales.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Más de 900 jefes de gobierno regionales recién electos participaron este jueves en la ceremonia de jura de sus cargos en el Palacio Merdeka en Yakarta, encabezada por el presidente del país Prabowo Subianto.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este jueves que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3,1 % por quinto mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban cambio alguno.

(foto)(vídeo)

Sharjah (Emiratos Árabes Unidos).- La agricultura ecológica gana terreno en Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU), que en casi tres años prácticamente ha quintuplicado la extensión de los cultivos y reducido el consumo de agua en un 40 % en su granja experimental de trigo, en Mleiha, en el centro del emirato.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Christie’s da comienzo a la subasta ‘Augmented Intelligence’, con obras de artistas hechas con inteligencia artificial (IA) y que ha generado críticas de miles de creadores que denuncian el robo de su propiedad intelectual mediante esas tecnologías. La venta se cierra el 5 de marzo.

(foto)(vídeo)

Londres.- El actor, director y productor español Antonio Banderas (Málaga, 1960) da vida al marinero Hunter Cabot en ‘Paddington: Aventura en la Selva’, la tercera película de la saga del oso Paddington, y atiende a EFE en una entrevista en Londres.

(vídeo)

Berlín – La directora ucraniana Kateryna Gornostai, el surcoreano Hong Sang-soo y el suizo Lionel Baier cierran la competición de la Berlinale sus filmes ‘Timestamp’, ‘What Doeas that Nature Say to you’ y ‘La cache’.

(foto)(vídeo)

Londres.- Inicia la edición invernal de la Semana de la Moda de Londres (London Fashion Week) 2025, que tiene lugar entre el 20 y el 24 de febrero.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Primera jornada de desfiles en Ifema dentro de la Madrid Fashion Week 2025, con las nuevas propuestas de las casas de moda YolanCris y de Pedro del Hierro.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Entrevista con la directora de ARCOmadrid 2025, Maribel López.

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- El Museo Guggenheim Bilbao inaugura la exposición ‘Tarsila do Amaral. Pintando el Brasil moderno», una amplia muestra dedicada a esta artista considerada figura central del modernismo brasileño.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.