Jueves, 21 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 20 may (EFE).-

Helsingborg (Suecia).- Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio, informó este martes en un comunicado la Alianza Atlántica.

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Jerusalén.- Los 430 activistas arrestados en Israel tras la incautación de la Flotilla Global Sumud aguardan su repatriación, después de que un vídeo difundido por el ministro ultranacionalista Ben Gvir, en el que se les ve esposados de rodillas en el suelo, desatase la condena de países como España e Italia.

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Ciudad de México – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano, en la que está acompañado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para participar en la cumbre México y Unión Europea (UE).

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Ciudad de México.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenta en entrevista con EFE el acuerdo comercial modernizado entre UE y México, y el acercamiento bilateral en medio de las tensiones geopolíticas globales y el proteccionismo de Estados Unidos.

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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, realiza su primera visita a México en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad.

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Caracas.- La Coalición Sindical Nacional convoca a una protesta en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir respeto a los derechos humanos, elecciones, seguridad jurídica e inversiones.

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Revigne (Suecia).- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en vísperas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los aliados en la ciudad sueca de Helsingborg. (video cedido por OTAN)

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Leópolis.- Los alumnos de las escuelas ucranianas reciben ahora entrenamiento militar obligatorio de parte de instructores con experiencia de combate.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas actualizadas para la UE y cada uno de sus Estados miembros, que recogerán el impacto de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz, sobre el que Bruselas ya avanzó que podría restar hasta seis décimas al crecimiento del PIB y elevar un punto la inflación.

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La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite este jueves su opinión legal sobre si el derecho a la huelga está protegido por las normas internacionales del trabajo, en un caso histórico que enfrenta a gobiernos, sindicatos y empleadores sobre el alcance de la libertad sindical y la interpretación de un convenio clave de 1948.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente del Banco de Guatemala (Central), Álvaro González Ricci, presenta en conferencia de prensa las proyecciones económicas y monetarias del país centroamericano para el segundo semestre de 2026.

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Nueva Delhi.- Miles de conductores comerciales de Nueva Delhi paralizan este jueves sus servicios para exigir una subida de las tarifas de taxis y tuc-tucs ante el encarecimiento del combustible, derivado de la crisis energética por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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Praga.- Homenaje a las víctimas del Holocausto en el marco del Congreso Alemán de los Sudetes (Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi y el equipo de ‘La bola negra’, con el cantante Guitarricadelafuente como actor protagonista, desfilan por la alfombra roja del Festival de Cannes para presentar este filme con el que debutan en el certamen y con el que aspiran a la Palma de Oro.

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Cannes (Francia).- El estadounidense Ira Sachs, que aspira a la Palma de Oro con ‘The man I love’, protagonizada por Rami Malek, conversa sobre la película en una rueda de prensa en Cannes.

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Londres.- La artista española Rosalía es reconocida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors, uno de los más prestigiosos del gremio de compositores a nivel global, en una ceremonia celebrada en Londres.

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Lisboa.- Los robos de azulejos en fachadas y monumentos de Lisboa, que se cuadruplicaron el año pasado según las autoridades policiales, están poniendo en peligro parte de la identidad e historia de la ciudad para alimentar un mercado ilegal en el que compran extranjeros y venden, principalmente, portugueses.

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Roma.- El escultor uruguayo Pablo Atchugarry regresó este martes a Roma tras diez años de ausencia con «Scolpire la luce» (Esculpir la luz), una imponente exposición antológica en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (GNAMC) que reúne cincuenta y cinco piezas para recorrer sus últimos treinta años de trayectoria.

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Nueva York (EEUU).- El programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’ emite su último episodio en la cadena CBS, tras la polémica desatada por las razones de su final, después de más de una década en antena marcada por la sátira política y las entrevistas a figuras destacadas de la cultura y la actualidad estadounidense.

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Los Ángeles (EEUU) – El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en ‘Passenger’: «Estás a merced de lo desconocido», dice a EFE el cineasta.

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Miami (EEUU).- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés) presenta el pronóstico oficial de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, después de haber registrado en 2025 tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor récord de la historia.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La actriz mexicana Eiza González aseguró en una entrevista con EFE que “es imposible vivir en un mundo donde no estemos consumiendo”, al hablar de I Love Boosters!, una comedia ácida en la que comparte protagonismo con Keke Palmer y Demi Moore y que satiriza el impacto del actual sistema económico y de consumo.

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Miami (EEUU).- El libro ‘Somos otros’ documenta cómo la pandemia de la covid-19 cambió la manera de «ser, pensar, trabajar, comunicar y relacionarse» de la sociedad, mientras su autor, el argentino Sergio Roitberg, confía en que, ante el nuevo brote de hantavirus, el mundo ha aprendido las lecciones que dejó esa crisis sanitaria en 2020.

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Franckfort (Alemania).- El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, presenta la convocatoria para el Mundial.

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Lisboa.- El internacional portugués y delantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva, tenía la capacidad de marcar goles cuando las cosas se complicaban, una cualidad que le hacía muy valioso, explicó su biógrafo oficial, José Manuel Delgado, en una entrevista con EFE.

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rci/EFE

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