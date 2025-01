Jueves, 23 de enero de 2025 (13:00 horas)

16 minutos

EEUU TRUMP

Washington (Análisis) – En sus primeras 72 horas como presidente, Donald Trump ha dado un giro de timón lleno de contradicciones, como la de reconocer la necesidad de traer trabajadores extranjeros sin ampliar el programa de visas H1B, perdonar a convictos que asaltaron a policías o anunciar una inversión récord en IA para mejorar el diseño de vacunas.

(Texto) (Foto)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este jueves por vídeoconferencia en el Foro Económico Mundial (WEF), tres días después de su investidura y en medio de la incertidumbre causada por sus primeras decisiones. (la intervención empieza a las 17.00 horas)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Argentina, Javier Milei, dice en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que luchan por la libertad solo terminará cuando todo Occidente abrace esas ideas y critica el socialismo, «el cáncer que hay que extirpar».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alerta desde Davos de que la Alianza no podrá defenderse de manera colectiva «en cuatro o cinco años» si sus Estados miembros no elevan el gasto militar por encima del 2 % de su producto interior bruto.

(texto) (vídeo)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en un debate sobre la transición energética en el Foro de Davos.

(Texto)

– La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Ecológica, Teresa Ribera, señala que la transición limpia seguirá adelante pese a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque «será más difícil» avanzar.

(Texto) (Vídeo)

-La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, y el comisario europeo para la Economía, Valdis Dombrovskis, mantienen un diálogo sobre el rol de los aranceles en la marcha de la economía en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

-La presidenta de Perú, Dina Boluarte, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, Dion Travers George, debaten en el Foro Económico Mundial de Davos, debaten sobre las negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo que libere al mundo de los plásticos en 2040.

(Texto)

-El presidente de Irak, Abdul Latif Rashidf, interviene en un debate en el Foro de Davos sobre el impacto de los cambios en el escenario de Oriente Medio, especialmente la caída del régimen de Bachar Al Asad en Siria.

(Texto)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – El candidato conservador a canciller alemán, Friedrich Merz, favorito en las encuestas para convertirse en el próximo jefe de Gobierno tras los comicios de febrero, expone sus prioridades en política exterior y europea para Alemania.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – El Gobierno de Venezuela acelera la puesta a punto de toda su Fuerza Armada ante el temor a una eventual intervención extranjera, tras la cuestionada investidura de Nicolás Maduro y después de que la Asamblea Nacional -controlada por el chavismo- aprobara declarar «enemigos públicos» a los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe e Iván Duque.

(Texto) (Foto)

– El Parlamento Europeo vota en Estrasburgo una nueva resolución sobre la situación en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, a quien la UE no reconoce como presidente.

(Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Los ucranianos buscan argumentos que convenzan a Donald Trump y a otros socios clave para seguir apoyando a su país y recurren a apelaciones más personales a las ambiciones del presidente y a los potenciales beneficios económicos que podría ofrecer Ucrania, además de argumentos geopolíticos y basados en valores (texto). Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

EE.UU. INMIGRACIÓN

Washington (Crónica) – La amenaza de deportaciones «masivas» del presidente Donald Trump no paraliza a los migrantes indocumentados en Estados Unidos que no tienen más alternativa que seguir yendo a trabajar para «pagar las facturas» y enviar ayuda a los familiares que dejaron en su país de origen. Por Alejandra Arredondo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NICARAGUA CRISIS

Ciudad de Guatemala – Un grupo de cincuenta nicaragüenses excarcelados en 2024 se encuentran varados en Guatemala luego de que el Gobierno de Estados Unidos rechazara su solicitud de asilo. Los activistas Pedro Gutiérrez y Julio Dávila explican a EFE la “incertidumbre” bajo la que viven sin certeza sobre su futuro y la esperanza de ser recibidos por otros países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INCENDIOS

Los Ángeles (EEUU)- Más de 15 días después de que se desataran los catastróficos incendios de Los Ángeles, aún no controlados por completo, que han dejado casi una treintena de muertos, miles de edificios destruidos y miles de hectáreas arrasadas, un nuevo foco, en Hughes, en el área de Castaic, ha obligado a emitir órdenes de evacuación para decenas de miles de personas.

(Texto)

ÓSCAR

Los Ángeles – La Academia de cine de Hollywood anuncia los nominados a los Óscar. Filmes como ‘Emilia Pérez’, protagonizada por la española Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña; el drama ‘The Brutalist’ o ‘Conclave’ figuran entre los favoritos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo YouTube)

FESTIVAL SUNDANCE

Park City (EE.UU.) – El Festival de Sundance, el más importante de cine independiente del mundo, inicia este jueves la que podría ser su penúltima edición en las montañas de Park City (EE.UU.) con una destacada selección de nuevos cineastas y personalidades como Jennifer Lopez, Diego Luna, Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARÍS MODA LOUVRE

París – El Museo del Louvre dedica por primera vez en su historia una exposición a la moda y las tendencias estéticas, enfocada no solo en la vestimenta en coincidencia con una nueva edición de la Semana de la Moda de París, sino también en otras prácticas paralelas como la tapicería y la decoración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- TELEVISION SERIES.- La protagonista de ‘La chica de nieve’, Milena Smit, y el resto de actores que intervienen en la segunda temporada de esta serie, ‘El juego del alma’, basada en la novela de Javier Castillo, hablan con EFE ante su inminente estreno en Nétflix. (Texto)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en un debate sobre la transición energética en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Vídeo)

Viena.- OSCE PRESIDENCIA.- La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, presenta hoy el programa de la presidencia finlandesa de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que sigue bloqueada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace casi tres años. (Texto)

Estrasburgo (Francia).- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo vota una nueva resolución sobre la situación en Venezuela tras los acontecimientos del 10 de enero y la toma de posesión de Nicolás Maduro, a quien la UE no reconoce como presidente. (texto)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a canciller por parte del bloque conservador de Alemania en las elecciones generales de febrero próximo, Friedrich Merz, favorito en las encuestas para convertirse en el próximo jefe de Gobierno, pronuncia un discurso sobre sus prioridades en política exterior y europea para Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El alto comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, participa en el Foro Económico Mundial de Davos en un debate sobre la moderación de los contenidos en las plataformas digitales. (Texto)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participa en el Foro Económico Mundial de Davos en un debate sobre las oportunidades económicas que ofrece la región de Euroasia. (Texto)

15:30h.- París.- FRANCIA ALEMANIA DEFENSA.- Entrevista entre los ministros de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, y Alemania, Boris Pistorius. Hotel des Invalides (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- PREMIO ALFAGUARA.- Un jurado presidido por escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez falla la XXVIII edición del Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes para una obra inédita en español, al que concurren este año 725 manuscritos. (Texto)

17:00h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de EEUU, Donald Trump, participa ante el Foro de Davos por vídeoconferencia. (Texto) (Foto)

18:00h.- Going am Wilden Kaiser (Austria).- SUBASTA CLIMA.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger organiza una subasta para recaudar dinero para la lucha contra el cambio climático. (Texto) (Foto)

18:00h.- Londres.- PREMIOS BRIT.- Los Premios BRIT 2025, los más importantes de la música británica, anuncian las nominaciones de su 45ª edición, cuya gala tendrá lugar el próximo 1 de marzo. (texto)

Dublín.- IRLANDA GOBIERNO.- La cámara baja del Parlamento irlandés vota la investidura del nuevo primer ministro. (texto) (foto) (video)

Londres.- R.UNIDO MODERNISMO.- La Real Academia de Artes británica indaga en el nacimiento del modernismo y su diversidad en el país carioca, Brasil! Brasil! The Birth of Modernism, con una selección de más de 130 obras de la decena de artistas más importantes de la época. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- PARÍS MODA LOUVRE.- El Louvre presenta ‘Louvre Costura. Objetos de arte, objetos de moda’, su primera exposición dedicada a la moda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- PARÍS MODA.- Los desfiles de moda masculina de Issey Miyake y Bluemarble destacan en la agenda de este jueves en la Semana de la Moda de París. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO JUICIO.- El británico de 18 años Axel Rudakubana, acusado del asesinato de tres niñas en Southport (noroeste de Inglaterra), es condenado por un tribunal de Liverpool tras admitir su culpabilidad. (Texto) (foto)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, preside una reunión del consejo patrocinador del Fondo de apoyo a los compatriotas residentes en el extranjero entre denuncias de «agresiva discriminación» a los rusos en Occidente.

Londres.- ESPAÑA RENOVABLES.- El laboratorio de ideas británico Ember hace público un informe sobre la situación de las energías renovables en España y la Unión Europea. (Texto)

Madrid – FITUR LGTBI – El turismo LGTBI sigue creciendo un 10% anual, según el organizador del área dedicada a este segmento en la feria de turismo Fitur, Juan Martín, que aseguró a EFE que la ola de que ha llevado al poder a líderes como Donald Trump o Javier Milei no está afectando al sector en términos globales. (Texto) (Vídeo) (foto)

América

00:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Inauguración de la exposición «El colorido mundo de Pancho Fierro, pintor afroperuano». Hispanic Society. 3741 Broadway Ave. (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:00h.- Nueva York.- EEUU TV.- Ceremonia de premiación de los galardones DuPont-Columbia, que entrega la Universidad de Columbia a documentales de televisión producidos el año anterior. (Texto) (Foto)

13:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Nick Hague y Suni Williams realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI). La caminata está programada para las 7:00 EST (12:00 GMT) y durará unas seis horas y media. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga la inflación general de la primera quincena de enero tras la caída de la tasa al 4,21 % en 2024, su menor nivel en casi cuatro años. (Texto)

14:30h.- Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Cine de Hollywood anuncia a los nominados a los premios Óscar, cuyos ganadores se darán a conocer en la 97º edición de estos premios el próximo 2 de marzo en Los Ángeles (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- México revela la percepción de inseguridad del primer trimestre de Sheinbaum (Texto) (Foto) (Video)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO NARCOTRÁFICO.- Declarar terroristas a los narcos causa una confrontación política en México (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- ECUADOR DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia por el caso Reyes Mantilla contra Ecuador, el cual se refiere a las presuntas detenciones ilegales y arbitrarias de Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Frank Serrano Barrera entre 1995 y 1996. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

21:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR MINERÍA.- Miembros de organizaciones ambientalistas realizan este jueves una jornada de recolección de firmas en la estatal Universidad de El Salvador (UES) como una medida en rechazo a la minería. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Washington.- EEUU ABORTO.- Católicos de todo Estados Unidos llevan a cabo una oración de vigilia para reclamar el fin del aborto «y un mayor respeto para la vida humana», según la convocatoria de la Conferencia episcopal estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington (Crónica) – EEUU INMIGRACIÓN.- La amenaza de deportaciones «masivas» no paraliza alos migrantes indocumentados en Estados Unidos que no tienen más alternativa que seguir yendo a trabajar para «pagar las facturas» y enviar dinero a sus familias.. Por Alejandra Arredondo. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU SUNDANCE.- El Festival de Cine de Sundance, el más importante de cine independiente del mundo, arranca este miércoles la que podría ser su penúltima edición en las montañas de Park City (Utah EE.UU.). (texto)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y los directores de la Policía, general William Salamanca, y del Instituto de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, explican las acciones institucionales tomadas para enfrentar la crisis causada por la violencia guerrillera en el Catatumbo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala – NICARAGUA CRISIS – Un grupo de cincuenta nicaragüenses excarcelados en 2024 se encuentran varados en Guatemala luego de que el Gobierno de Estados Unidos rechazara su solicitud de asilo.

San Salvador – EL SALVADOR MINERÍA – Miembros de organizaciones ambientalistas realizan este jueves una jornada de recolección de firmas en rechazo a la minería. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa – HONDURAS TIERRAS – Directivos de la Plataforma Agraria de Honduras, organización que intenta recuperar tierras de campesinos heredadas por el Estado, reciben nuevas amenazas de muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ARTE.- Una exposición rinde homenaje al trabajo incansable del ceramista boliviano Walter Melendres, creador de los icónicos ‘t’ilinchos’, las figuras en miniatura que reflejan la cotidianidad andina que se exportan a Estados Unidos y Europa. (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires – ARGENTINA ECONOMÍA – Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a noviembre de 2024, después de que en octubre pasado cayese un 0,7 % en comparación con igual mes de 2023.

(Texto)

África y Oriente Medio

13:00h.- Adís Abeba.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), ofrece su rueda de prensa semanal en la que hablará de la actual epidemia de mpox que azota a 21 países del continente, pero también del brote de Marburgo declarado en Tanzania este lunes. (Texto)

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el macrocaso de narcotráfico del «Escobar del Sahara» en el que se juzga a decenas de acusados entre ellos, el expresidente del club de fútbol Wydad, y el presidente del consejo de la región oriental.

Yuba.- SUDÁN REBELIÓN.- La violencia contra la población sudanesa que vive en Sudán del Sur remitió gradualmente tras una semana en la que la capital del país, Yuba, y varias otras ciudades registraran asesinatos, robos y saqueos contra esta comunidad, que fue protegida por las autoridades locales en cuarteles y comisarías. (Texto)

