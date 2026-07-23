Jueves, 23 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok, 23 jul (EFE).-

El Cairo/Teherán/Washington.- El ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de EEUU contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

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Pasay (Filipinas).- Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, respectivamente, se reunieron este jueves en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y las posibles maneras para zanjar el conflicto.

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Taipéi.- China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán este año, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial.

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Pasay (Filipinas).- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea participan en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.

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Naciones Unidas.- La ONU celebra este jueves el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, entre ellos la chilena Michelle Bachelet (propuesta por México y Brasil), la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Mariano Grossi.

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Deir al Balah (Franja de Gaza).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y «acorralar» a los residentes del área.

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La Guaira (Venezuela).- Entre túneles abiertos bajo los escombros, altares improvisados sobre el concreto y el rastro de cuerpos rescatados que la burocracia perdió en el caos, los familiares de víctimas del doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela continúan buscando a los suyos. No piden milagros, exigen a sus muertos y se niegan a dejarlos atrás.

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Sao Paulo (Brasil).- Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado tras el intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre, frente a una izquierda que apuesta por una nueva victoria del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Fráncfort.- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,25 % después de que la inflación general bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual.

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Fráncfort (Alemania).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, presenta el diseño de los nuevos billetes de euro en la sede central de la entidad tras la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para hablar sobre la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el país.

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Barranquilla (Colombia).- La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, conocida por su carnaval y por ser la tierra natal de Shakira y Sofía Vergara, entrará por la puerta grande en la política nacional como sede alterna del Gobierno por decisión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto.

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Ciudad de México.- La organización Unidas presenta en Ciudad de México el informe ‘Hilando el cambio’ el cual aborda las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la industria maquila-textil, así como propuestas para avanzar hacia un sector justo, inclusivo y respetuoso de los derechos laborales.

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Starbase (EE.UU.).- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran envergadura Starship después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por un fallo en el encendido de los motores.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y en el que destacan los llamativos disfraces de muchos de los asistentes.

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Miami (EE.UU.).- La cantante colombiana Aria Vega, quien este jueves hace su primer show en Miami tras el éxito de su canción ‘CHÉVERE’, reconoce la «responsabilidad» de ser parte de la nueva generación musical de su país, del que busca mostrar una «nueva cara», en particular de Barranquilla y la costa.

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Narathiwat (Tailandia).- Un grupo de atacantes no identificados abrió fuego contra un puesto de control en Narathiwat, dejando varios heridos, una de las tres provincias del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

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Tokio.- El calor extremo pone en alerta a Japón con récord de insolaciones y falta de ambulancias.

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Centro Espacial de Tanegashima (Japón)La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) realiza un test de combustible del motor de un cohete espacial Epsilon S en las instalaciones ubicadas en Tanegashima, en el sur del país, después de que en las anteriores pruebas explotara.

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Busán (Corea del Sur).- El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán.

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Venecia (Italia).- El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y cuyo jurado estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

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Londres.- El mercadillo londinense de Borough acoge cada día largas colas de visitantes para comprar una porción de paella en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas.

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Quito.- Presentan en Ecuador el libro ‘Metales de los Andes’, un libro que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica desde 2020, investigación que dio origen luego a la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y que se enriqueció con las investigaciones más recientes sobre metalurgia prehispánica en los Andes.

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Santo Domingo.- La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes, con más de 5.000 deportistas de 37 países.

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cdp/EFE

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