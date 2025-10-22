Jueves, 23 de octubre de 2025

16 minutos

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre en la que debatirán por primera vez sobre los problemas de acceso a la vivienda en el continente y en la que también abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas de la UE, y la ayuda financiera a Ucrania, entre otros temas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende en la reunión del Consejo Europeo la necesidad de que los Veintisiete se vuelquen en buscar soluciones al problema del acceso a la vivienda, un asunto incluido en la agenda de esta cumbre a petición de España. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Directo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Supremo de Israel celebra una vista para estudiar la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y Territorios Palestinos para permitir el acceso a Gaza a periodistas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Gaza sigue viviendo en la incertidumbre por la fragilidad del alto el fuego y a la espera de la normalización del ingreso de ayuda, mientras Hamás intenta recuperar los 13 cuerpos de los rehenes entre las toneladas de escombros, como paso previo a discutir la segunda fase del acuerdo con Israel. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– La actriz española Hiba Abouk cuenta por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado le quitaron un papel en una serie en Francia después de pronunciarse públicamente en apoyo de Palestina, pero es algo de lo que se alegra: «Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada». Por Isaac J. Martín

UCRANIA GUERRA

Bruselas – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acude a la cumbre de la Unión Europea, donde espera reforzar el apoyo de los 27 para lograr la paz y mantener la presión sobre Rusia.

– El comisario europeos de Defensa, Andrius Kubilius, el presidente de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger, y el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, participan en el ‘Berlin Global Dialogue’. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL INMIGRACIÓN

Lisboa – La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y aprobada con los votos del partido de ultraderecha Chega, entra en vigor este jueves con limitaciones a la inmigración, especialmente en lo que respecta a la reagrupación familiar y la residencia de nacionales de países lusoparlantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VATICANO R.UNIDO

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV recibe en el Vaticano a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, en una visita histórica en la que el monarca y el pontífice protagonizarán un inédito rezo en la Capilla Sixtina para estrechar lazos entre la iglesia católica y la anglicana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-Se enviará una cronología sobre las relaciones entre ambas iglesias.

VENEZUELA CRISIS

Madrid – El opositor venezolano Leopoldo López asegura en una entrevista con EFE, con motivo del quinto aniversario de su salida al exilio, que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en el país y ve en la «presión» estadounidense la fórmula, e incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Nicolás Maduro. Por Irene Escudero

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ONU CRISIS

Ginebra – Un informe independiente revela las estrategias que potencias como Estados Unidos, Rusia o China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, usan para que Naciones Unidas pierda su capacidad de monitorear las violaciones de derechos humanos en el mundo, una de sus tres misiones fundamentales.

(Texto) (Audio)

JUANA RIVAS

Cagliari (Italia) – Se reanuda en el Tribunal de Cagliari (isla Cerdeña) el juicio contra la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, después de que la primera vista fuese aplazada el mes pasado por cuestiones procesales sobre la tutela del menor.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ESPACIO ESPAÑA

Florida (EE.UU.) – El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante los próximos quince años las comunicaciones seguras del Gobierno, las Fuerzas Armadas y países aliados y organismos internacionales -entre ellos la OTAN o la UE-, parte hoy rumbo al espacio desde el complejo de Cabo Cañaveral encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, después de que su lanzamiento fuera retrasado 24 horas.

(Texto) (Vídeo)

(El lanzamiento está previsto a las 3.30 hora española del día 24)

ASTERIX COMIC

París.- Presentación del nuevo cómic ‘Astérix en Lusitania’, en el que los héroes galos Astérix y Obélix viajan a la Portugal de la época romana.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– A Fabcaro y a Didier Conrad, los actuales autores de Astérix, les parecía increíble que, en 40 entregas publicadas en más de medio siglo, los galos irreductibles más famosos nunca hubieran pisado Lusitania, actual Portugal. Por eso lo tuvieron claro para el álbum 41, que sale este jueves: «Hacía falta hacer un buen viaje». Por Nerea González. (Entrevista)

BILLBOARD LATINOS

Miami (EEUU) – La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se celebra en Miami, donde se espera la primera actuación de Daddy Yankee tras su retirada y la presencia de Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones, así como las de artistas como Peso Pluma, Pablo Alborán, Laura Pausini y Gloria Estefan, entre otros.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Cagliari.- JUANA RIVAS.-Juicio en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña) contra la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri. (texto)

09:30h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- El Ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, participa en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido junto a su homólogo británico, Peter Kyle, en la organización profesional de directivos Institute of Directors. (Texto)(Foto) (Vídeo)

09:30h.- Roma.- ITALIA ESPAÑA.- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, inaugura en la Real Academia de España en Roma la 97ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que se reúne por primera vez fuera de España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Encuentro informativo virtual con Sonia Silva, jefa de UNICEF en Gaza.

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, explica en rueda de prensa su estimación fiscal para este ejercicio y los siguientes.

12:30h.- Berlín.- UE BEI.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, participa en un panel del ‘Berlin Global Dialogue’ sobre el tema «Invertir en medio de la incertidumbre: estrategias de capital para un mundo fragmentado’.

13:00h.- Ankara.- TURQUÍA TIPOS.- El Banco Central de Turquía anuncia los tipos de interés para los próximos 2 meses.

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, interviene en el ‘Berlin Global Dialogue’, una conferencia anual de altos representantes del mundo de la política, la economía y la ciencia que debaten sobre los retos internacionales actuales.

15:00h.- Bruselas.- UE CAMBIO HORARIO.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre acabar con el cambio de hora. (Texto)

15:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El comisario europeos de Defensa, Andrius Kubilius, el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, el presidente de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger, y el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, participan en el ‘Berlin Global Dialogue’. (Texto)

15:30h.- Ginebra.- SALUD GLOBAL.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre los temas de salud global. (Texto)

16:30h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO MOVIMIENTOS.- El papa recibe a los participantes del Encuentro de los Movimientos Populares. (Texto)

18:00h.- París.- ROSA MONTERO.- La escritora española Rosa Montero inaugura el curso en la prestigiosa universidad parisina de la Sorbona, con una clase magistral. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- La galería de arte Gonzalo Eguiguren, en Madrid, restituye la obra ‘Santa Eulalia’ a la Iglesia de San Ignacio de Bogotá, de la Compañía de Jesús. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL INMIGRACIÓN.- La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y aprobada con los votos del partido de ultraderecha Chega, entra en vigor este jueves con limitaciones a la inmigración, especialmente en lo que respecta a la reagrupación familiar y la residencia de nacionales de países lusoparlantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA DEMOGRAFÍA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, dirigen una reunión sobre demografía y política familiar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El 23 de octubre, aniversario de la revolución antisoviética de 1956 y día festivo en Hungría, el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán pronunciará un discurso al finalizar la «Marcha de Paz».

Ginebra.- ONU CRISIS.- Un informe independiente revela las estrategias que potencias como Estados Unidos, Rusia o China están usando para que Naciones Unidas pierda su capacidad de monitorear las violaciones de derechos humanos. (Texto) (Audio)

Ginebra.- ONU COMERCIO.- Concluye la 16ª conferencia de ONU Comercio & Desarrollo.

Ciudad del Vaticano.- VATICANO R.UNIDO.- El papa León XIV recibe en el Vaticano a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL VELO,. Zohra Lodhia y Sarika Karim son portuguesas que llevan hiyab, el velo islámico que cubre el cabello, y defienden el derecho de la mujer a elegir el atuendo que prefiera, en un momento en que el Parlamento ha dado el primer paso para aprobar una iniciativa presentada por el partido de ultraderecha Chega para prohibir el burka. (texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA JUSTICIA.- La Justicia francesa se pronuncia sobre la demanda de varias asociaciones ecologistas contra TotalEnergies por prácticas engañosas en relación con acciones de lavado de su imagen verde.

París.- TEDH FRANCIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra Francia del antiguo primer ministro conservador François Fillon por el caso en que fue condenado junto a su mujer, entre otras cosas por malversación de fondos públicos.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en el caso de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale, que se quejan de que la Justicia española no tuvo en cuenta una precedente condena de España en Estrasburgo para revisar las penas y que habían recibido en 2011 por pertenencia a ETA y anular los antecedentes.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra España de un grupo de mujeres que denuncian haber sido víctimas de agresiones sexuales en diciembre de 2016 después de haber sido drogadas y que se quejan de la alteración de pruebas en manos de la policía y de lagunas en la investigación y de procedimientos excesivamente largos.

Viena.- IPI PRENSA CONGRESO.- El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) celebra su congreso mundial bajo el lema «Defendiendo el futuro de la prensa libre» (del 23 al 25 de octubre)

París.- YVES KLEIN.- La casa de subastas Christie’s saca a la venta en París ‘California, (IKB 71)’, el monocromo de Yves Klein más grande en manos privadas.

Londres.- R.UNIDO DALÍ.- Un cuadro de Salvador Dalí adquirido por 150 libras por un anticuario durante la liquidación de una vivienda en Cambridge (sureste de Inglaterra) se subasta en la casa de pujas Cheffins.

París.- ASTÉRIX CÓMIC.- Se presenta el nuevo cómic ‘Astérix en Lusitania’, en el que los héroes galos Astérix y Obélix viajan a la Portugal de la época romana.

Londres.- R.UNIDO LABORISTAS.- Acaba el plazo de votación en las elecciones internas para el viceliderazgo del Partido Laborista británico, al que optan Lucy Powell y Bridget Phillipson.

América

13:30h.- Nueva York.- AMERICAN AIRLINES RESULTADOS.- La aerolínea estadounidense American Airlines da a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025

16:00h.- Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera, viaja a Perú. (Texto)

18:00h.- Miami.- BILLBOARD LATINOS.- Se entregan los Premios Billboard Latinos con la Daddy Yankee, Bad Bunny, Peso Pluma y más (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la inflación de la primera quincena del mes (Texto)

22:30h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La fabricante de chips estadounidense Intel divulga los resultados de su tercer trimestre fiscal, marcado por la entrada en su accionariado del Gobierno de EE.UU. y su rival Nvidia, con la que firmó un acuerdo de colaboración.

23:00h.- Washington.- FORD RESULTADOS.- El fabricante de automóviles Ford da a conocer este jueves sus resultados financieros de los primeros nueve meses del año tras ganar 435 millones de dólares en el primer semestre, un 86 % menos que en 2024 por los aranceles de la Administración de Donald Trump. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ARTE.- Se inaugura la Bienal de Montevideo, que tendrá como eje a la región de la Amazonia, donde en noviembre se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY PERIODISMO.- Con la presencia de la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Dominique Pradalié, se inaugura en Montevideo un nuevo congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a actividad, empleo y desempleo correspondiente a septiembre de 2025. (Texto)

Ciudad de México.- HURACANES PACÍFICO.- A dos años del azote del huracán Otis, el balneario de Acapulco, uno de los puertos más visitados de México, sigue intentando recuperarse a nivel turístico (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Colombia conmemora el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de desaparición forzada con un homenaje en Bogotá a Yanette Bautista, una reconocida abogada que se convirtió en símbolo de las mujeres buscadoras colombianas y falleció en septiembre pasado. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que revela la percepción de inseguridad de los mexicanos (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

06:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Supremo de Israel celebra una vista para estudiar la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y Territorios Palestinos para permitir el acceso a Gaza a periodistas. La Corte ya rechazó la petición en enero de 2024 alegando motivos de seguridad y la vista de la segunda petición viene atrasándose desde que se presentó, en septiembre de 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- La comunidad agustina de Argelia recuerda a las religiosas misioneras españolas Caridad Álvarez Martín y Esther Paniagua Alonso, asesinadas en 1994 en Argel, durante la guerra civil argelina.

El Gouna.- ISRAEL PALESTINA.- La actriz española Hiba Abouk admite por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado la «quitaron» de un papel en una serie en Francia después de pronunciarse públicamente por su apoyo a Palestina, pero es algo de lo que se alegra: «Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada». Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245