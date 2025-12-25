Jueves, 25 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Ciudad del Vaticano.- León XIV protagoniza su primera navidad como papa y, entre otros actos, preside una misa matinal en la basílica de San Pedro y a mediodía imparte la bendición Urbi et Orbi en la logia central de la basílica de San Pedro.

Moscú.- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.

Caracas.- Mucha gente, pero pocas ventas, así describieron comerciantes y compradores en Caracas la dinámica en los días previos a la Nochebuena en Venezuela, donde el aumento de los precios, la inatajable alza del dólar y la presión de las compras de la temporada han configurado una atípica Navidad, que comenzó localmente el pasado 1 de octubre por orden de Nicolás Maduro en medio de un imponente despliegue militar ordenado Estados Unidos en aguas próximas a este país suramericano.

Leópolis (Ucrania).- Ucrania celebra su cuarta Navidad en guerra en medio de constantes ataques rusos, mientras aguarda a que Moscú reaccione oficialmente al plan de paz de 20 puntos elaborado por Ucrania y Estados Unidos.

Ciudad Juárez / Tapachula (México).- Migrantes en la frontera norte y sur de México se preparan para celebrar la navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

Pekín.- China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

Asunción.- Jesús, María y José comparten su pesebre con una prótesis dental, un arete y otros objetos en un inusual montaje que los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) de Paraguay elaboraron con los cuerpos extraños que extrajeron de 25 pacientes.

Londres.- Decenas de nadadores participan en la tradicional carrera de Navidad en el club de nado Serpentine de Hyde Park.

Soweto (Sudáfrica).- Celebraciones de Navidad en la localidad de Soweto, Sudáfrica.

Lagos.- Celebraciones de Navidad en la ciudad de Lagos.

Túnez.- Celebraciones de Navidad en Túnez.

