Jueves, 25 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Compartir

9 minutos

Bangkok/Madrid, 25 jun (EFE).-

Caracas.- Venezuela evalúa los daños causados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles la costa del país en un intervalo de menos de un minuto y que se pudieron sentir con fuerza en Caracas donde la sacudida hizo colapsar varios edificios.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Gdansk (Polonia).- Varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenkov, participan en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Gdansk (Polonia).- Los líderes de ocho países europeos, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, y la presidenta de la Comisión Europea celebran una cumbre sobre el flanco oriental de la Unión Europea (UE), la segunda reunión en este formato después de la de Helsinki en diciembre de 2025.

(Vídeo)

La Habana.- Los hoteles y las playas de Varadero vacíos y las callejuelas de La Habana Vieja sin extranjeros son la fotografía más descriptiva del desplome del turismo en Cuba, un drama que, más allá de las cifras macroeconómicas, está teniendo un impacto concreto en muchos profesionales y sus familias.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El reconocimiento del ultraderechista Abelardo de la Espriella como ganador de las elecciones presidenciales por parte de su contrincante, el izquierdista Iván Cepeda, da inicio a la transición de Gobierno en Colombia y el próximo mandatario evalúa los nombres de los funcionarios que conformarán su gabinete.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega al ultraderechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar las elecciones presidenciales del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne este jueves en Ciudad de México con el rey Felipe VI de España, un encuentro que simboliza el fin de un periodo de tensiones y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Perú pasa página tras confirmarse la victoria de la derechista Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, más de dos semanas después de que se celebrase la votación, y ya prepara la proclamación oficial y la investidura, que supondrá el retorno del fujimorismo al Gobierno veinticinco años después.

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- La ratificación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aún con flecos por resolver, como las cuotas de exportación de carne, aves y azúcar hacia Europa, centrará buena parte de los debates que mantendrán el 30 de junio los líderes del bloque latinoamericano en su cumbre de Asunción, donde Paraguay pasará el testigo de la presidencia semestral a Uruguay.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en un foro en el Atlantic Council de Washington. Atlantic Council.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El departamento de Estado de EEUU organiza jueves y viernes una reunión de la alianza tecnológica conocida como «Pax Silica», al que asisten representantes de 14 países y ejecutivos de empresas clave de la cadena de suministro de inteligencia artificial (IA), semiconductores y minerales críticos para enfrentar la creciente presión china en esos ámbitos.

(Vídeo)(Foto)

Miami.- Organizaciones civiles protestan en el Ayuntamiento de Miami para exigir que la Policía revoque su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuya oficina en la ciudad lidera los arrestos migratorios a nivel nacional en Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Los restos mortales del vice primer ministro cubano Ramiro Valdés son inhumados en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, cuatro días después de su muerte a los 94 años Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, Santa Clara, Villa Clara.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York.- Entre los rascacielos del Distrito Financiero de Nueva York se esconde Fraunces Tavern, una puerta a la fundación de Estados Unidos que este año cumple 250 años, donde hoy se sirven whisky, ostras y hamburguesas donde George Washington despidió a sus tropas tras ganar la Guerra de la Independencia.

(Vídeo)(Foto)

San Salvador.- Autoridades del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebran este jueves, en una localidad cercana a la capital San Salvador, la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de República Dominicana a Belice.

(Vídeo)(Foto)

Nom Pen.- El Tribunal Supremo de Camboya ha confirmado este jueves las condenas de 14 años de prisión impuestas a los periodistas Phon Sopheap y Pheap Pheara, ambos de origen camboyano, ratificando así las sentencias dictadas anteriormente por el Tribunal Provincial de Siem Reap y el Tribunal de Apelación de Battambang.

(Vídeo)(Foto)

Europa.- Continúa en Europa el calor sofocante con temperaturas extremas que afectan a millones de personas en una veintena de países del continente y alteran tanto horarios laborales y escolares como transportes y servicios eléctricos.

(Vídeo)(Foto)

París.- El máximo nivel de alerta por calor se amplía en Francia este jueves a 72 departamentos del centenar de departamentos, lo que significa 14 más que el miércoles y cerca de las tres cuartas partes del país.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entrega las credenciales a los senadores electos en los comicios celebrados el pasado 12 y 13 de abril, que dibujan una cámara dividida a partes iguales en dos bloques: la derecha y un conjunto de fuerza de centro y de izquierda.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los primeros ministros de los estados federados de Alemania.

(Vídeo)(Foto)

Rabat.- Rueda de prensa del «comité nacional de apoyo a las víctimas de represión del movimiento generación Z», que reúne a activistas y familiares de miembros del movimiento de protestas juvenil encarcelados.

(Vídeo)(Foto)

Nairobi.- Marcha convocada por familiares, activistas, opositores y amigos para honrar a los al menos 60 fallecidos en las protestas antigubernamentales que culminaron con la invasión del Parlamento de Kenia el 25 de junio de 2024, que fueron duramente reprimidas por la Policía.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- Un siglo después de su nacimiento, Jorge Enrique Adoum regresa en la voz de quienes celebran al poeta que convirtió la palabra en memoria, resistencia y en reflejo de la realidad de un Ecuador marcado por las desigualdades y la esperanza.

(Vídeo)(Foto)

París.- París celebra su tercera jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Givenchy, Issey Miyake, Rick Owens, Yohji Yamamoto y Dries Van Noten, entre otros.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- El joven pianista Martín García García, único español en subir al podio del prestigioso concurso internacional de Chopin, regresa de nuevo a Japón, un país hacia el que siente una profunda devoción, y donde el público nipón se rinde a su talento con entradas agotadas para su octava gira por el archipiélago.

(Vídeo)(Foto)

Miami.- El cantante mexicano Clarín León ofrece una conferencia de prensa en Miami en vísperas de ser el primer artista en ofrecer un concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter.

(Vídeo)(Foto)

Roma.- Roma acoge del 25 al 28 de junio de 2026 la celebración del 80 aniversario de la Vespa con cuatro días de actividades abiertas al público que reunirá a conductores y aficionados para revivir el espíritu de un icono que conecta generaciones, culturas y estilos de vida desde 1946.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Inauguración en el londinense barrio de Soho de ‘¡Frida Icónica!’, una instalación dedicada a Frida Kahlo, por su 119 aniversario, compuesta por cuatro retratos que se unen para formar el perfil de la artista mexicana de frente y que transformará la calle en un lienzo lleno de color y arte público.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- Inauguración del mural «Spain at the birth of the United States», del autor español Paco Roca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo.

(Vídeo)(Foto)

srp/rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.