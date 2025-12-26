Jueves, 26 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Caracas.- Venezuela se mantiene en alerta ante la posibilidad de más confiscaciones de buques con petróleo nacional en medio del despliegue aeronaval de Estados Unidos, mientras la opositora María Corina Machado ha anticipado su retorno al país después de su viaje a Oslo.

Caracas.- El Gobierno de Venezuela convoca a una rueda de prensa para declarar sobre el caso de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en una cárcel de El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por Estados Unidos.

Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que el miércoles declaró presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, continuará con el escrutinio especial de 305 actas electorales que están pendientes, lo que no alterará los resultados del nivel presidencial. El organismo tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales.

Skopie.- La exprovincia serbia de Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas, con la oposición fragmentada buscando derrocar al primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, mientras que la UE espera un gobierno dispuesto a avanzar en la normalización con Serbia.

Naipyidó.- La junta militar que detenta el poder en Birmania desde el golpe de febrero de 2021, que acabó con un Gobierno democrático, celebrará este domingo las primeras elecciones desde la asonada, con Naciones Unidas y Occidente en contra, pero respaldadas por China y Rusia, sus aliados económicos y militares.

Raipur (India).- Grupos vinculados al nacionalismo hindú protagonizaron en los días previos a la Navidad actos de vandalismo, ataques a espacios cristianos y altercados públicos en distintos puntos de la India, incluida la quema de árboles y decoraciones navideñas, en un país donde la comunidad cristiana representa una pequeña minoría.

Edimburgo (Reino Unido).- Una nueva tecnología de aviónica desarrollada en Escocia permitirá a Europa diseñar cohetes reutilizables de forma más rápida y económica, al incorporarse al motor ARCOS, uno de los primeros aerospike listos para vuelo.

Cosmódromo de Plesetsk (Rusia).- Las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron una sonda militar desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia) con la ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1a, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

La Paz.- Pueblos indígenas del suroeste de Bolivia, donde está el mayor yacimiento de litio del país, piden al Gobierno que los proyectos de explotación de ese mineral incluyan estudios ambientales y la consulta previa a esas comunidades, que buscan así ser reconocidas y que estas iniciativas no tengan impactos negativos.

Aceh (Indonesia).- Residentes en la ciudad indonesia de Aceh conmemoran el 21 aniversario del terremoto y posterior tsunami que cobró la vida de miles de personas en 2004.

Montevideo.- El incremento de los casos de sífilis en el último quinquenio mantiene en alerta a las autoridades uruguayas, que lo interpretan como un indicador de las persistentes desigualdades sociales, según indica el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, en una entrevista con EFE.

Ciudad de México.- Tras las fiestas de fin de año la gestión de la basura sigue siendo uno de los principales retos de la capital mexicana ya que la Navidad incrementa de forma significativa los desechos por las envolturas la comida y los empaques de regalos lo que genera un aumento de hasta un 30 % en la producción de residuos.

París.- El histórico Canal San Martín, antaño eje comercial y económico de la ciudad y ahora una de sus arterias culturales más frescas y vibrantes, cumple 200 años como uno de los ejes del noreste de París.

Bruselas.- El sistema penitenciario belga presenta desde hace años una dualidad que ha despertado críticas sobre su efectividad y funcionamiento: mientras en las celdas los presos se hacinan, existen cárceles completamente vacías cuyo desuso las ha dejado prácticamente inhabitables y en estado de ruina.

