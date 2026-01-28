Jueves, 29 de enero de 2026

UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen para analizar los últimos desarrollos sobre la crisis de Groenlandia tras la distensión entre Bruselas y Washington, así como las negociaciones para la paz en Ucrania, entre otros asuntos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia en Berlín una declaración gubernamental sobre los resultados del último Consejo Europeo y sobre la situación actual de la política exterior en medio de las tensiones entre Europa y EE. UU. en torno a Groenlandia y el deterioro significativo de las relaciones transatlánticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán – El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, debe decidir si bebe el “cáliz envenenado” y acepta un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump o si hace frente a una eventual intervención militar de Estados Unidos, en el que es, quizás, uno de los momentos más difíciles de la República Islámica.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Tras el entierro del último rehén israelí en Gaza, se espera la próxima apertura del paso de Rafah entre Gaza y Egipto y el inicio de las labores de reconstrucción de la Franja, mientras cientos de miles de gazatíes siguen padeciendo el invierno viviendo en tiendas de campaña.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Mandaremos una crónica desde la zona costera de Mawasi (sur de la Franja) sobre la creatividad entre la destrucción para conseguir una batería y una forma de terapia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermín Muguruza, Amaia o Yerai Cortés, entre otros artistas, junto a voces palestinas como Zeyne o Lina Makoul, participan en Barcelona en el concierto solidario con el pueblo palestino cuyos beneficios se destinarán a apoyar diferentes espacios culturales en este territorio. (Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania y Rusia se preparan para una nueva reunión trilateral con EE.UU. que podría producirse el domingo entre especulaciones sobre un posible acuerdo que pasaría por la renuncia de Kiev al Donbás a cambio de garantías de seguridad de Washington.

(Texto)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania y dará una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana – Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de las amenazas de Washington a la isla después de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Mineápolis sigue convulsionada por protestas y vigilias tras la muerte del residente Alex Pretti, abatido por agentes federales de inmigración, mientras la Administración Trump ha respondido con capturas de ciudadanos, acusándolos de interferir el trabajo de los agentes federales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SIRIA TRANSICIÓN

Beirut – El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cumple un año en el poder, habiendo dedicado sus primeros doce meses a restablecer las relaciones rotas bajo el anterior régimen y a borrar las huellas de su pasado como líder islamista.

(Texto)

-Además se mandarán unas claves sobre la paulatina pérdida de poder de los kurdosirios, a los que ya apenas les quedan territorios en el norte y noreste del país, y la consolidación territorial de Damasco. (Texto)

HAITÍ CRISIS

Nueva York – El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), cuya actual prórroga expira a finales de enero, y en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad y las instituciones en el país caribeño.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COSTA RICA ELECCIONES

San José – Los costarricenses entran este jueves en la etapa de reflexión del voto para las elecciones del próximo 1 de febrero, tras el fin de la publicación de encuestas y de la difusión de propaganda en medios de comunicación por parte de los partidos políticos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MARTIN PARR

París – Transcurridos menos de dos meses desde su fallecimiento, la siempre original mirada del fotógrafo británico Martin Parr permitirá arrojar luz sobre el calentamiento global y los desequilibrios medioambientales planetarios en París, en una nueva exposición de la galería nacional Jeu de Paume, combinada con otra de la sudafricana Jo Ractliffe.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, se enviará hasta el viernes una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Fráncfort.- DEUTSCHE BANK RESULTADOS.- Deutsche Bank publica los resultados de 2025.

08:00h.- Londres.- LLOYDS BANKING GROUP.- La entidad bancaria Lloyds Banking Group divulga sus resultados anuales. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen para analizar los últimos desarrollos sobre la crisis de Groenlandia tras la distensión entre Bruselas y Washington, así como las negociaciones para la paz en Ucrania, entre otros asuntos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Bruselas.- UE CLIMA.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera hace de anfitriona en la conferencia «Limpia, justa y competitiva: un plan para las economías y las sociedades de Europa», en la que participan Faith Birol (BEI) y Nadia Calviño (BEI), entre otros. (Foto)(Vídeo)

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia una declaración gubernamental sobre los resultados del último Consejo Europeo y sobre la situación actual de la política exterior en medio de las tensiones entre Europa y EE. UU. en torno a Groenlandia y el deterioro significativo de las relaciones transatlánticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Bruselas.- UE BEI.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presenta en una rueda de prensa los resultados anuales de la entidad

13:15h.- Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania y dará una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Presentación en Roma de la exposición «Esteban Vicente, el pintor de la realidad», con la presencia del director general del Instituto Cervantes, Luis García Montero, entre otros (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Roma.- ITALIA EEUU.- El partido italiano Más Europa ha convocado una protesta frente a la embajada estadounidense en Roma en contra de la presencia de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las Olimpiadas de Invierno de Milán Cortina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- París.- FRANCIA CHAD.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, para abordar la relación bilateral, con el objetivo de impulsar una colaboración renovada y mutuamente beneficiosa, así como cuestiones regionales e internacionales., según el Elíseo. (Texto)

20:00h.- París.- FRANCIA ARGELIA.- RSF organiza en la sala Bataclán una velada en apoyo al periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo

París.- FRANCIA POMPIDOU.- Una nueva exposición arroja luz sobre el impacto que tuvo en la arquitectura mundial, en 1971, la licitación para construcción del Centro Pompidou, cerrado desde el año pasado para emprender una reforma estructural histórica. (Texto)

Kiev/Moscú – UCRANIA GUERRA – Ucrania y Rusia se preparan para una nueva reunión trilateral con EE.UU. que podría producirse el domingo entre especulaciones sobre un posible acuerdo que pasaría por la renuncia de Kiev al Donbás a cambio de garantías de seguridad de Washington. (Texto)

Oslo.- NORUEGA FONDO.- El fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, presenta su resultado anual (Texto)

París.- FRANCIA CÓMIC.- El festival Le Grand Off de cómic arranca en sustitución de la edición 53 del prestigioso festival de Angulema, que fue anulado por el boicot de los artistas contra la empresa francesa organizadora del evento. (Texto)

París.- FRANCIA ESLOVAQUIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, en el Palacio del Elíseo. (Texto)

París.- MARTIN PARR.- La galería nacional parisina Jeu de Paume se sumerge en la fotografía del británico Martin Parr, fallecido el pasado diciembre, y en la de la sudafricana Jo Ractliffe, en una doble exposición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA LENGUA.- La Academia francesa elige al ocupante de su escaño número 3, al que ha presentado su candidatura el escritor francoargelino Boualem Sansal. (Texto)

Moscú.- RUSIA EAU.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- EASYJET RESULTADOS.- La aerolínea de billetes baratos easyJet divulga sus resultados anuales. (Texto)

Stuttgart.- ALEMANIA IGLESIA.- la Iglesia católica de Alemania celebra en la ciudad de Stuttgart la sexta y última Asamblea Sinodal del Camino Sinodal. (Hasta el día 31)

Vilna.- LITUANIA DINAMARCA.- Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, concluyen su visita oficial de dos días a Lituania, donde inauguran un foro empresarial, visitan el Museo de Energía y Tecnología, se reúnen con el presidente del Parlamento, Juozas Olekas, depositan una ofrenda floral en el cementerio de Antakalnis y se encuentran con voluntarios de la defensa nacional de lituania y la unión de fusileros, además de visitar a la escuela de baloncesto NBA e inaugurar una exposición. (Foto)

París.- TEDH INFORME.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) publica su informe anual de 2025.

Ginebra.- ROCHE RESULTADOS.- La farmacéutica suiza Roche presenta sus resultados anuales. (Texto)

Estocolmo.- H&M RESULTADOS.- La cadena de moda sueca Hennes and Mouritz (H&M) presenta el balance de su último año fiscal (diciembre-noviembre) (Texto)

Nicosia.- UE EDUCACIÓN.- Los ministros de Educación de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

Madrid.- ONU MUJERES.- La organización GWL Voices, que agrupa a líderes políticas y diplomáticas de todo el mundo, presenta el Informe “Mujeres en el Multilateralismo” (WIM), en un año clave para el futuro de las relaciones internacionales y a las puertas de la renovación de la Secretaría General de Naciones Unidas, cargo que nunca ha ocupado una mujer. (Texto)

Barcelona.- CONCIERTO PALESTINA.- Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermín Muguruza, Amaia o Yerai Cortés, entre otros artistas, junto a voces palestinas como Zeyne o Lina Makoul, participan en el concierto solidario con el pueblo palestino cuyos beneficios se destinarán a apoyar diferentes espacios culturales en este territorio. (Texto) (Foto)

Madrid.- JÓVENES REDES.- Save The Children publica el informe ‘Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital’, en el que analiza sentencias correspondientes a agresiones sexuales online ocurridas en el periodo 2023-2024 y en las que las víctimas son menores. (Texto)

Viena.- DESIGUALDAD ENERGÍA.- Las políticas de energía y clima de los países comunitarios, por ejemplo para hacer las viviendas más eficientes, carecen a menudo de un enfoque de derechos humanos y dejan atrás a los más vulnerables, como las familias con bajos ingresos, las madres solteras, los mayores o los inmigrantes, según un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

Roma.- ITALIA GEOLOGÍA.- El reciente colapso del terreno de una parte del pueblo siciliano de Niscemi (sur), hasta quedar al borde de un gran barranco, ha vuelto a poner de manifiesto la delicadeza de la geología de Italia, un país donde más de un millón de personas viven en áreas amenazadas por los corrimientos de tierra. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU BALANZA COMERCIAL.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de noviembre de 2025. (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU MEDIOAMBIENTE.- Ambientalistas impulsan una ley para restringir centros de datos de IA en Florida (Texto) (Foto)

16:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CÁRCELES.- La Defensoría del Pueblo de Ecuador realiza una visita a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa, para constatar el estado de los presos y las instalaciones en medio de una crisis sanitaria por enfermedades como tuberculosis y desnutrición, que provocaron la muerte de más de 500 reclusos en 2025. Penitenciaría del Litoral, vía a Daule, Guayaquil.

17:00h.- Lima.- PERÚ LGBTI.- Organizaciones de derechos humanos e IPSOS Perú presentan un informe que analiza las percepciones ciudadanas sobre el respeto y acceso a derechos de las personas LGBTIQ+, así como el reconocimiento legal de las familias conformadas por parejas del mismo sexo en el contexto de las elecciones generales de abril de 2026. (Texto)

17:00h.- San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Los costarricenses entran este jueves en la etapa de reflexión del voto para las elecciones del próximo 1 de febrero, tras el fin de la publicación de encuestas y de la difusión de propaganda en medios de comunicación por parte de los partidos políticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Sao Paulo.- BRASIL CAFÉ.- La Asociación Brasileña de la Industria del Café (ABIC) ofrece una rueda de prensa para analizar la previsión del sector para este año. (Texto)

21:45h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La iniciativa Tejiendo Ciudadanía, promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú, celebra el encuentro ‘Tejiendo Ciudadanía: celebra un encuentro con candidatos presidenciales para abordar la agenda del colectivo, enfocada en estrategias contra la inseguridad, las economías ilegales y la corrupción, así como servicios públicos, crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad fiscal. Teetro NOS PUCP, Av. Camino Real 1037, San Isidro (Texto)

22:00h.- Nueva York.- HAITÍ CRISIS.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), cuya actual prórroga expira a finales de enero, y en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad y las instituciones en el país caribeño (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- El gigante tecnológico Apple presenta resultados de su primer trimestre fiscal después de presentar en el cuarto del ejercicio anteriort un beneficio neto de 27.466 millones de dólares, un 86 % superior a nivel interanual. (Texto)

23:00h.- Bogotá.- MORAT.- La banda colombiana Morat presenta las novedades y proyectos que marcarán su agenda artística en 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA.- Segunda y última jornada del Foro Económico Internacional, organizado por CAF y el Gobierno panameño. (Texto) (Foto) (Video)

Cartagena de Indias.- HAY FESTIVAL.- Comienza el XXI Hay Festival de Cartagena de Indias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY CHINA.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, parte hacia China para llevar a cabo una visita oficial que hará acompañado por una delegación de unas 80 personas, entre autoridades, empresarios y representantes del sector sindical. (Texto)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de desempleo y empleo informal de diciembre. (Texto)

O.Medio y África

Al Mawasi (Gaza).- ISRAEL PALESTINA.- Con cajas de plástico, varas de metal, un barril y restos de una bicicleta el gazatí Hossam Qassem, de 24 años, desplazado en la zona costera de Mawasi (sur de la Franja), ha logrado construir una batería, un instrumento que le apasiona y que le sirve de terapia en medio de la desolación que persiste en el enclave palestino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Vista del caso conocido como «Envío de jóvenes hacia zonas de conflicto», por el que están implicados varios políticos tunecinos, actualmente, en prisión.

Túnez.- TÚNEZ INVERSIÓN.- Cumbre de «inversión inteligente» para atraer a Túnez mercados europeos y africanos.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Nairobi.- ÁFRICA INUNDACIONES.- El grupo de colaboración científica World Weather Attribution publica un estudio sobre las inundaciones en el sur de África. (Texto)

Beirut.- SIRIA TRANSICIÓN.- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cumple un año en el poder, habiendo dedicado sus primeros doce meses a restablecer las relaciones rotas bajo el anterior régimen y a borrar las huellas de su pasado como líder islamista. (Texto)

Asia

Cebú (Filipinas).- ASEAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran su reunión anual en Filipinas, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque.

Pekín.- CHINA R. UNIDO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, prosigue su visita oficial a China, la primera de un dirigente británico desde 2018 y con la que busca relanzar la relación bilateral, con especial énfasis en la economía, en pleno enfriamiento de sus relaciones con EE.UU., su principal aliado histórico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl- SAMSUNG RESULTADOS- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics publica su informe financiero final anual y del cuarto trimestre de 2025, después de pronosticar un beneficio operativo récord de alrededor de 20 billones de wones (unos 11.800 millones de euros) para el el período octubre-diciembre del año pasado

