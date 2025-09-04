Jueves, 4 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

Lisboa.- Las autoridades portuguesas, que han decretado para este jueves un día de luto nacional, investigan el accidente del miércoles en un conocido funicular turístico de Lisboa, el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), donde al menos quince personas murieron y dieciocho resultaron heridas, cinco de ellas graves.

París.- Los países de la Coalición de Voluntarios celebran en París una reunión en busca de garantías de seguridad para Ucrania, presididos por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Praga.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene previsto intervenir en la Cumbre Seguridad IISS 2025 en Praga.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien adelantó que hablará con el pontífice de la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás.

Caracas.- Venezuela convoca a la primera de dos jornadas de entrenamiento de los más de ocho millones de milicianos que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, están alistados para defender a su país de Estados Unidos, al que acusa de haber inventado el ataque de sus fuerzas militares desplegadas en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba drogas.

Asadabad (Afganistán).- Cuatro días después del seísmo que devastó zonas del este de Afganistán, miles de supervivientes continúan aislados en comunidades montañosas remotas, sin acceso a alimentos, agua o refugio, mientras las agencias humanitarias luchan por abrirse paso a través de un terreno implacable para prestar una asistencia médica urgente.

Beirut.- El general Ricardo Esteban Cabrejos, al mando de unos 3.500 cascos azules en el Líbano, cree que el recién anunciado fin de la misión de paz de la ONU en ese país (FINUL) empujará a las partes a establecer un «statu quo permanente» sin conflictos y reconoce que están hallando más arsenales tras la salida de Hizbulá.

Quito.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza una visita a Ecuador que incluye una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar temas de cooperación, seguridad y migraciones.

París.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera cierra la primera jornada de una conferencia sobre políticas de sostenibilidad en las ciudades organizada por el Ayuntamiento de París.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 para dar los avances sobre el caso a casi 11 años del suceso que sigue sin esclarecer y a unos días de que el abogado de las familiares renunció por problemas de salud.

Ciudad del Vaticano.- Antonia Salzanom, madre de Carlo Acutis, que este domingo será canonizado en Roma convirtiéndose en el primer santo milenial, explica en una entrevista a EFE que su fallecido hijo también en un «amigo» y «ejemplo» para los jóvenes de hoy.

Tokio.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebra una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Senggigi (Indonesia).- La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada por dos hombres en su hotel de Lombok hace dos meses, tuvo lugar este jueves en el hospital policial de la isla indonesia después de que su cuerpo fuera hallado el pasado sábado en una playa.

Bucarest.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Bucarest, donde se reunirá con el presidente rumano, Nicusor Dan.

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los responsables socialistas dentro de la ronda de negociaciones con los líderes políticos para evitar que su Gobierno caiga en la moción de confianza que él mismo ha convocado el lunes 8.

Lima.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) sale de Barbadillo, la cárcel de Perú para exmandatarios, tras anularse la prisión preventiva que tenía desde el 13 de agosto por un caso de presuntos sobornos recibidos antes de ser jefe de Estado.

El Bosque (México).- La comunidad pesquera de El Bosque (Tabasco), en el golfo de México, es la primera población mexicana en ser reconocida como refugiados climáticos debido a la erosión que provocó que el mar se adentrase más de un kilómetro y medio sobre la tierra, destrozando más de la mitad del asentamiento.

Nueva York (EE.UU.).- Cien ministros latinos del culto evangélico piden que uno de los dos candidatos «derechistas» a la Alcaldía de Nueva York, Eric Adams y Andrew Cuomo, retiren su candidatura para restar así posibilidades al favorito Zohran Mamdani, tachado de socialista y enemigo de los pequeños negocios.

Sao Paulo.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su tercera edición, en la que autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil se darán cita para debatir los retos de la sostenibilidad.

Miami (EE.UU.).- Más de 13.200 ultrarricos, aquellos con fortunas superiores a los 30 millones de dólares, tienen una vivienda secundaria en Miami, más que en ninguna otra parte del mundo, por lo que esta ciudad estadounidense se ha consolidado como el «segundo hogar» de los magnates, revela un reporte de la firma Altrata.

Santiago de Chile.- «El deterioro de la democracia en Estados Unidos ha ocurrido muy rápido» y la deriva reaccionaria del Gobierno de Donald Trump está teniendo un «gran impacto» en Latinoamérica, alertó a EFE la directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Marcela Ríos.

Brasilia.- Concluye la sexta reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región, para debatir sobre cuestiones como desigualdad, pensiones, salud, protección social, inclusión laboral, malnutrición y políticas de cuidado.

Ciudad de México.- La organización Greenpeace presenta en México, junto con representantes de otras comunidades desplazadas, académicos y un colectivo de organizaciones, la Propuesta de Política Nacional de Desplazamiento Climático.

Kota Kinabalu (Malasia).- El equipo legal de uno de los adolescentes acusados de ejercer acoso escolar hacia Zara Qairina, de 13 años, fallecida el pasado 17 de julio, llevó un maniquí de tamaño real a los juzgados para explicar las lesiones encontradas en la niña.

Venecia (Italia).- La penúltima jornada del Festival de Venecia consta de dos títulos de evocación femenina: ‘Elisa’, una historia de redención de una presa dirigida por el italiano Leonardo Di Costanzo, y ‘Girl’, de la realizadora taiwanesa Shu Qi.

San José.- Un libro relata las tres décadas de historia del Centro Cultural de España en Costa Rica, un sitio que ha servido como casa para diversas disciplinas artísticas y como promotor de la libertad de expresión.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La actriz Jessica Chastain devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria en el cine y el teatro que la ha convertido en una de las intérpretes más respetadas de su generación.

.- Washington.- Gloria Trevi y Rauw Alejandro serán honrados este jueves en los premios Herencia Hispana 2025, que celebrarán el aporte latino en Estados Unidos en una gala en el histórico Warner Theatre de Washington.

Argel.- Argelia acoge hasta el 10 de septiembre la 4ª edición de la Feria intraafricana (IATF) con la participación de más de 140 países y más de 44.0000 millones de dólares en acuerdos comerciales.

Poissy (Francia).- Historia del fútbol español por el zurdazo que dio a la selección femenina su primer mundial un 20 de agosto de 2023, Olga Carmona (25 años, Sevilla) cuenta en una entrevista con EFE sus primeros pasos en el PSG, su nuevo club, y habla del Balón de Oro y de la selección española.

Nueva York (EE.UU.).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y defensora del título, se enfrenta este jueves a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta preclasificada y víctima de aquella en la final del año pasado, en la primera semifinal del Abierto de Estados Unidos. en la segunda semifinal se enfrentan la polaca Iga Swiatek, número 2 mundial y campeona en Nueva York en 2022, o la estadounidense Amanda Anisimova y la japonesa Naomi Osaka, que alzó el trofeo en 2018 y 2020, o la checa Karolina Muchova.

