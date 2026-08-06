Jueves, 6 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 6 ago (EFE).-

Castillejos (Marruecos).- Una semana después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, la frontera ha recuperado la normalidad pero las dos ciudades fronterizas, la marroquí Fnideq (Castillejos en castellano) y la española Ceuta, guardan todavía las huellas de esta entrada masiva sin precedentes, que ha dejado al menos un centenar de muertos, 88 registrados por las autoridades ceutíes y 11 en territorio marroquí.

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Caracas.- El chavismo y la oposición, representada por la exdiputada Dinorah Figuera, retoman las jornadas de diálogo para abordar las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio y definir una hoja de ruta para reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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Bruselas.- La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) se reúne de forma extraordinaria para abordar la crisis migratoria en Ceuta después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos.

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Moscú.- En Rusia están floreciendo en plena guerra con Ucrania las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas, mientras las fuerzas de seguridad persiguen el resto de iniciativas civiles no alineadas con los valores ultraconservadores promovidos por el Kremlin.

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Buenos Aires – El Senado debate este jueves la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye reformas al Registro de la Propiedad Inmueble, entre otros, luego de que el Gobierno retirara el polémico capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

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Bangkok.- El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, es recibido con honores de jefe de Estado en Bangkok por el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, uno de los primeros logros diplomáticos del militar investigado por crímenes de lesa humanidad, en plena campaña de legitimación de su régimen cinco años después de la asonada.

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Cali (Colombia) – Cali se prepara para la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

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Hiroshima (Japón).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió este jueves a que Japón, único país que sufrió un ataque con bombas nucleares, no posea, produzca ni permita estas armas, a pesar del debate generado al respecto, coincidiendo con el 81 aniversario del lanzamiento estadounidense de la bomba atómica sobre Hiroshima.

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Quito – El presidente de Argentina, Javier Milei, visita Ecuador con una agenda orientada a fortalecer la relación bilateral y ampliar los espacios de cooperación.

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Taipéi.- Taiwán ensayó el traslado de emergencia de su presidente, Lai Ching-te, a un puesto de mando protegido para dirigir las operaciones de combate y garantizar la continuidad del Gobierno en caso de guerra, en el marco de las maniobras militares anuales de la isla, conocidas como Han Kuang.

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Quito.- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, vista Ecuador con una agenda orientada a fortalecer la cooperación en seguridad económica, comercio e inversión.

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Brasilia.- Los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de México, Roberto Velasco, mantienen una reunión bilateral y firman acuerdos.

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Washington.- El Comité del Senado vota un posible desacato del exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) Anthony Fauci, tras la polémica audiencia de esta semana en la que se acogió a la Quinta Enmienda para no declarar.

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Tegucigalpa.- El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) celebra el simposio «Escenario de la seguridad alimentaria y nutricional» en el país centroamericano.

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Miami.- Los astronautas de la NASA Anil Menon y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para preparar la futura instalación de un panel solar desplegable.

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San José.- Grupos sociales y políticos realizan una manifestación para expresar su apoyo al Poder Judicial en el marco de un conflicto caracterizado por duros señalamientos del Ejecutivo contra magistrados y la Fiscalía.

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Taipéi.- Taiwán desplegó este jueves su sistema militar de defensa aérea Patriot, en el marco de las maniobras militares anuales Han Kuang.

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Los Ángeles.- El cineasta Eli Roth nunca le ha puesto límites a la imaginación, y menos cuando se trata del cine de terror. Fiel a su estilo visceral y transgresor, regresa a la gran pantalla con ‘Ice Cream Man’, una reivindicación del tipo de cine que los grandes estudios no se atreven a hacer.

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Lima.- La gimnasta estadounidense Simon Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque ponen en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027.

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Londres.- Conferencia de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Londres con la presencia de pilotos como el español Pedro Acosta, además de Cal Crutchlow, Ai Ogura o Marco Bezzecchi.

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srp/rmgEFE

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