Jueves, 7 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 6 may (EFE).-

Teherán.- La tensión en el estrecho de Ormuz disminuye ante la expectativa de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que por una parte afirma que el conflicto ha terminado y por otra amenaza con nuevos ataques si no se alcanza una solución.

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Nairobi/Ginebra/Madrid.- El crucero MV Hondius aguarda a zarpar desde Cabo Verde rumbo a las islas Canarias mientras las autoridades sanitarias de los países con nacionales en el buque y la OMS siguen atentas al desarrollo de los casos de hantavirus a bordo.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita marcada por las negociaciones para evitar nuevas restricciones comerciales contra Brasil y por el interés de Washington en ampliar la cooperación en áreas estratégicas como los minerales críticos.

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San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificará este jueves reformas a la Constitución que son vistas como un intento de reforzar el poder del Gobierno de cara a las elecciones del próximo año, como otorgar representación directa en el Parlamento a los salvadoreños residentes en el extranjero.

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Varias ciudades.- Las elecciones municipales en partes de Inglaterra, más regionales en Escocia y Gales, prometen ser un duro golpe para el Gobierno laborista de Keir Starmer, que cotas muy bajas de popularidad.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en el Vaticano con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en una cita que se produce tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán.

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Taiwán.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llega a Taiwán para una visita de Estado de cuatro días, en la que prevé reforzar los lazos diplomáticos y económicos con la isla.

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San José.- La derechista Laura Fernández asumirá el viernes el Gobierno de Costa Rica para un periodo de cuatro años con la promesa de dar continuidad a las políticas de su antecesor Rodrigo Chaves y de impulsar la mano dura contra el crimen organizado. Estas son las claves del Gobierno entrante.

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Chisináu.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se reúne en Moldavia con los ministros de Defensa, Anatolie Nosatii, y de Exteriores, Mihai Popsoi, del país.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa junto con representantes del mundo empresarial, la política y la ciencia en unas jornadas en la Casa de la Economía Alemana sobre impulsos concretos para fomentar una mayor innovación, espíritu emprendedor y una administración más ágil.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso con ocasión del primer aniversario de la creación del Ministerio de Digitalización.

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Bruselas.- Sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate una petición ciudadana sobre las menores tuteladas abusadas sexualmente en la Comunidad Valenciana

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Lyon (Francia) – El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, en el marco de la presidencia catalana de los Cuatro Motores para Europa.

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Bangkok.- La tecnológica china Huawei presenta un nuevo dispositivo y realiza el lanzamiento internacional de la serie Watch FIT 5 y de un nuevo reloj de lujo en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit de Bangkok.

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Taiwán.- Los envíos de drones de Taiwán hacia Europa se han multiplicado ante la demanda provocada por la guerra en Ucrania, un tirón que la isla está aprovechando para desarrollar su propia industria de vehículos no tripulados, claves ante un eventual conflicto con China.

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La Habana.- El sector turístico cubano es de los grandes damnificados del bloqueo petrolero estadounidense: las cifras de visitantes se han derrumbado, la mayoría de aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos y muchos hoteles han cerrado temporalmente mientras La Habana ve cómo se caen en picada sus vitales ingresos en divisas.

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La Paz.- La película ‘La hija cóndor’, que plantea la dualidad existente entre la ciudad y el campo, y la tradición ante la modernidad en Bolivia, se estrena este jueves en el país suramericano tras haber cosechado más de una veintena de premios en festivales internacionales, como los de Málaga, Biarritz y Guadalajara.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Nicholas Braun y Molly Gordon conversan con EFE sobre el reto de adaptar al cine el fenómeno literario ‘The Sheep Detectives’ (‘Las Ovejas Detectives’) en la comedia protagonizada por Hugh Jackman que sigue a un rebaño que debe usar su ingenio para resolver el misterio tras el asesinato de su pastor.

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Ciudad de México.- La popular banda coreana de k-pop BTS ofrece el primero de sus tres conciertos en México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, luego de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más conciertos del grupo y en medio de quejas de seguidores presuntas irregularidades en la venta de entradas

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Orange Walk (Belice).- La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. «Cambiaron mi vida, de verdad, gracias».

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rci/EFE

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