Jueves, 9 de julio de 2026

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12 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak, justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por rota la tregua entre ambos países.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – La gestión de la emergencia por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace dos semanas se concentra ya en la reconstrucción de las zonas devastadas, tras concluir la fase de rescate inmediato, con casi 3.700 muertos y 16.686 personas alojadas en campamentos transitorios luego de perder sus viviendas.

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– La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece una actualización sobre la respuesta sanitaria dos semanas después de los terremotos en Venezuela.

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UE EURO DIGITAL

Bruselas – El pleno del Parlamento Europeo vota la normativa que establecerá la base legal del euro digital, la divisa virtual con la que el bloque quiere ganar soberanía en los servicios de pago y reducir la dependencia de empresas extranjeras como Visa o Mastercard.

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ADEMÁS

UE EUROGRUPO | Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debaten este jueves la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común hasta un máximo de 850.000 millones de euros al año con el fin de abaratar los costes de financiación para los países que participen del mismo y reforzar el peso del euro como divisa internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO GOBIERNO | Londres – El Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista abre el proceso de sucesión al liderazgo de la formación y del Gobierno británico, en sustitución de Keir Starmer. (Texto) (Vídeo)

JAPÓN TERREMOTOS | Tokio – Japón, situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lleva décadas perfeccionando su modelo para mitigar daños humanos y materiales ante terremotos, con el desarrollo de estrictas normativas inmobiliarias para mitigar tragedias como la desatada en Venezuela por dos sismos que causaron al menos 3.685 muertos. (Texto)

JAPÓN ARTE DIGITAL | Tokio – El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TOM HANKS | Washington – El oscarizado actor estadounidense Tom Hanks celebra este jueves su 70 cumpleaños con una trayectoria marcada por clásicos del cine como ‘Forrest Gump’, ‘Náufrago’ y ‘Rescatando al soldado Ryan’ (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece a petición propia en la Cámara Baja del Parlamento para informar de la cumbre de la OTAN en Ankara y del paquete de reformas adoptadas la semana pasada para impulsar la economía, aliviar la carga fiscal a las familias y modernizar el sistema de pensiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- París.- OCDE GÉNERO.- La OCDE celebra su Foro sobre la Igualdad de Género, abierto por su secretario general, Mathias Cormann, con la participación entre otras de las ministras de Igualdad de España, Francia y Noruega.

12:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La abadía de Westminster acoge el espectáculo de luz y sonido ‘Luminiscence’, una experiencia sensorial, desde el mes de julio hasta finales septiembre, que viste las paredes y las cristaleras de la simbólica catedral londinense. (Vídeo)

13:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria de junio, en la que subió los tipos de interés en la zona del euro, en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %.

14:00h.- París.- ÁFRICA ENERGÍA.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) organiza un debate en línea sobre la cocina con energía limpia en África, una discusión en la que participarán los presidentes de Kenia y de Noruega y del secretario de Estado de energía de EE.UU.

18:00h.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- Manifestación en Budapest contra las políticas del nuevo Gobierno del conservador Péter Magyar, bajo el lema de ’Stop Tiranía’, convocada en por el partido opositor Fidesz, presidido por el ex primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Wolfsburg.- VOLKSWAGEN EMPLEOS.- Reunión del consejo de supervisión del grupo automovilístico Volkswagen. El sindicato del metal IG Metall convoca a los trabajadores de las marcas VW, Audi y Porsche en toda Alemania a protestar en contra de los planes de ahorro de la compañía.

Londres.- R.UNIDO FERROCARRIL.- Eurostar, el servicio de trenes de alta velocidad que une Inglaterra con la Europa continental, divulga un informe sobre la importancia del ferrocarril internacional para la economía británica. (Texto)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo)

Lisboa.- FESTIVAL NOS ALIVE.- El Festival NOS Alive celebra del 9 al 11 de julio su 18.ª edición en el Passeio Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, con una programación que reúne a destacados nombres del rock, el pop, el indie y la electrónica. La jornada inaugural tendrá como principales actuaciones las de Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, A Perfect Circle, Alabama Shakes, Matt Berninger, Dogstar y Polo & Pan. Passeio Marítimo de Algés. (Texto)

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista abre el proceso de sucesión al liderazgo de la formación y del Gobierno británico, en sustitución de Keir Starmer. (Texto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Celia Krithariot, Peet Dullaert, Rami Al Ali, Aelis y Adeline André protagonizan la última jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra la semana de la moda de alta costura para la temporada de otoño e invierno 2026-2027. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Nueva York.- PEPSI RESULTADOS.- PepsiCo presenta los resultados correspondientes a su segundo trimestre de 2026, después de haber registrado en el mismo periodo del año anterior un beneficio neto de 3.050 millones de dólares, lo que supuso un ligero aumento interanual

16:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Ucrania

17:00h.- Washington.- VENEZUELA TERREMOTO.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece una actualización sobre la respuesta sanitaria dos semanas después de los terremotos en Venezuela. (Texto)

Washington.- TOM HANKS..- El oscarizado actor estadounidense Tom Hanks celebra este jueves su 70 cumpleaños con una trayectoria marcada por clásicos del cine como ‘Forrest Gump’, ‘Náufrago’ y ‘Rescatando al soldado Ryan’ (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDEPENDENCIA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en la provincia de Tucumán del acto oficial por el 110 aniversario de la independencia del país. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica su minuta de su decisión monetaria tras su decisión en junio de mantener la tasa de interés en 6,50 % (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Oriente Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Husein Farhat dice que ya no recuerda lo que significa sentarse tranquilo porque desde que abandonó su casa en el sur del Líbano ha encadenado varios desplazamientos, huyendo de los bombardeos israelíes, hasta acabar en una tienda de campaña instalada bajo las gradas del Estadio Ciudad Deportiva de Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- El Cairo.- EGIPTO ENERGÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reúne hoy en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Turmp, ha dado por acabada la tregua entre su país e Irán.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa telemática sobre las emergencia sanitarias del continente, con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda (Texto)

Yuba.- SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA.- Sudán del Sur, el país más joven del mundo, celebra hoy sus 15 años de independencia, entre tensiones por los conflictos políticos internos y meses antes de que celebren las primeras elecciones de su historia, una cita que ha sido cuestionada por la comunidad internacional. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN TERREMOTOS.- Japón, situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lleva décadas perfeccionando su modelo para mitigar daños humanos y materiales ante terremotos, con el desarrollo de estrictas normativas inmobiliarias para mitigar tragedias como la desatada en Venezuela por dos sismos que causaron al menos 3.685 muertos. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ARTE DIGITAL.- El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Islamabad.- PAKISTÁN DEPORTE.- El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio de la inflación, que el mes anterior había crecido un 1,2 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica los datos de comercio exterior de junio, en un contexto de auge de las exportaciones asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). (Texto)Bangkok.- MALASIA TAILANDIA.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, viaja a Kuala Lumpur para reunirse con su homólogo, Anwar Ibrahim, para conversar, entre otros temas, sobre seguridad fronteriza en un momento donde los insurgentes musulmanes que actúan en el sur tailandés han aumentado sus ataques contra las autoridades.

Melbourne.- AUSTRALIA INDIA.- El primer ministro de India, Narendra Modi, viaja a Australia para reunirse con su homólogo, Anthony Albanese, para conversar sobre asuntos como la cooperación en materia de defensa, política exterior y comercio, entre otros temas.

Ulán Bator.- MONGOLIA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, comienza una visita oficial a Mongolia, la primera de un mandatario surcoreano al país en 15 años.

Pekín.- PAÍSES BAJOS CHINA.- El ministro neerlandés de Comercio Exterior, Sjoerd Sjoerdsma, finaliza este jueves su visita oficial a China al frente al frente de una misión empresarial, la primera organizada por Países Bajos desde 2018, en un contexto marcado por las tensiones bilaterales por el sector de los semiconductores y la rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington.

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