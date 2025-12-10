Jueves 11 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, al día siguiente de recibir el Nobel de la Paz en Oslo y está previsto que comparezca ante los medios.

Lisboa.- Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en doce años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según las centrales, recorta derechos de los trabajadores.

Leópolis (Ucrania).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien trata la seguridad europea en el marco de las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

Ginebra.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace un balance de fin de año de los mayores problemas y desafíos de la salud pública en el mundo.

Ginebra.- La vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, acude a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para realizar el depósito del Convenio sobre la protección de la maternidad.

Bruselas.- Los ministros responsables de Pesca de los países miembros de la UE se reúnen en Bruselas.

Bruselas.- El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, atiende a los medios a su llegada al consejo de Pesca de la UE.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro celebran una reunión en la que elegirán al sucesor de Paschal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo.

Bruselas.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atiende a los medios a su llegada al Eurogrupo.

Fráncfort (Alemania).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, presenta este jueves unas recomendaciones a la Comisión Europea (CE) para simplificar la regulación y supervisión financiera en Europa.

Londres.- Se subasta ‘Spike’ uno de los últimos dinosaurios encontrados, mejores y más completos esqueletos de estos reptiles descubiertos hasta la fecha, en Christie’s.

Moscú.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, se reúne con su colega de Irán, Masud Pezeshkian.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, efectúa una visita a la república centroasiática de Turkmenistán.

Moscú.- El Museo Pushkin de Moscú inaugura una exposición del célebre pintor Marc Chagall.

Hefei (China).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, inicia una visita a China, con primera parada en Heféi (Anhui, centro del país), donde visitará la planta de Gotion-Volkswagen.

Bangkok/Nom Pen.- Tailandia y Camboya prosiguen sus enfrentamientos en la frontera, con medio millar de desplazados y sin que se haya revelado si existe acercamiento entre ambos Gobiernos para buscar solución al conflicto, en el que se ha ofrecido a volver a mediar el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tokio.- La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús, después de que el país asiático anunciara el cese inmediato e indefinido de las importaciones de cerdo español, que han dejado al sector sin su ‘producto estrella’ en plena temporada navideña.

Nueva Delhi.- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco prosigue este jueves en Nueva Delhi la revisión de nuevas expresiones culturales, entre ellas la arquitectura de madera japonesa, su tradicional arte del papel, las yurtas centroasiáticas o el ancestral uso del kohl en los ojos por comunidades tuareg y árabes.

Caracas.- El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

Santiago de Chile.- Concluye la campaña para la segunda vuelta presidencial en Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito en las encuestas frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Los Ángeles (EE.UU.).- Sin el esmoquin de agente secreto, pero con el elegante lino del detective sureño Benoit Blanc, Daniel Craig regresa para resolver un nuevo misterio en ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ (Puñales por la espalda: De entre los muertos). “Cada vez que lo interpreto es un desafío”, admite el actor británico a EFE.

Ciudad de México.- La actriz estadounidense América Ferrera realiza una visita de dos días a México, en su papel como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones, donde apoyará un proyecto naciente de mujeres migrantes y visitará un albergue en Azcapotzalco.

Nueva York.- La Hispanic Society de Nueva York inaugura la exposición ‘Goya y la era de la Revolución’, que contiene grabados de la serie ‘Los desastres de la guerra’ y otras obras del maestro español y de su círculo sobre los conflictos que marcaron el final del siglo XVIII.

Lima.- La Organización Internacional del trabajo (OIT) presenta en una conferencia de prensa virtual el informe ‘Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe’, con análisis sobre empleo, informalidad, desigualdades y nuevas formas de trabajo.

Santa Cruz (Bolivia).- La vida en los pueblos amazónicos Ese Ejja, Tacana, Yaminahua y Machineri forma parte de la exposición Etseasa Medi, que significa nuestra tierra en lengua tacana, que busca acercar sus costumbres, sabiduría y relación con la naturaleza de estas culturas al mundo urbano en Bolivia.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a noviembre de 2025, después de que en octubre se registrase una inflación interanual del 31,3 %.

