Jueves 11 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 10 sep (EFE).-

Naciones Unidas.- Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar en la víspera.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota una resolución no vinculante sobre la situación en Gaza, los esfuerzos para lograr la solución de dos Estados y la urgencia de la liberación de los rehenes.

Berlín.- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente sus tipos de interés en el 2 %, porque prevé que la inflación se sitúe en torno al 2 % a medio plazo, en un momento en que Francia atraviesa una crisis política y su prima de riesgo ha subido mucho. os pasaremos el minutaje y los totales.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en una ceremonia en el Pentágono en memoria de las víctimas del 11-S.

Shuafat (Israel).- Dana Qawasmi, una refugiada palestina, de 25 años, del campamento de Shuafat en Jerusalén Este ocupado, cuenta a EFE que sus padres y tíos tuvieron acceso a educación por las tres escuelas que estableció la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) aquí. El curso escolar ya arrancó, pero ahora todas ellas permanecen vacías tras la orden de cierre impuesto por Israel.

Tokio.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, se reúne en Tokio con grupos de inversores japoneses y con su homólogo nipón, Yoji Muto, para abordar vías para estrechar las cooperación comercial y empresarial entre los dos países.

Tokio.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, ofrece una entrevista a EFE durante la primera de dos jornadas de viaje a Japón, centrada en reuniones con inversores y su homólogo nipón.

Guayaquil (Ecuador).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabeza en Guayaquil una nueva manifestación por la paz, con la que espera mostrar su poder de convocatoria, tras la marcha que lideró el mes pasado contra la Corte Constitucional.

Santiago de Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, encabeza en el Palacio La Moneda (sede del Gobierno) los actos de conmemoración del 52° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y dio inicio a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La Habana.- Cuba comienza a recuperarse con dificultades este jueves del apagón nacional sufrido la víspera, el quinto en menos de un año en una isla en una profunda crisis económica y energética.

Seúl.- El presidente surcoreano Lee Jae-myung llevará a cabo una conferencia de prensa sobre sus primeros 100 días de mandato, en la que se abordarán temas como aranceles, relaciones intercoreanas, seguridad regional y las consecuencias de la detención de los trabajadores surcoreanos en la planta de Hyundai en EE.UU.

Brasilia.- Quinta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado.

Ciudad de Guatemala.- El Foro Regional Esquipulas lleva a cabo su edición 2025 con la participación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y los exmandatarios de Costa Rica Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, entre otras personalidades de la política centroamericana, para dialogar sobre democracia y paz en el istmo.

Lima.- La undécima edición de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) se celebra en Perú bajo el lema ‘Generaciones unidas por la igualdad de género’.

Bogotá.- El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Scott Campbell, y la defensora del pueblo colombiana, Iris Marín, conversan sobre la situación de los derechos humanos en el país andino.

Berlín.- Las sirenas volverán a sonar este jueves en Berlín, más de treinta años después de su desmantelamiento definitivo en la capital alemana, con motivo del simulacro de emergencia nacional que se lleva a cabo en el país desde 2020 cada segundo jueves de septiembre.

La Paz.- El colectivo feminista ‘Mujeres Creando’ realiza la instalación sonora y escultórica «Viacrucis de la Pederastia» para recordar la reciente sentencia contra dos jesuitas españoles por un caso de encubrimiento de delitos de pederastia en Cochabamba.

Nueva York (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acude a un partido de béisbol de los Yanquis de Nueva York.

Nairobi.- La fauna de Kenia genera millones de dólares cada año gracias a los safaris, pero más allá de los todoterrenos cargados de turistas con cámaras, donde termina el recorrido, empieza el conflicto: los animales salvajes rondan cerca de las comunidades que residen en zonas alejadas de los flashes.

Nueva York (EE.UU).- Comienza la Semana de la Moda de Nueva York con los desfiles destacados del colombiano Raul Peñaranda, que por primera vez forma parte del calendario oficial, y de la marca de moda estadounidense GAP, que presentará su colección diseñada por el modista Zac Posen.

Los Ángeles (EE.UU.).- Cuando Mark Hamill leyó el guión de ‘The Long Walk’, la adaptación de la primera novela del escritor superventas Stephen King, de título homónimo, se topó con el desafío de recrear una legendaria historia. El resultado, que se estrena este viernes en cines, ha recibido el apoyo de su amigo escritor: «King está contento con ello (la adaptación), y si él está contento, yo también lo estoy», afirma en una entrevista con EFE. Por Mikaela Viqueira

El Cairo.- A orillas del mar Rojo, la ciudad resort de Somabay emerge como un destino centrado en acoger atletas de diferentes disciplinas en Egipto. Con el interés en acoger unos Juegos Olímpicos en la próxima década, esta población persigue el sueño de ser uno de los lugares escogidos en el país árabe para albergar este evento internacional.

