Jueves 12 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

8 minutos

Madrid, 11 mar (EFE).-

Teherán.- La guerra se recrudece cada día más y ha sumido al estrecho de Ormuz en un clima de caos e incertidumbre: petroleros y buques comerciales evitan cruzar este paso vital para la energía mundial, especialmente después de que Irán advirtiera que no permitirá que “ni un litro” de crudo pase por la zona.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa intensificándose, con decenas de muertos más cada día y una media de 100.000 nuevos desplazados registrados diariamente con las autoridades.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados.

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la seguridad ferroviaria a la vista de los accidentes en Adamuz en enero pasado y en Tempi (Grecia) hace tres años.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, da una rueda de prensa en un hotel de Santiago de Chile tras asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast y cuatro días después de reunirse con el estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su actividad con sus ministros en el Palacio de La Moneda, lugar al que se ha trasladado a vivir lo que le convierte en el primer mandatario en hacerlo en los últimos 50 años.

(Vídeo)(Foto)

Cali (Colombia).- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, presenta a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

(Vídeo)(Foto)

La Paz.- El rey Felipe VI llega a Bolivia donde acudirá al Palacio de Gobierno junto presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una visita al país andino.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE. UU.).- Lorella Paeli, activista que estuvo indocumentada y que lideró la movilización de votantes latinos de la campaña de Hillary Clinton, señala en una entrevista con EFE que los hispanos están más politizados que nunca y no son fieles a ningún partido, por lo que serán clave en las próximas campañas de medio término.

(Vídeo)(Foto)

Pekín – Concluye en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país asiático, cuya sesión de clausura incluye la aprobación del nuevo plan quinquenal (2026-2030).

(Vídeo)(Foto)

Penly (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, preside la quinta reunión del Consejo de Política Nuclear (CPN) desde 2022, tras visitar las obras de nuevos reactores que se están construyendo en la central nuclear de Penly (Normandia, oeste).

(Vídeo)(Foto)

Cagliari (Italia).- El juicio contra el italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía.

(Vídeo)(Foto)

Santo Domingo.- La República Dominicana conmemora el centenario del nacimiento de la abogada y activista Minerva Mirabal, brutalmente asesinada junto a sus hermana Patria y María Teresa la noche del 25 de noviembre de 1960 cuando regresaban de visitar a sus esposos presos, un hecho que precipitó la caída del dictador Rafael L. Trujillo Molina, ajusticiado seis meses después, y que años más tarde puso rostro a la violencia contra las mujeres en el mundo.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Gremios, sindicatos y el movimiento estudiantil de Venezuela convocan a una marcha para exigir aumento de salarios y respeto a los derechos laborales, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este jueves una nueva movilización a nivel nacional en protesta contra las medidas de austeridad del Ejecutivo, y que se espera que tenga seguimiento sobre todo en el sector del transporte, con alteraciones de los servicios ferroviarios y la cancelación de centenares de vuelos.

(Vídeo)(Foto)

Lisboa.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta sus resultados de 2025 en Portugal en un acto al que acudirá su presidenta, la española Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- La casa de subastas Christie’s exhibe la colección de obras que bajo el nombre de ‘Venta de arte moderno británico e irlandés’, saldrán al mejor postor el próximo 18 de marzo, entre las que destacan L.S.Lowry, Frank Aurbach o Sir Winston Churchill. Sede de Christie’s en Londres.

(Vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Los ucranianos, incluidos los soldados, conmemoran el 165 aniversario de la muerte del más grande poeta y pintor nacional, Taras Shevchenko, cuyas obras siguen inspirando la resistencia actual contra la agresión rusa.

(Vídeo)(Foto)

París.- En el centro de París, a escasos metros del intercambiador más grande de Europa, un escaparate expone una docena de ratas disecadas, cazadas hace más de 100 años en las calles adyacentes. Una placa conmemora la resiliencia del local, que desratiza París desde 1872.

(Vídeo)(Foto)

Maastricht (Países Bajos).- Un total de 278 galerías de 24 países, entre ellas ocho de España y tres de América Latina, se preparan para exhibir a partir de este jueves, durante la feria TEFAF en la ciudad neerlandesa de Maastricht, unos 7.000 años de historia del arte y antigüedades.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es ‘Greedfall: The Dying World’, precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo.

(Vídeo)(Foto)

Málaga (España).- En Perú «tenemos una deuda con el pasado que no vamos a cerrar nunca», especialmente «si no aceptamos que conservar la memoria de lo que ocurrió es fundamenta», asegura en una entrevista con EFE el cineasta Francisco J. Lombardi, que recibe este jueves el Premio Retrospectiva del Festival de Cine de la ciudad española de Málaga, donde presenta su película ‘El corazón del lobo», una historia real sobre el grupo armado Sendero Luminoso.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York.- La cantautora guatemalteca Gaby Moreno charla con EFE con motivo de su incorporación al musical de Broadway ‘Hadestown’, ganador del premio Tony a Mejor Musical, en el papel de Perséfone.

(Vídeo)(Foto)

París.- La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa y ha metido la venta del estadio en el debate de las municipales que se celebran este domingo y el siguiente.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, debe comparecer este jueves ante la Justicia por la causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos (Vídeo)(Foto)

