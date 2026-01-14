Jueves 15 de enero de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 14 ene (EFE).-

Teherán.- Las calles de Teherán recuperan el pulso a medida que las protestas contra el régimen amainan aunque la incertidumbre por una posible intervención estadounidense en el país se mantiene entre los iraníes.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, después de decir que la ha descartado inicialmente para pilotar la primera fase de transición en el país caribeño tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Cuba recibe y honra los restos mortales de los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Nuuk (Groenlandia).- Las autoridades groenlandesas, y la inmensa mayoría de la población del territorio ártico, rechazan de forma frontal los intentos de Donald Trump de comprar o anexionarse por la fuerza la isla.

(foto)(vídeo)

Kampala.- Se celebran las elecciones presidenciales en Uganda.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe las cartas credenciales de 34 nuevos embajadores, incluidos varios europeos y latinoamericanos.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una visita de tres días a Japón, en la que se reunirá con la nueva mandataria conservadora del archipiélago, Sanae Takaichi.

(foto)(vídeo)

Nicosia.- La Comisión Europea se reúne hoy en Limasol (Chipre) con motivo del comienzo de la presidencia chipriota de la UE este semestre.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, intercambia opiniones en el Parlamento Europeo en Bruselas sobre los resultados a los que ha llegado el grupo de trabajo de alto nivel del BCE sobre simplificación de la regulación .

(foto)(vídeo)

Abu Dabi.- Culmina hoy la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés) -el primer evento energético de 2026- organizada por el gigante renovable emiratí Masdar, con China y la Administración estadounidense Trump como los grandes protagonistas.

(foto)(vídeo)

Lima.- El empresario Rafael Belaúnde, nieto del dos veces presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry y ahora candidato presidencial por el partido de centroderecha Libertad Popular, presenta las conclusiones de los informes policiales que investigaron el atentado que sufrió en noviembre pasado, donde fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.

(foto)(vídeo)

Lima.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albertin Ramdin, ofrece una ponencia en la Universidad San Martín de Porres (USMP) titulada ‘Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas’, con la que será investido doctor honoris causa.

(foto)(vídeo)

Viena.- El consejero federal suizo Ignazio Cassis inaugura la presidencia suiza de la OSCE en Viena.

(foto)(vídeo)

Viena.- El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se reúne con el presidente austríaco Alexander van Bellen en Viena.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- La yeshivá Mishmar HaTorah (Jerusalén) reivindica que el estudio de la torah y el alistamiento de ultraortodoxos judíos al Ejército israelí son compatibles, en contra de la opinión mayoritaria de dicha comunidad.

(foto)(vídeo)

Manila.- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón se reúne con su homólogo filipino.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- Los cuatro miembros de la Crew-11 caerán este jueves de manera controlada en el océano frente a California a bordo de una cápsula de SpaceX a las 3:40 EST (8:40 GMT) tras partir el miércoles de la Estación Espacial Internacional (EEI), dos semanas antes de los previsto debido a la emergencia médica de uno de los tripulantes.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- La basílica de San Pablo Extramuros coloca en su nave derecha, a unos 13 metros de altura, el mosaico con el rostro del papa León XIV, elaborado por el Taller de Mosaicos del Vaticano con esmaltes vítreos y oro, cumpliendo con la tradición que acompaña la elección de cada pontífice.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Comienzan las famosas Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan con su tradicional comparsa y conciertos, en una edición dedicada al director y actor puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El equipo de ‘El caballero de los Siete Reinos’, la precuela de ‘Juego de Tronos’, presenta en una rueda de prensa en Berlín esta nueva serie de HBO, que se estrena el 19 de enero y que está protagonizada por el caballero Ser Duncan el Alto (Peter Clafey) y su escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

(foto)(vídeo)

rci/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.