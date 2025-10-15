Jueves 16 de octubre de 2025 (23.50 GMT)

6 minutos

(Actualiza con FMI, elecciones en Nueva York y homenaje a Liam Payne).

Madrid, 15 oct (EFE).-

París.- La Asamblea Nacional francesa examina dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de la Francia Insumisa contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu.

(foto) (vídeo)

Bruselas.- Un jurado formado por doce personas dicta sentencia este jueves sobre el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez, supuestamente asesinada por su exnovio en octubre de 2022.

(foto) (vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu y visita la acampada de mujeres que defienden la paz en Gaza.

(foto) (vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación en Bruselas tras reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu y visitar la acampada de mujeres que defienden la paz en Gaza.

(foto) (vídeo)

Bruselas.- La eurodiputada Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, Ana Redondo, ofrecen una rueda de prensa conjunta en el Parlamento Europeo para abordar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con especial atención al derecho al aborto en España y en la Unión Europea.

(foto) (vídeo)

Bruselas.- Rueda de prensa de la alta representante de la Comisión Europea, Kaja Kallas, sobre la hoja de ruta para la preparación en materia de defensa, que incluye el muro de drones.

(foto) (vídeo)

Roma.- La reina Letizia de España, el papa León XIV o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras autoridades, participan en Roma en el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

(foto) (vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, hace una declaración de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano de cara a la próxima cumbre europea en Bruselas.

(foto) (vídeo)París.- La casa de subastas Drouot presenta y pone a la venta una obra maestra olvidada de Renoir.

(foto) (vídeo)París.- La Fundación Louis Vuitton de París estrena una nueva exposición monográfica dedicada a repasar en profundidad la trayectoria de otra de las grandes figuras del arte contemporáneo, el alemán Gerhard Richter.

(foto) (vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, interviene en el foro Semana Rusa de la Energía.

(foto) (vídeo)

Londres.- La feria Frieze londinense celebra el arte contemporáneo un año más, en su edición 2025 donde galerías españolas como 1Mira, Casado Santapau o Apartamento tienen su propio espacio.

(foto) (vídeo)

Punta Cana (República Dominicana).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

(foto) (vídeo)

Washington.- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ofrece una rueda de prensa en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

(foto) (vídeo)

Washington.- El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, participa en un foro de la reunión anual del Institute of International Finance.

(foto) (vídeo)

Washington.- La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, participa en un foro de la reunión anual del Institute of International Finance.

(foto) (vídeo)

Nueva York.- Se celebra el primer debate de los candidatos a alcalde de Nueva York antes de las elecciones del 4 de noviembre, en el que participarán el demócrata Zohran Mamdani, que lidera las encuestas, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, con el alto coste de vida en la ciudad como una de las mayores preocupaciones de la población.

(foto) (vídeo)

Nueva York.- Una cocina comunitaria de Nueva York ofrece una cena de siete y los clientes son los que deciden si pagan 15, 45 o 125 dólares por el manjar.

(foto) (vídeo)

Los Ángeles.- Gloria Estefan y Laila Lockhart Kraner se embarcan en una aventura con ‘La casa de muñecas de Gabby: La película’, un filme infantil que trae un mensaje para los adultos: «No olvidarse del niño interior», dijo a EFE la artista cubana.

(foto) (vídeo)

Miami.- La cantante mexicana Ángela Aguilar y el puertorriqueño Lenny Tavárez reciben este jueves el premio MUSA en una gala del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, que también presenta al español Enrique Bunbury como nuevo miembro y a ‘El Rey’, de José Alfredo Jiménez, como ‘Canción de todos los tiempos’.

(foto) (vídeo)

Miami.- Directivos de las compañías Mercado Libre, la Corporación Multi Inversiones (CMI), FedEx América Latina y el Caribe y Embraer serán galardonados con los Premios BRAVO Business 2025, que concede anualmente en Estados Unidos el Council of the Americas COA) al empresariado latinoamericano.

(foto)

Ciudad de México.- La Fundación Euroamérica y la Unión Europea organizan en Ciudad de México el VI Foro México-Unión Europea en el que funcionarios europeos y mexicanos buscan reforzar la asociación económica y política desde la inclusión y la sostenibilidad.

(foto) (vídeo)

Buenos Aires.- A un año de la muerte del cantante inglés Liam Payne en un hotel de Buenos Aires, sus seguidoras argentinas le rinden homenaje, mientras esperan el inicio del juicio que sentará en el banquillo solo a dos de los cinco acusados inicialmente.

(foto) (vídeo)

