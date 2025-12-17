Jueves 18 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 17 dic (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la UE celebran una cumbre centrada en tratar de sacar adelante la ayuda financiera a Ucrania mediante un préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia, una medida clave para la solvencia de Kiev a la que se opone principalmente Bélgica, donde se custodia la mayor parte de los activos, ante las amenazas de represalias de Moscú.

Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamará en la cumbre una mayor ambición que la reflejada en la propuesta de la Comisión para los próximos presupuestos comunitarios, con el fin de afrontar con garantías los retos que los Veintisiete tienen ante sí.

Bruselas.- Las principales organizaciones españolas de productores agrícolas convocan una protesta en Bruselas en contra de futuros recortes en la Política Agraria Común, coincidiendo con la celebración de la cumbre de líderes de la UE.

Varsovia.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Polonia, donde se reunirá con el presidente, Karol Nawrocki, así como con el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz y con su homólogo británico John Healy.

Lisboa – Lectura del fallo en un tribunal de Lisboa contra el presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por unos carteles contra los gitanos de su campaña para las elecciones presidenciales de enero, tras una denuncia de seis personas de este colectivo.

Londres.- El Banco de Inglaterra dará a conocer su decisión sobre si mantiene o baja los tipos de interés.

Fráncfort.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés y las nuevas proyecciones macroeconómicas, de crecimiento e inflación.

París.- Los sindicatos agrícolas franceses han llamado a bloquear Francia este jueves para hacer todo lo posible para impedir la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, mientras prosigue la protesta que prendió hace una semana contra el sacrificio de los rebaños bovinos afectados por la dermatosis nodular contagiosa.

Miami.- Eileen Higgins es investida como alcaldesa de la ciudad de Miami y se convierte en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la Alcaldía.

Quito.- Reconocida por sus más de 60 libros de literatura infantil y juvenil publicados, la ecuatoriana María Fernanda Heredia ha tejido -letra a letra- una trayectoria que une la memoria íntima del papel con la expansión de digital, y celebra que hoy haya «una convivencia necesaria, sana y viable» en los dos formatos.

Río de Janeiro.- Un papá Noel se sumerge en el acuario de Río de Janeiro, un acto ya tradicional en las vísperas de Navidad.

Montevideo.- La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada presenta en una rueda de prensa la exposición ‘En Retrospectiva – 40 años de diseño y creatividad de Ágatha Ruiz de la Prada’, que estará en Uruguay desde el 20 de diciembre hasta el 22 de marzo.

Bogotá.- El cerro de Monserrate, en el oriente de Bogotá, se ilumina con ‘Las Luces del Mundo’, un viaje por 11 países que enciende la Navidad de la capital colombiana.

Buenos Aires.- La Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera de Argentina, ha convocado para este jueves una movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, envió la semana pasada al Congreso.

La Habana.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) donde se abordarán el plan anticrisis del Gobierno y el presupuesto nacional para 2026. En esta ocasión la sesión se condensará en un día y se realizará de forma telemática debido a la profunda crisis que sufre el país.

Rabat.- Las labores de reconstrucción avanzan en Marruecos dos años después del seísmo que golpeó en septiembre de 2023 varias provincias del Atlas y causó cerca de 3.000 muertos, y aunque las autoridades cifran en más de un 90 % el progreso de los trabajos, algunos afectados denuncian seguir en situación precaria y haber quedado excluidos de las ayudas estatales.

