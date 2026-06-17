Jueves 18 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 17 jun (EFE).-

Bruselas.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) inician una cumbre de dos días centrada en cómo impulsar la competitividad de la economía europea, el primer borrador para el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 y las recientes incursiones de drones rusos en territorio europeo.

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Bruselas.- El presidente español, Pedro Sánchez, participa en la primera jornada de una cumbre de líderes de la UE que estará centrada en negociar el próximo marco presupuestario de los Veintisiete, analizar la relación comercial con China y el acuerdo entre Irán y EEUU para poner fin a su conflicto.

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Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas previa al Consejo Europeo. Previamente, a partir de las 12:30 horas, Feijóo realizará una intervención ante los medios.

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La Habana.- La Asamblea Nacional de Cuba evalúa el paquete de reformas económicas anunciado el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes presiones por parte de EE.UU. para aplicar cambios sustanciales en la economía y la política.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para consolidar el apoyo de todo el G7, incluido Estados Unidos, a la recuperación de su plena soberanía y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva y a su ocupación.

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Bogotá.- La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el 21 de junio definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Ciudad de Panamá.- En el marco de la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, impulsado por el libertador Simón Bolívar, la embajada de España presenta el libro ‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’, basado en la obra del reconocido escultor español Mariano Benlliure (1862-1947).

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre Libia, después de que la misión de la organización, Unsmil, concluyera los trabajos del llamado ‘Diálogo Estructurado’ que ha impulsado una hoja de ruta para avanzar hacia la celebración de elecciones y un gobierno unificado en el país del norte de África, con el deseo de lograr un avance «realista y viable» en el proceso.

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Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre Rusia-ASEAN, en la que intentará responder a las amenazas de sanciones del G7 con nuevos acuerdos energéticos con los países asiáticos.

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Roma.- El papa recibe en audiencia al presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, que se encuentra de gira por Europa y que vendrá probablemente a invitar oficialmente a su país al pontífice, que vivió 20 años en Perú.

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Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre Rusia-ASEAN, en la que intentará responder a las amenazas de sanciones del G7 con nuevos acuerdos energéticos con los países asiáticos.

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Estrasburgo (Francia).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita el Consejo de Europa con motivo de la firma por parte de España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía.

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Chicago (EE.UU.).- El expresidente de EE.UU. Barak Obama inaugura el Centro Presidencial Obama que pretende conmemorar los años que pasó en la Casa Blanca y proyectar su legado a las futuras generaciones.

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Buenos Aires.- La científica y astronauta española Sara García participa en un acto del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires junto al divulgador argentino Diego Córdoba.

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Madrid.- Los casos de violencia sexual en conflictos «han sufrido un aumento vertiginoso de más del 100 % desde 2024», lo que evidencia un panorama «sombrío» con nuevos países -Israel y Rusia- entre los que utilizan la violencia sexual como arma de guerra.

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Roma.- Se presenta en Roma la Fundación Raffaella Carrà Ets, con la presencia de Gian Luca Pelloni Bulzoni, hijo adoptivo de la artista y presidente de la Fundación, y Matteo Pelloni, sobrino de la estrella italiana

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Londres.- Sotheby’s expone ‘Nympheas’ del genio de la pintura Claude Monet, antes de su subasta el próximo día 24 de junio, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras).

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Miami.- El chef Antoni Porowski, conocido por la serie ‘Queer Eye’, escoge Ciudad de México como el único destino latinoamericano de su nueva serie ‘Best of the world’ (‘Lo mejor del mundo’) de National Geographic y describe la urbe en una entrevista con EFE como la «mejor primera cita» y un lugar «acogedor» para extranjeros y personas LGTBI.

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Barcelona.- Sónar abre su 33.ª edición, la primera que unifica sus formatos de Día y Noche en la Fira Gran Vía de L’Hospitalet tras la marcha de sus fundadores, con una jornada en la que destacan la celebración de los 50 años de Cabaret Voltaire, el proyecto ‘STOOR’ del holandés Speedy J o la provocación de la española Metrika.

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Londres.- Celebración del Royal Ascot, el evento de carreras de caballo que se celebra en el hipódromo de Ascot, a las afueras de Londres. El evento destaca por un estricto código de vestimenta, ya que en los recintos más exclusivos los hombres deben llevar chaqué, chaleco y sombrero de copa y pamelas en el caso de las mujeres.

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Nueva York.- Nueva York se prepara para recibir este jueves a los New York Knicks en un histórico desfile encabezado por el alcalde Zohran Mamdani, quien acompañará a la franquicia en un recorrido por Manhattan para celebrar el primer título de la NBA conquistado por el equipo en 53 años.

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Ciudad de Panamá.- En el marco de la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, impulsado por el libertador Simón Bolívar, la embajada de España presenta el libro ‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’, basado en la obra del reconocido escultor español Mariano Benlliure (1862-1947).

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lgs/EFE

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