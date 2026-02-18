Jueves 19 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 18 feb (EFE).-

Nueva Delhi.- Líderes globales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, así como los máximos directivos de Silicon Valley se reúnen en Nueva Delhi con motivo de la Cumbre de Impacto IA, que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial.

Redacción internacional.- El ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes, arranca este jueves en varios países africanos, con Marruecos, Argelia y Egipto a la cabeza, siguiendo los pasos de sus vecinos de Oriente Medio, que se adelantaron y estrenaron el miércoles esta festividad religiosa que cambia la gestión del tiempo para cientos de millones de fieles.

Moscú.- La estación espacial soviética MIR, la primera plataforma multimodular tripulada de la historia que fue puesta en órbita hace 40 años, sentó las premisas para la creación de la Estación Espacial Internacional (EEI) y fue testigo del ocaso y la desintegración de la Unión Soviética.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre y jefe del Gobierno de transición de Malasia.

Londres.- La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, admitió en una entrevista con EFE en Londres que sospecha que el número de muertos en las protestas en ese país sea «mucho mayor» de los 3.000 estimados por las autoridades iraníes y enfatizó que un muerto ya «es bastante grave» y nadie debería perder la vida por «denunciar la situación del país».

Londres.- Apertura de la Semana de la Moda de Londres, que durará hasta el 23 de febrero. En la inaguración desfilarán las colecciones de Paul Costelloe y Harris Reed.

Berlín.- Amanda Seyfried presenta este jueves, fuera de competición en la Berlinale ‘The Testament of Ann Lee’, tras haber pasado por Venecia, mientras a la lucha por el Oso de Oro llegan ‘The Loneliest Man in Town’, de la austríaca Tizza Covi, y ‘Soumsoum, la nuit des astres’, del chadiano Mahamt-Saleh Haroun.

París.- Conferencia de prensa final de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Lille (Francia).- El Museo Metropolitano de Lille de Arte Moderno, Arte Contemporáneo y Arte Marginal (LaM), único en Europa por su confluencia de estilos, reabre este jueves tras 17 meses de obras de renovación con una exposición dedicada al pintor abstracto ruso Vassily Kandinsky (1866-1944).

Seúl.- El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, recibe la sentencia por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, después de que la Fiscalía solicitara en enero la pena de muerte, abolida de facto en el país asiático.

Miami (EEUU) – La mudanza del empresario y magnate Marc Zuckerberg a Florida, motivada por los impuestos, refleja el creciente atractivo de Miami para los ultrarricos, que se han duplicado en la ciudad en la última década, según un reporte de Henley & Partners, mientras que otras ciudades como Palm Beach y Miami Beach son ya las más caras de EE.UU. después de Nueva York.

Miami.- La ceremonia de ‘Premios Lo Nuestro’ reconoce a los mejores exponentes del pop, urbano, regional mexicano y tropical.

Bogotá.- Trabajadores y sindicatos participan este jueves en manifestaciones convocadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en defensa del llamado «salario vital», tras la suspensión por el Consejo de Estado del decreto que aumentó el salario mínimo en 23,7 %.

San Juan.- ‘La Liga Femenina’ promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema ‘Yo perreo sola’.

Lima.- El Congreso de Perú escoge al nuevo presidente interino del país, tras la destitución de José Jerí, para dirigir el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.

epp/EFETV

