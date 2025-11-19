Jueves 20 de noviembre de 2025 (20.30 GMT)

Viena.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra su reunión de invierno, centrada en el polémico programa nuclear de Irán, en la situación nuclear en Ucrania y en el anuncio de Estados Unidos y Rusia de querer reanudar, después de tres décadas de moratoria, los ensayos para bombas atómicas.

Berlín.- Comienza ante el Tribunal Superior de Justicia de Berlín el juicio contra el presunto atacante de un turista español que fue apuñalado el pasado 21 de febrero cuando visitaba el monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín.

Ciudad de México.- El movimiento Generación Z convoca una protesta contra la inseguridad y la corrupción que coincide con el tradicional desfile militar del 20 de noviembre por parte del Ejército mexicano en Ciudad de México, en medio de tensiones tras los disturbios en la protesta celebrada el pasado sábado.

Nueva York.- Sotheby’s subasta en Nueva York el cuadro de la mexicana Frida Kahlo ‘El sueño’, valorado entre 40 y 60 millones de dólares, y que puede convertirse en la obra más cara de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.

Tegucigalpa.- Las Fuerzas Armadas de Honduras inician la distribución del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre, entre advertencias de la comunidad internacional para que se respete la independencia de los órganos electorales.

Leópolis.- Después del ataque más mortífero de la guerra contra el oeste de Ucrania, que mató la víspera a al menos 25 personas en Ternópil y provocó cortes masivas de energía, en Ucrania vuelven a intensificarse los llamamientos a los socios europeos para que refuercen la defensa aérea del país invadido.

Bruselas.- La Unión Europea impulsa una reunión del Grupo de Donantes para Palestina con la presencia de su primer ministro, Mohamed Mustafa, y la participación de unas 60 delegaciones.

Bruselas.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la agresión rusa contra Ucrania tras un intercambio informal de opiniones con su homólogo ucraniano.

Bruselas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios a su llegada al consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Londres.- La organización ‘Defend Our Juries’ (Defendamos Nuestros Jueces) se manifiesta contra la ilegalización por terrorismo de ‘Palestine Action’, una semana antes su revisión judicial.

Ginebra.- La actriz germanochilena Amalia Kassai reflexiona sobre cine, feminismo y política en una entrevista para EFE en Ginebra, donde la película de Sebastián Lelio «La ola», en la que ella trabaja, inauguró el festival de cine latinoamericano FILMAR.

Ginebra.- La ONU celebra la Cumbre de Jóvenes Activistas, que este año rinde homenaje a cinco jóvenes excepcionales que utilizan la tecnología para impulsar cambios positivos en sus comunidades y países.

Ginebra.- La presidenta de la undécima reunión de las partes de la Convención de la OMS contra el Tabaco (COP11), la panameña Reina Roa, comenta en entrevista para EFE el estado de las negociaciones y el actual momento en la lucha antitabaco, enfocada hacia fenómenos como el avance del cigarrillo electrónico y otros productos alternativos al tabaco convencional.

Lima.- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), inhabilitado por el Congreso para ser candidato en las próximas elecciones de 2026, realiza sus alegatos finales en el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua.

Miami.- La mayor jornada filantrópica de una sola ciudad en Estados Unidos, ‘Give Miami Day’, se celebra este jueves con la meta de superar los 39,5 millones de dólares en donativos para unas 1.400 asociaciones, en un contexto en el que un tercio de las organizaciones civiles del país enfrenta serias disrupciones en su financiación.

Nueva York.- El Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists), una organización que defiende la libertad de prensa y apoya a periodistas en todo el mundo, entrega sus premios anuales, que reconocen la labor de los periodistas ecuatorianos Elvira del Pilar Nole y Juan Carlos Tito, forzados a huir del país como consecuencia de sus investigaciones sobre bandas de narcotraficantes, o al chino Dong Yuyu, encarcelado en el país asiático por cargos de espionaje.

Bogotá.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Nastassja Rojas, habla en una entrevista con EFE en Bogotá sobre las crecientes tensiones en las aguas del Caribe y el Pacífico por la guerra antidrogas de Estados Unidos.

Bogotá.- La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente», advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Natassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump «claridad» sobre los más de 80 muertos.

Buenos Aires.- Javier Tebas, presidente de La Liga de España, se presenta en el evento Olé Summit 2026 en Buenos Aires para hablar sobre liderazgo en el mercado del fútbol global.

Montevideo.- Luego de la dura derrota sufrida por Uruguay en un amistoso frente a Estados Unidos, el seleccionador de la Celeste, Marcelo Bielsa, brinda una conferencia de prensa en Montevideo.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile militar en donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

Abuya.- Un tribunal de Nigeria dicta sentencia en el caso del líder del grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, acusado de terrorismo por organizar ataques contra las fuerzas de seguridad e instituciones públicas en el sureste del país.

Nueva Delhi.- Entre la memoria de los Andes y la espiritualidad de la India, el diseñador peruano Adrián ILave Inka presentó en Nueva Delhi su propuesta de «arqueomoda», un concepto que, dijo a EFE, busca despertar conciencia sobre la geografía y la historia originaria de los pueblos a través de la moda.

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

