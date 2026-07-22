Jueves 23 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 22 jul (EFE).-

Manila.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea participan en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Vídeo)(Foto)

Naciones Unidas.- La ONU celebra el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, en el que los aspirantes presentarán sus propuestas antes del inicio de los sondeos informales del Consejo de Seguridad.

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Deir al Balah (Franja de Gaza).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y «acorralar» a los residentes del área.

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Sao Paulo.- Con el exmandatario Jair Bolsonaro preso e inhabilitado tras el intento de golpe de Estado, la derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre, frente a una izquierda que apuesta por una nueva victoria del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Taipéi.- China ha transformado la naturaleza de su cerco sobre Taiwán este año, con un menor envío de aviones de guerra a través del estrecho y un refuerzo de su presencia marítima en torno a la isla, especialmente frente a su costa oriental, un área que alberga vías clave para el comercio mundial.

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Fráncfort.- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,25 % después de que la inflación general bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual.

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Fráncfort.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, presenta el diseño de los nuevos billetes de euro en la sede central de la entidad tras la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno.

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Ciudad de México.- La organización Unidas presenta en Ciudad de México el informe ‘Hilando el cambio’ el cual aborda las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la industria maquila-textil, así como propuestas para avanzar hacia un sector justo, inclusivo y respetuoso de los derechos laborales.

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Starbase (EE.UU.).- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran envergadura Starship después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por un fallo en el encendido de los motores.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Comienza este jueves una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y en el que destacan los llamativos disfraces de muchos de los asistentes.

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Venecia.- El Festival de Venecia anuncia la lista de películas que competirán por su León de Oro en su edición 83, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre.

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Londres.- El mercadillo londinense de Borough acoge cada día largas colas de visitantes para comprar una porción de paella en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas.

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Nueva York.- La casa de subastas Sotheby’s presenta a la prensa ‘Botero en Nueva York’, una exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana y que cuenta con obras nunca antes mostradas al público.

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Quito.- Presentan en Ecuador el libro ‘Metales de los Andes’, un libro que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica desde 2020, investigación que dio origen luego a la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y que se enriqueció con las investigaciones más recientes sobre metalurgia prehispánica en los Andes.

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Buenos Aires.- El argentino Boca Juniors recibe este jueves al chileno O’Higgins en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

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Bogotá.- Partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas. Estadio El Campín.

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epp/EFE

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