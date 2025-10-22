Jueves 23 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) debatirán este jueves por primera vez sobre los problemas de acceso a la vivienda en el continente, un problema considerado estructural, al tiempo que abordarán otros asuntos como la simplificación burocrática y las vías para encontrar un equilibrio entre la competitividad económica y los objetivos climáticos.

Bruselas.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

Jerusalén.- El Tribunal Supremo de Israel celebra una vista para estudiar la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y Territorios Palestinos para permitir el acceso a Gaza a periodistas. La Corte ya rechazó la petición en enero de 2024 alegando motivos de seguridad y la vista de la segunda petición viene atrasándose desde que se presentó, en septiembre de 2024.

Buenos Aires.- El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en el Vaticano a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, en una visita histórica en la que el monarca y el pontífice protagonizarán un inédito rezo en la Capilla Sixtina para estrechar lazos entre la iglesia católica y la anglicana.

Puerto Príncipe.- Haití se prepara para la llegada de la tormenta tropical Melissa, que este jueves podría convertirse en huracán, en un país muy golpeado ya por la falta de infraestructuras y altos niveles de violencia por las pandillas, algo que podría multiplicar los efectos de las fuertes lluvias en esta empobrecida nación caribeña.

Ciudad de México.- A dos años del azote del huracán Otis, el balneario de Acapulco, uno de los puertos más visitados de México, sigue intentando recuperarse a nivel turístico no sólo por la destrucción de los últimos meteoros, sino también por la creciente violencia que ahuyenta a los turistas.

Berlín.- El comisario europeos de Defensa, Andrius Kubilius, el presidente de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger, y el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, participan en el ‘Berlin Global Dialogue’.

Berlín.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, explica en rueda de prensa su estimación fiscal para este ejercicio y los siguientes.

Yakarta.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Yakarta con su homólogo, Prabowo Subianto, en un contexto de tensiones comerciales debido a los aranceles impulsados por Estados Unidos.

Lisboa.- La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y aprobada con los votos del partido de ultraderecha Chega, entra en vigor este jueves con limitaciones a la inmigración, especialmente en lo que respecta a la reagrupación familiar y la residencia de nacionales de países lusoparlantes.

Lisboa.- Zohra Lodhia y Sarika Karim son portuguesas que llevan hiyab, el velo islámico que cubre el cabello, y defienden el derecho de la mujer a elegir el atuendo que prefiera, en un momento en que el Parlamento ha dado el primer paso para aprobar una iniciativa presentada por el partido de ultraderecha Chega para prohibir el burka.

Nueva York.- Se celebra el segundo debate de los candidatos a alcalde de Nueva York antes de las elecciones del 4 de noviembre, en el que participarán el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Londres.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, participa este jueves en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido junto al secretario de Estado de Negocios y Comercio británico, Peter Kyle, y posteriormente interviene en un coloquio con la titular de Economía británica, Rachel Reeves.

Roma.- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, inaugura en la Real Academia de España en Roma la 97ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que se reúne por primera vez fuera de España.

Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la cumbre del PPE que se celebra en Bruselas y hará declaraciones a la prensa posteriormente.

Cagliari (Italia) – Se reanuda en el Tribunal de Cagliari (isla Cerdeña) el juicio contra la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, después de que la primera vista fuese aplazada el mes pasado por cuestiones procesales sobre la tutela del menor.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, dirigen una reunión sobre demografía y política familiar

Cabo Cañaveral (EEUU).- Lanzamiento del satélite de comunicaciones español ‘SpainSat NG II, encapsulado en un cohete de la compañía Space X, desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral (EE.UU.), luego de que fuera aplazado en la víspera.

Bruselas.- La iniciativa del Gobierno español para proponer a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional revive un reclamo que hace más de seis años puso sobre la mesa el Parlamento Europeo, donde hoy el negociador jefe de este asunto ve claro, en una entrevista con EFE, que las razones históricas tras el retraso y adelanto de los relojes no tienen sentido en la actualidad.

Montevideo.- Se realiza el congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe en Montevideo, con la participación de la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Dominique Pradalié.

París.- Entrevista a Raquel Villaécija, periodista y autora del libro ‘La Vergüenza. Crónica del juicio del caso Pelicot’ (Penguin Random House), que cuenta el histórico proceso en el que se juzgaba a 51 hombres por violar durante una década a Gisèle Pelicot, aprovechando que su entonces marido, el cerebro del plan, la drogaba con ansiolíticos.

París.- Se presenta el nuevo cómic 'Astérix en Lusitania', en el que los héroes galos Astérix y Obélix viajan a la Portugal de la época romana.

París.- La escritora española Rosa Montero inaugura el curso en la prestigiosa universidad parisina de la Sorbona, con una clase magistral.

Miami.- La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se celebra en Miami, donde se espera la primera actuación de Daddy Yankee tras su retiro y la presencia de Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones, así como artistas como Peso Pluma, Pablo Alborán, Laura Pausini y Gloria Estefan, entre otros.

El Gouna (Egipto).- La actriz española Hiba Abouk admite por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado la «quitaron» de un papel en una serie en Francia después de pronunciarse públicamente por su apoyo a Palestina, pero es algo de lo que se alegra: «Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada»

París.- Presentación del recorrido del Tour de Francia de 2026 que comenzará en Barcelona.

Ciudad de Guatemala.- Se disputan las competencias finales de Ecuestres de los Juegos Centroamericanos en Guatemala, específicamente la modalidad de prueba completa, en dos sedes distintas de la capital del país.

