Jueves 25 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 24 jun (EFE).-

Gdansk (Polonia).- Varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenkov, participan en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk.

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Gdansk (Polonia).- Los líderes de ocho países europeos, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, y la presidenta de la Comisión Europea celebran una cumbre sobre el flanco oriental de la Unión Europea (UE), la segunda reunión en este formato después de la de Helsinki en diciembre de 2025.

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La Habana.- Los restos mortales del vice primer ministro cubano Ramiro Valdés son inhumados en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, cuatro días después de su muerte a los 94 años Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, Santa Clara, Villa Clara.

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Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entrega las credenciales a los senadores electos en los comicios celebrados el pasado 12 y 13 de abril, que dibujan una cámara dividida a partes iguales en dos bloques: la derechia y un conjunto de fuerza de centro y de izquierda.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne este jueves en Ciudad de México con el rey Felipe VI de España, un encuentro que simboliza el fin de un periodo de tensiones y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral.

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La Habana.- Los hoteles y las playas de Varadero vacíos y las callejuelas de La Habana Vieja sin extranjeros son la fotografía más descriptiva del desplome del turismo en Cuba, un drama que, más allá de las cifras macroeconómicas, está teniendo un impacto concreto en muchos profesionales y sus familias.

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Washington.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en un foro en el Atlantic Council de Washington. Atlantic Council.

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Washington.- Inauguración del mural «Spain at the birth of the United States», del autor español Paco Roca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Washington.- El departamento de Estado de EEUU organiza jueves y viernes una reunión de la alianza tecnológica conocida como «Pax Silica», al que asisten representantes de 14 países y ejecutivos de empresas clave de la cadena de suministro de inteligencia artificial (IA), semiconductores y minerales críticos para enfrentar la creciente presión china en esos ámbitos.

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Nueva York.- Entre los rascacielos del Distrito Financiero de Nueva York se esconde Fraunces Tavern, una puerta a la fundación de Estados Unidos que este año cumple 250 años, donde hoy se sirven whisky, ostras y hamburguesas donde George Washington despidió a sus tropas tras ganar la Guerra de la Independencia.

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Europa.- Continúa en Europa el calor sofocante con temperaturas extremas que afectan a millones de personas en una veintena de países del continente y alteran tanto horarios laborales y escolares como transportes y servicios eléctricos.

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París.- El máximo nivel de alerta por calor se amplía en Francia este jueves a 72 departamentos del centenar de departamentos, lo que significa 14 más que el miércoles y cerca de las tres cuartas partes del país.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los primeros ministros de los estados federados de Alemania.

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Miami.- Organizaciones civiles protestan en el Ayuntamiento de Miami para exigir que la Policía revoque su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuya oficina en la ciudad lidera los arrestos migratorios a nivel nacional en Estados Unidos.

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Rabat.- Rueda de prensa del «comité nacional de apoyo a las víctimas de represión del movimiento generación Z», que reúne a activistas y familiares de miembros del movimiento de protestas juvenil encarcelados.

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Nairobi.- Marcha convocada por familiares, activistas, opositores y amigos para honrar a los al menos 60 fallecidos en las protestas antigubernamentales que culminaron con la invasión del Parlamento de Kenia el 25 de junio de 2024, que fueron duramente reprimidas por la Policía.

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Tokio.- El joven pianista Martín García García, único español en subir al podio del prestigioso concurso internacional de Chopin, regresa de nuevo a Japón, un país hacia el que siente una profunda devoción, y donde el público nipón se rinde a su talento con entradas agotadas para su octava gira por el archipiélago.

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Roma.- Roma acoge del 25 al 28 de junio de 2026 la celebración del 80 aniversario de la Vespa con cuatro días de actividades abiertas al público que reunirá a conductores y aficionados para revivir el espíritu de un icono que conecta generaciones, culturas y estilos de vida desde 1946.

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Londres.- Inauguración en el londinense barrio de Soho de ‘¡Frida Icónica!’, una instalación dedicada a Frida Kahlo, por su 119 aniversario, compuesta por cuatro retratos que se unen para formar el perfil de la artista mexicana de frente y que transformará la calle en un lienzo lleno de color y arte público.

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Madrid.- El éxito de los videojuegos extremadamente difíciles se basa en resortes psicológicos y químicos en el cerebro, liberación masiva de dopamina y sensación real de triunfo y alivio. Esta es la base de ‘Super Meat Boy’, un clásico, uno de los pioneros del fenómeno indie, que ahora regresa con una propuesta inmersiva en 3 dimensiones tal y como explican a EFE sus desarrolladores.

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Quito.- Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo.

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lgs/EFE

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