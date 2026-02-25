Jueves 26 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Jerusalén.- Segunda jornada de la visita oficial del primer ministro indio, Narendra Modi, a Israel, en la que tiene previsto visitar el museo de la memoria del Holocausto.

(Foto) (Vídeo)

Ginebra.- Irán y Estados Unidos mantienen una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra en medio de los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con atacar a la República Islámica si no cierran un acuerdo y del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

(Vídeo)

Ginebra.- Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, lideradas por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional Rustem Umérov y los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, se reúnen en Ginebra para negociar un posible acuerdo económico para la reconstrucción del país.(Foto) (Vídeo)

Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, presiden en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países.

(Foto) (Vídeo)

Cagliari (Italia).- Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar en el proceso en Cagliari (Italia) en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia).

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se reúne con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Georges Tzitzikostas.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- El ministro de Industria y Turismo del gobierno de España, Jordi Hereu, hará declaraciones a su llegada al consejo de Competitividad.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

(Foto)(Vídeo)

Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

(Foto)(Vídeo)

Berlín.- El proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero entra en la recta final, con la penúltima vista antes de la sentencia.

(Foto) (Vídeo)

París.- Juicio a tres sospechosos de haber robado piezas de las vajillas de porcelana del Elíseo.

(Foto) (Vídeo)

París.- Juicio a dos ciberacosadores, entre ellos el influencer Papacito, por ciberacoso a dos boxeadoras durante los juegos olímpicos, entre ellas Imane Khelif.

(Foto) (Vídeo)

París.- La película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho, son rivales en la categoría de mejor película extranjera de los premios César, los más importantes del cine francés, en la antesala de medirse en los Oscar.

(Foto) (Vídeo)

París.- Una decena de fotografías de España tomadas a finales del siglo XIX y coloreadas a mano en París hace unos 150 años se exponen por primera vez desde que fueron archivadas a partir de este jueves, en una galería de la capital francesa.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Premiere y alfombra roja de la película de terror ‘La Novia’ (‘The Bride!’) en la que estará el reparto principal de la misma, intérpretes como Penélope Cruz, Jessie Buckley o Christian Bale.

(Foto) (Vídeo)

Hangzhou (China).- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita, durante el último día de su viaje oficial a China, instalaciones de la empresa de robótica Unitree y de Siemens en la ciudad oriental china de Hangzhou, en una visita oficial en la que viaja acompañado de directivos de empresas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Airbus o Bayer.

(Foto) (Vídeo)

Tokio.- La mítica serie ‘Dragon Ball’ celebra este jueves los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación con renovadas expectativas por su regreso con una película y una nueva temporada tras permanecer en el limbo a raíz de la muerte en marzo de 2024 de su autor, Akira Toriyama.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE) pasa este jueves su último trámite en el Senado de Argentina, que de dar su visto bueno convertirá a este país en el primero del bloque suramericano en aprobarlo.

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, habla en una entrevista con EFE del informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que muestra una «persistencia del conflicto armado».

(Foto) (Vídeo)

Miami (EE.UU.).- Miami podría situarse entre las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que promete transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión de tráfico en Estados Unidos, según explicó a EFE Stuart Simpson, consejero delegado de la compañía.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, interviene en la Asamblea Nacional (Congreso) de Panamá.

(Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas incineran más de dos toneladas de cocaína decomisadas recientemente en las costas del país.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- Marcelo Gallardo dirige al River Plate por última vez, en el encuentro contra Banfield, en la séptima fecha del Torneo Apertura, al haber anunciado su renuncia como entrenador del club ‘millonario’.

(Foto) (Vídeo)

