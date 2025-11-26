Jueves 27 de noviembre de 2025 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 26 nov (EFE).-

Ankara.- El papa León XIV llega a Ankara para su primer viaje internacional y su primer acto será visitar el Mausoleo de Ataturk antes de una reunión en el palacio presidencial con el presidente turco, Recep Erdogan, con quien abordará previsiblemente la delicada situación internacional.

(foto)(vídeo)

Caracas/Washington.- Las autoridades dominicanas queman casi dos toneladas de drogas ocupadas este mes en las costas del país en dos acciones en apoyo a la operación Lanza del Sur, promovida por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, que coincide con la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas queman casi dos toneladas de drogas ocupadas este mes en las costas del país en dos acciones en apoyo a la operación Lanza del Sur, promovida por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

(foto)(vídeo)

Kiryat Shmona (Israel).- El alto el fuego entre Israel y el Líbano cumple este jueves un año marcado por los bombardeos diarios del Ejército israelí en territorio libanés. Este domingo, a tan sólo cuatro días de que la tregua cumpliera el año, culminaron con un ataque contra los suburbios de Beirut que mató al líder militar del grupo chií Hizbulá, Haizam Ali Tabatabai.

(foto)(vídeo)

Lima.- El tribunal que juzga al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido intento de golpe de Estado prevé anunciar sentencia, tras casi diez meses de proceso en el que también está acusada la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- Hong Kong evalúa los daños del incendio de gran magnitud en cuatro bloques residenciales del distrito de Tai Po, que deja más de una decena de fallecidos, decenas de heridos y un número indeterminado de personas atrapadas, en uno de los siniestros urbanos más graves registrados en la isla en los últimos años.

(foto)(vídeo)

Pekín/Toki.- La crisis diplomática entre Pekín y Tokio por Taiwán ha provocado una caída del turismo chino hacia Japón y un desvío de viajeros chinos hacia otros destinos, un golpe significativo para un sector importante para el país nipón, en un momento delicado para su economía.

(vídeo)

Teherán.- La voz feminista de Federico García Lorca resuena en Teherán con una representación en español de ‘La casa de Bernarda Alba’ que conecta con experiencias y restricciones a las que hacen frente muchas iraníes en la República Islámica de Irán.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Más de seis millones de hondureños podrán votar en las elecciones generales del día 30, en las que se plantean dudas sobre la correcta distribución del material electoral, que haya transparencia en las urnas, que las Fuerzas Armadas no se inmiscuyan en el escrutinio o que no haya violencia, como ocurrió en los comicios de 2017.

(foto)(vídeo)

Londres.- Presentación ante la prensa del «Huevo de Invierno de Fabergé», uno de la serie de los cincuenta y dos huevos de Pascua adornados con joyas creados por el joyero ruso Peter Carl Fabergé que saldrá a subasta el próximo 2 de diciembre en Christie’s.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro estonio, Kristen Michal, con quien abordará las relaciones bilaterales, la política de seguridad de defensa en el flanco oriental de la OTAN y el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y la portuguesa Lydia Jorge participan en un coloquio en el Instituto Cervantes de Lisboa en el marco del festival de literatura Eñe.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El artista y director de grandes figuras del flamenco, Pedro G. Romero, despliega en Bruselas un programa multidisciplinar sobre el flamenco durante cinco días para enseñar sobre el pasado y el presente de este género folclórico, con la destacada presencia del cantaor Tomás de Perrate, y también reflexionar sobre su futuro, abriendo campo a nuevas coreógrafas como Luz Arcas, en el marco de Festival Europalia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Las artistas escénicas y expertas en artes visuales Isabel Ferreira, Monika Aranda, Laida Azkona y Txalo Toloza aterrizan en Bruselas con una iniciativa artística que transforma Pamplona en un bosque urbano donde se produce un encuentro entre cuerpos, plantas y comunidad, en el marco del Festival Territorio, organizado por el Instituto Cervantes, y Europalia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La consejera española de Educación, Esther Niubó, atiende a los medios tras participar en el consejo de Educación y Cultura de la de la UE.

(foto)(vídeo)

París.- Conferencia de prensa sobre la situación de la gripe aviar en Francia.

(vídeo)

Ciudad de México.- Especialistas mexicanos abordan la problemática del VIH en México, que continúa siendo un desafío de salud pública pues tan solo en lo que va del 2025 se han confirmado cerca de 16.000 nuevos casos a nivel nacional.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El expresidente peruano Francisco Sagasti analizó con EFE en Montevideo el panorama político regional y las tendencias en ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe, durante su participación en un encuentro de la Iniciativa para el Conocimiento de las Américas (INKA).

(foto)(vídeo)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en octubre.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.