Jueves 28 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

Gaza.- Seguimiento de la situación en Gaza tras los últimos ataques israelíes y la situación de hambruna que vive gran parte de la población.

Naciones Unidas.- Debate en el Consejo de Seguridad dedicado a la situación en Haití, país caribeño sumido en una ola de violencia y pendiente de que la comunidad internacional decida el envío de una misión de paz.

Copenhague.- Se celebra un consejo informal de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE).

Berlín.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homóloga española Margarita Robles.

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inicia una serie de reuniones en Ciudad de México con ministros y empresarios brasileños con el objetivo de fomentar el intercambio comercial y la colaboración en proyectos económicos que beneficien a ambos países.

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, que corre el riesgo de tener que dimitir si pierde la moción de confianza que él ha mismo convocado el 8 de septiembre, pronuncia un discurso durante unas jornadas de la patronal Medef en las que también participan, en otro debate, responsables de los grandes partidos del Gobierno y de la oposición, como Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, o Manuel Bompard, de La Francia Insumisa.

Brasilia.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realiza una visita oficial a Brasil junto a una misión empresarial para presentar «ante ese gran mercado» oportunidades de inversión en su país.

Araçuaí (Brasil) – La creciente demanda mundial por litio, el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos, convirtió en un «El Dorado» al Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, pero dueña de las séptimas mayores reservas mundiales del mineral.

Santiago de Chile – La Unesco organiza en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión.

Montería (Colombia).- La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, participa en la ciudad de Montería en el Rivercity Global Forum, un espacio que reúne a alcaldes de distintas ciudades del mundo y a líderes de organizaciones internacionales para conversar sobre cómo impulsar un desarrollo urbano sostenible en las ciudades que viven de cara a sus ríos.

Yakarta.- Gremios y estudiantes de Indonesia convocan nuevas protestas en Yakarta y otras ciudades contra el aumento salarial aprobado para los diputados, un asunto que desató violentas manifestaciones el lunes que dejaron cientos de detenidos.

Hong Kong.- La magistratura hongkones continúa evaluando los cargos contra el empresario mediático Jimmy Lai y escucha sus alegatos finales en un juicio que se ha convertido en un termómetro del retroceso de libertades en el territorio y en un punto de fricción entre China y Estados Unidos.

Quito.- Repartido entre dos mundos geográficos al estar entre dos cadenas montañosas de los Andes, el Parque Nacional Podocarpus, en el sur de Ecuador, es un paraíso verde que alberga una riqueza endémica que florece entre la niebla, los ríos, las cascadas y las montañas.

Lima.- Los últimos hallazgos arqueológicos en Vichama, uno de los centros de Caral, la primera civilización de América, revelan un culto o veneración al sapo en una zona ahora desértica al norte de Lima, capital de Perú.

Venecia.- El húngaro Lazlo Nemes estrena en la competición de la Mostra de Venecia ‘Orphan’, drama familiar en la convulsa Budapest de 1957.

Venecia.- George Clooney y Emma Stone se disputan la atención en el Festival de Venecia, donde este presentan, respectivamente, ‘Jay Kelly’, una comedia sobre la fama dirigida por Noah Baumbach, y ‘Bugonia’, una historia sobre conspiranoia de Yorgos Lanthimos, ambas en la competición por el León de Oro.

Buenos Aires.- Previa de la inauguración de la edición 2025 de la feria de arte arteba en Buenos Aires, que contará con 67 galerías donde se exhibirán obras de más de 400 artistas locales e internacionales.

Bruselas.- El camino de la selección española de fútbol hasta convertirse en tetracampeona de Europa en el verano de 2024 arrancó en un 28 de agosto de 1920 en un humilde estadio en Bruselas, con un once reclutado entre clubes vascos, catalanes y gallegos que lograron vencer a la entonces vigente plata olímpica en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Amberes. Por Laura Zornoza (foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El entrenador de la selección mayor de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunciará la lista de convocados para los primeros partidos de la eliminatoria mundialista, donde los panameños enfrentarán a Surinam y Guatemala. Posteriormente, el técnico ofrecerá declaraciones en conferencia de prensa.

