Jueves 30 de octubre de 2025 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 29 oct (EFE).-

Busán (Corea del Sur).- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan, donde abordarán la guerra comercial, la crisis del fentanilo, TikTok y Taiwán, en el que será el primer encuentro entre ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Santiago de Cuba/San Juan– Cuba y Jamaica evalúan los daños tras el catastrófico paso del huracán Melissa, considerado uno de los más destructivos de los últimos años, mientras el fenómeno continúa su avance por el Caribe hacia las Bahamas.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Estudiantes ultraortodoxos protestan en Jerusalén contra su reclutamiento militar forzoso, que amenaza una exención histórica gracias a la que no tenían que servir en el Ejército israelí como el resto de jóvenes.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este jueves la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), entre denuncias del Frente Polisario, que asegura que el borrador de resolución propuesto por EEUU respalda el plan de autonomía marroquí para el territorio y relega la celebración de un referéndum.

(foto)(vídeo)

Roma.- Los protagonistas de ‘Stranger Things’ encaran su batalla final contra la oscuridad en la última temporada de esta popular serie fantástica, presentada este jueves en la feria internacional italiana de Lucca Comics & Games (norte de Italia).

(foto)(vídeo)

París.- El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, participará en el Foro de París por la Paz en el panel sobre Derecho internacional humanitario, en el que también participará el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

(foto)(vídeo)

Argel.- Refugiados saharauis se manifiestan contra la propuesta de resolución estadounidense que da prioridad a una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, coincidiendo con la votación de la misma ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del PIB en el tercer trimestre, después de haber aumentado un 0,3 % entre enero y marzo y caído un 0,3 % entre abril y junio.

(foto)(vídeo)

Karlsruhe (Alemania).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en la ceremonia conmemorativa del 75.º aniversario de la creación del Tribunal Federal de Justicia y de la Fiscalía Federal.

(foto)(vídeo)

Florencia.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés. Palazzo della Borsa, Piazza Mentana 2, 50122 Florencia, Italia.

(foto)(vídeo)(audio)

Montevideo.- La directora general de Médicos Sin Fronteras en Latinoamérica, Nancy Guerrero, insta en una entrevista con la Agencia EFE a los gobiernos de la región a «seguir presionando» para garantizar la continuidad del alto el fuego y lograr «el acceso masivo de ayuda humanitaria» a la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El director Ruben Fleischer (‘Zombieland’) recupera la saga de los magos con alma de Robin Hood que con sus trucos intentan luchar contra los ricos que acaparan la riqueza en ‘Now You See Me: Now You Don’t’, la tercera película de la franquicia, con una apuesta clara por la «magia práctica» y menos efectos digitales (CGI), obligando a su reparto (Jesse Eisenberg, Dave Franco y los nuevos fichajes) a entrenar durante meses para realizar los trucos a cámara «como si fuera un espectáculo en vivo».

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Entrevista con el cuarteto de saxofón SIGMA Project con motivo del estreno mundial en Bogotá de un nuevo álbum que contiene exclusivamente obras compuestas por tres compositores colombianos.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participan en un evento de Halloween en la Casa Blanca.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lleva a cabo una huelga nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud que atiende a los maestros.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 42 Congreso Mundial, que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Los Juegos Centroamericanos llegan a su final en Guatemala, con el país anfitrión como el principal protagonista en el medallero, seguido por Costa Rica y Panamá, en un evento que contó con 12 días de eventos deportivos, sin mayores incidentes sobre su organización, salvo por críticas a su acto inaugural.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.