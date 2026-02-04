Jueves 5 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 4 feb (EFE).-

Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa hoy escaño en el Parlamento Europeo.

(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que en la víspera participó en Bruselas en una conferencia organizada por movimientos ultraconservadores y de extrema derecha de una treintena de países europeos y latinoamericanos.

(foto)(vídeo)

Fráncfort.- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2 % en un momento en el que la depreciación del dólar reduce la inflación en la zona del euro, al abaratar los precios de las importaciones y debilitar la demanda de productos de la región.

(foto)(vídeo)(audio)

Miami.- El ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa, muestra su lado más ‘Íntimo’, su nuevo álbum grabado en vivo que compila más de 40 años de carrera e incluye revelaciones de las historias que inspiraron sus éxitos, según revela en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Quito.- Las plantaciones de rosas de Ecuador, tercer exportador mundial de flores, trabajan a destajo en estas semanas para cosechar las flores que se venderán en unos días en diversas partes del mundo por San Valentín, una de las fechas centrales para el sector florícola del país.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia afronta las elecciones de este domingo con programas electorales marcados por propuestas económicas de corte populista, en un momento en el que se espera que el país crezca este año a su ritmo más lento desde 2023, lastrado por la caída del turismo, el debilitamiento del consumo interno y la política arancelaria estadounidense.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Las elecciones de Tailandia del domingo evidenciarán las direcciones opuestas de los partidos y candidatos que concurren: la formación reformista, a priori favorita, vuelve a medir sus fuerzas con las poderosas fuerzas conservadoras del país, mientras se celebra en paralelo un referéndum clave para el proceso de democratización nacional.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El candidato presidencial y exministro socialista António José Seguro participa en varios eventos de campaña en Lisboa de cara a la segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo.

(foto)(vídeo)

París.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne en París con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth, y posteriormente hace declaraciones a los medios de comunicación.

(foto)(vídeo)

Ámsterdam.- El Rijksmuseum y la Galleria Borghese presentan desde mañana viernes en Ámsterdam “Metamorfosis”, una exposición que recorre más de 2000 años de historia del arte a partir de las Metamorfosis del poeta romano Ovidio, uno de los textos más influyentes de la cultura occidental.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio del Elíseo para sendas reuniones de trabajo.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Banco de Inglaterra da a conocer su decisión sobre si mantiene o baja los tipos de interés, al principios de este nuevo año.

(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Copa Airlines junto a Cirium, firma global especializada análisis y datos de aviación, celebran los once años de la aerolínea de bandera panameña como la más puntual de Latinoamérica.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El Índice de Confianza del Consumidor Panameño, correspondiente a enero de 2026 es presentado por la mayor cámara de comercio del país, que vive una prolongada crisis de empleo que no ha impedido que su crecimiento anual se sitúe en torno al 4 %, casi del doble de la región.

(foto)(vídeo)

Miami.- El Instituto de Arte Contemporáneo de Miami acoge la aclamada exhibición de Dolce&Gabbana ‘From the Heart to the Hands’ (Del corazón a las manos), que incluye más de 300 piezas de archivo y colecciones nuevas, así como salas inmersivas que exploran el proceso creativo de la firma.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La capital colombiana celebra el ‘Día sin carro’, una jornada que se lleva cabo cada año en febrero para crear conciencia sobre la necesidad de reducir la contaminación ambiental.

(foto)(vídeo)

Nuevo Taipéi.- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, difunde sus cifras de ventas de enero, después de cerrar un 2025 de ingresos récord gracias al ‘boom’ de la inteligencia artificial.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.