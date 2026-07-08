Jueves 9 de julio de 2026 (19.30 GMT)

Compartir

5 minutos

Madrid, 8 jul (EFE).-

Teherán/Washington.- Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak, justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por rota la tregua entre ambos países.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- Venezuela cumple dos semanas del devastador doble terremoto, que ha dejado más de 3.600 muertos, concentrada en las labores de recuperar de los escombros los cuerpos de las víctimas.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece a petición propia en la Cámara Baja del Parlamento para informar de la cumbre de la OTAN en Ankara y del paquete de reformas adoptadas la semana pasada para impulsar la economía, aliviar la carga fiscal a las familias y modernizar el sistema de pensiones.

(Foto) (Vídeo)

El Cairo.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reúne hoy en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Turmp, ha dado por acabada la tregua entre su país e Irán.

(Foto) (Vídeo)

Beirut.- Husein Farhat dice que ya no recuerda lo que significa sentarse tranquilo porque desde que abandonó su casa en el sur del Líbano ha encadenado varios desplazamientos, huyendo de los bombardeos israelíes, hasta acabar en una tienda de campaña instalada bajo las gradas del Estadio Ciudad Deportiva de Beirut.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en la provincia de Tucumán del acto oficial por el 110 aniversario de la independencia del país.

(Foto) (video)

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debaten este jueves la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común hasta un máximo de 850.000 millones de euros al año con el fin de abaratar los costes de financiación para los países que participen del mismo y reforzar el peso del euro como divisa internacional.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, ofrece declaraciones a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

(Foto) (Vídeo)(Directo)

Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota la normativa que establecerá la base legal del euro digital, la divisa virtual con la que el bloque quiere ganar soberanía en los servicios de pago y reducir la dependencia de empresas extranjeras como Visa o Mastercard.

(Foto) (Vídeo)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio de la inflación, que el mes anterior había crecido un 1,2 % interanual.

(Foto) (Vídeo)

París.- Chaumet, Chanel, Damiani, Van Cleef & Arpels y Messika presentan sus nuevas colecciones de joyería durante la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.

(Foto) (Vídeo)

Tokio.- El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio.

(Foto) (Vídeo)

Washington.- El oscarizado actor estadounidense Tom Hanks celebra este jueves su 70 cumpleaños con una trayectoria marcada por clásicos del cine como ‘Forrest Gump’, ‘Náufrago’ y ‘Rescatando al soldado Ryan’.

(Foto)

Nueva York.- Diez años después de revolucionar los videojuegos para móviles con su propuesta de realidad aumentada, Pokémon GO celebra este miércoles en Nueva York un evento conmemorativo por su décimo aniversario.

(Foto) (Vídeo)

Foxborough (EE.UU.).- Partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos).

(Foto) (Vídeo)

Rabat.- Marruecos se vuelca en las calles tras el partido que ha enfrentado a su selección nacional con Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

(Foto) (Vídeo)

Islamabad.- El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.