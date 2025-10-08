Jueves 9 de octubre de 2025 (21.00 GMT)

9 minutos

Madrid, 8 oct (EFE).-

El Cairo.- Seguimiento de las conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

(foto)(vídeo)

París.- Se celebra este jueves una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de los países árabes para debatir un plan de paz para Gaza, en la que se prevé la asistencia del ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

(foto)(vídeo)

Luxemburgo.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona abordan este jueves el impacto de las «stablecoins» para la Unión Europea (UE), en un contexto de impulso a estos criptoactivos por parte de Estados Unidos, así como la situación de la economía europea de cara a las reuniones internacionales de la próxima semana.(foto)(vídeo)

Belfast.- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, preside en Irlanda del Norte una cumbre con ministros europeos de Asuntos Exteriores para la cooperación con los seis países de los Balcanes Occidentales, en la que se abordarán la seguridad regional, la lucha contra la inmigración irregular y la cooperación económica y política.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Finlandia, Alex Stubb.

(foto)(vídeo)

Roma.- El papa León XIV publica el primer gran documento de su pontificado, la exhortación apostólica ‘Dilexi te’, dedicada a la atención por los pobres y en línea con el magisterio de Francisco.

(foto)(vídeo)

Copenhague.- La Academia Sueca anuncia el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, un galardón que en los últimos años ha recaído en la surcoreana Han Kang (2024), el noruego Jon Fosse (2023), la francesa Annie Ernaux (2022) y el tanzano Abdulrazak Gurnah (2021).

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Rueda de prensa donde el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli , y el presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Óscar Parra, darán a conocer una importante decisión en el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado, conocido como ‘falsos positivos’.

(foto)(vídeo)

Quito.- La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, realiza su comparecencia semanal ante la prensa para tratar asuntos de coyuntura nacional, marcados por las protestas indígenas contra el presidente Daniel Noboa y el referéndum convocado por el mandatario para noviembre para instaurar una Asamblea Constituyente.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe, junto con varios de sus ministros, a los representantes de los principales productores de automóviles así como de otras industrias relacionadas con el sector que actualmente atraviesa una situación crítica.

(foto)(vídeo)

Lima.- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica su decisión de directorio sobre la tasa de interés de referencia para el mes de octubre, que se ubicaba en 4,25 % hasta septiembre.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El Gobierno libanés, en coordinación con organismos internacionales y humanitarios, lleva a cabo la cuarta fase del plan de retorno organizado de refugiados sirios a través del paso fronterizo de Arida con Siria.

(foto)(vídeo)

Nimes (Francia).- Último día del juicio en apelación del caso Pelicot en el Tribunal de Nimes, al sur de Francia. Se espera la sentencia a Husamettin D., el único condenado por violación en primera instancia que presentó recurso.

(foto)(video)

Bruselas.- Empiezan las vistas del juicio en Bruselas por el crimen de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana asesinada supuestamente por su expareja en octubre de 2022 en la capital belga.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo.- Los trece brasileños que viajaban en la Flotilla Global Sumud y fueron detenidos por Israel llegan al aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, donde darán una rueda de prensa sobre lo vivido.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El Gobierno cubano vuelve a mostrar su apoyo a Palestina en un acto en la tribuna antiimperialista de La Habana con motivo del segundo aniversario del inicio de la campaña militar israelí en la Franja de Gaza luego de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- La central sindical PIT-CNT encabeza en Uruguay una manifestación en apoyo a Palestina que se llevará a cabo bajo la consigna ‘Basta de genocidio, paz justicia y libertad’.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo.- Los ganaderos brasileños han empezado a dar números de identidad a sus vacas para rastrear el origen, una nueva política pública que busca reducir la deforestación en la Amazonía pero que avanza lentamente ante las resistencias del sector.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), sostiene en una entrevista con EFE que la responsabilidad política por el accidente del funicular del mes pasado con 16 muertos ya «está apurada» y pide a los votantes que tomen en cuenta sus cuatro años de mandato, en su carrera hacia la releeción en las municipales del domingo en Portugal.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El embajador español en Panamá, Guzmán Palacios, concede una rueda de prensa sobre el estado de las relaciones bilaterales entre los dos países, con aspectos como el interés de España en licitar en el megaproyecto del Tren Panamá-David.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Uruguay inaugura el ‘símbolo de paz’ en homenaje al papa Francisco y a las tres religiones abrahámicas, que aspira a ser reconocido por el Récord Guinness como el mayor monumento interreligioso del mundo, en un acto que contó con la presencia de autoridades del Gobierno.

Bedford (R. Unido).- La cervecera Estrella Damm elige Reino Unido, la ciudad de Bedford, para inaugurar su primera planta de producción fuera de la península ibérica.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El crucero Queen Elizabeth atraviesa este jueves el Canal de Panamá coincidiendo con el inicio de la temporada de cruceros en el país centroamericano.

(foto)(vídeo)

París.- El Museo de Arte Moderno de París presenta la exposición más grande hasta la fecha dedicada al estadounidense George Condo -pintor, diseñador y escultor, que en los inicios de su carrera en Nueva York trabajó en el taller de serigrafía de Andy Warhol- y también la primera muestra personal en París del nigeriano Otobong Nkanga.

(foto)(vídeo)

París.- Philip Guston, referente de la Escuela de Nueva York, y el también estadounidense Raymond Pettibon, protagonizan las muestras otoñales del Museo Picasso de París.

(foto)(vídeo)

Londres.- La Leighton House, un conocido museo y casa histórica en el barrio londinense de Chelsea, presenta a la prensa tres nuevas exposiciones para conmemorar su 100 aniversario.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EEUU).- Las calles de Nueva York se llenan de superhéroes y villanos para celebrar la Comic Con, convención que reúne a fans, profesionales y empresas para celebrar la cultura pop y dura hasta el 12 de octubre.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Comienza el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA 2025), una feria internacional que hasta el 13 de octubre reunirá en Bogotá a comunidades, creadores, marcas y público en torno a múltiples disciplinas de la cultura del ocio y la fantasía.

(foto)(vídeo)

Lima.- El pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita inaugura una nueva exposición en Lima, titulada ‘Destellos de luz’, que reúne un conjunto de 20 obras de formatos mediano y pequeños, en óleo y acrílico.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La Portugal Football Summit (Cumbre del Fútbol de Portugal) acoge varias ponencias con profesionales de este deporte como el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la federación española, Fran Soto, o la directora deportiva del Atlético de Madrid Femenino, María Vargas.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de once medallas olímpicas, continúa su visita a Buenos Aires con una clínica de gimnasia dirigida a jóvenes talentos locales.

(foto)(vídeo)

Tokio- El luchador ucraniano de sumo Danylo Yavhusishyn (Aonishiki Arata), que aspira a convertirse en el primer gran campeón europeo de esa disciplina, habla en Tokio sobre su camino en el deporte japonés después de que la invasión rusa de Ucrania le obligara a abandonar su país.(foto)(vídeo)

rci/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.