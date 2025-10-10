Juez condena a 10 años de prisión a seis ecuatorianos por transporte de cocaína en México

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que un juez declaró culpables y condenó a 10 años de prisión a seis ecuatorianos y tres mexicanos por el delito de daños contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.

En un comunicado emitido este viernes, la FGR, a través de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada (Femdo), indicó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de los mexicanos Luis ‘G’, José ‘B’, Missael ‘E’, además de los ecuatorianos Edisson ‘H’, Néstor ‘M’, Luis ‘H’, Edgar ‘A’, Wilmer ‘H’ y Jefferson ‘T’, por el citado delito.

De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2024, como parte de las acciones de agencias de seguridad del Gobierno mexicano, agentes de la Secretaría de Marina ubicaron una embarcación con nueve tripulantes a bordo, aproximadamente a 136 millas náuticas al suroeste del balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero, sur del país.

En dicha embarcación, los agentes localizaron 102 bultos que contenían 3.068 kilogramos de clorhidrato de cocaína, precisó la autoridad.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas suficientes, para que, en un procedimiento abreviado, obtuviera del juez la pena de 10 años de prisión para los acusados.

Desde febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado para que el Gobierno mexicano y sus agencias de seguridad combatan las redes de narcotráfico en el país Latinoamericano. EFE

