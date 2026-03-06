Juez condena a 21 años a implicado en asesinato al senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Bogotá, 6 mar (EFE).- Un juez penal de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora, alias El veneco, uno de los implicados en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.

Según la Fiscalía General, «Mora González estuvo implicado en la organización logística del ataque, y condujo y puso a disposición un vehículo (…) en el que fue entregado el arma de fuego al adolescente que posteriormente disparó contra la víctima».

Mora, quien está preso en una cárcel de Bogotá, fue condenado por los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado.

Por este caso han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, y quien fue «sancionado» el pasado 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Otra de las implicadas en el caso, Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, también fue condenada en febrero a 21 años y dos meses de prisión.

Uribe Turbay, de 39 años, era senador del partido de derechas Centro Democrático y se perfilaba como candidato presidencial para las elecciones del próximo 31 de mayo.

Tras resultar gravemente herido en el ataque el pasado 7 de junio, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto luego de dos meses hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.

El ataque, considerado el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, sacudió la campaña electoral y reavivó los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de 1990, cuando asesinaron a los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. EFE

