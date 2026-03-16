Juez de Ecuador dicta tercera orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 16 mar (EFE).- Un juez de Ecuador dictó este lunes una nueva orden de prisión preventiva contra el ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, dentro de un proceso en el que se lo investiga por la presunta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en otro caso.

El magistrado acogió el pedido de la Fiscalía, que lo señala por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, después de que otro tribunal determinara hace unos días que se retiró el dispositivo que le habían colocado en el marco de una investigación por una supuesta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Esta es la tercera orden de prisión preventiva que se dicta en contra de Alvarez, que está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos casos relacionados con la venta de combustibles, su negocio familiar. EFE

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