Juez de Ecuador envía a cárcel al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude

1 minuto

Quito, 11 feb (EFE).- Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras haber sido detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, en la que también están vinculados sus dos hermanos y ocho personas más.

Todos fueron detenidos en la madrugada del martes en Guayaquil, la ciudad más poblada y principal motor económico del país, en el marco del caso ‘Goleada’, en el que la Fiscalía investiga la supuesta existencia de un «entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible».

Alvarez, que en 2023 fue elegido alcalde de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se ha convertido en uno de los más visibles opositores a Noboa, a quien el correísmo acusa de estar detrás de una supuesta «persecución política» hacia el alcalde. EFE

