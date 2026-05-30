Juez de Ecuador impide salir del país a esposa del alcalde de Guayaquil por caso de lavado

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Guayaquil (Ecuador), 30 may (EFE).- Un juez de Ecuador prohibió salir del país a Fiorella Icaza, la esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, Daniel Noboa, tras vincularla junto a su suegra y tres personas más a un caso de presunto lavado de dinero.

En esta causa, denominada como ‘Goleada’, el Ministerio Público investiga a Alvarez, a sus dos hermanos y a otras nueve personas por supuestamente formar parte de una red que generaba «ganancias ilícitas» mediante la comercialización de combustible, el negocio familiar del alcalde.

Según la Fiscalía, los procesados por esta investigación habrían utilizado empresas falsas domiciliadas en Panamá para obtener «beneficios económicos indebidos» mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría supuestamente ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Semanas atrás, el Ministerio Público solicitó que se incluya en este caso a la esposa de Alvarez, Fiorella Icaza; a la madre del alcalde, Gioconda Henriques; a dos primos, a otra persona más y a nueve empresas, al considerar que supuestamente formaban parte de esta red.

El magistrado decidió que Icaza no puede salir del país mientras duren las investigaciones y que debe presentarse cada quince días ante una autoridad judicial. Además, ordenó que se le congelen sus cuentas bancarias.

En el caso de la madre de Alvarez, que vive en Estados Unidos, el juez determinó que debe presentarse cada quince días ante el consulado ecuatoriano de Miami.

Para sus primos, ordenó la prisión preventiva, mientras que para la quinta persona, que era trabajadora de una de las empresas investigadas, el magistrado también le prohibió salir del país y que se presente periódicamente ante la Fiscalía.

Alvarez y sus hermanos ingresaron en prisión en febrero por este caso, que inicialmente se investigó como delincuencia organizada, pero un tribunal revocó esa orden en abril al considerar que los elementos expuestos por la Fiscalía hasta el momento no eran «suficientes para establecer la existencia del delito» ni la participación de los procesados.

Sin embargo, Álvarez sigue recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos procesos.

Además del caso ‘Goleada’, el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador se enfrenta a un juicio por un caso denominado ‘Triple A’, en el que se le acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Asimismo, cumple otra prisión preventiva por la supuesta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en el marco del caso ‘Triple A’. EFE

cbs/jfu