Juez de EE.UU. anula política del Pentágono que limita acceso a la prensa independiente

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Washington, 20 mar (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos declaró este viernes como ilegal una política del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que restringía el acceso de la prensa a sus instalaciones, al considerar que violaba la Primera Enmienda y el debido proceso.

El juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de Washington, sostuvo que esta normativa otorgaba al Pentágono un poder excesivamente amplio y arbitrario para retirar acreditaciones a reporteros, sin criterios claros ni mecanismos de apelación, de acuerdo con el fallo compartido por el tribunal.

En su fallo, el juez subrayó que la política «carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción», lo que a su criterio constituye una forma de censura potencial.

La resolución se conoce tras la demanda presentada por el New York Times contra el Departamento de Guerra por las limitaciones impuestas a los periodistas en octubre de 2025.

Hegseth había impuesto reglas restrictivas como limitaciones al acceso físico a las instalaciones, uso de las fuentes, planteaba la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando no se trate de temas clasificados, provocando a que la mayoría de medios renunciaran a sus credenciales porque rechazaron firmar un compromiso para cumplir estas restricciones.

La resolución bloquea de forma inmediata la aplicación de las disposiciones más restrictivas de la política y reafirma el derecho de los medios a acceder a información de interés público dentro del Departamento de Guerra.

En octubre pasado, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales, entre ellos el New York Times, Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press y las cadenas de televisión como ABC News, CBS News CNN y NBC News, incluida la cadena conservadora Fox News, en la que Hegseth trabajó como comentarista antes de ser escogido por el presidente, Donald Trump, para el cargo de jefe del Pentágono en 2025.

En su lugar, en el Pentágono habían quedado acreditados únicamente medios de corte conservador o de derecha como la red One American News o reporteros de otros como The Federalist o The Epoch Times. EFE

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